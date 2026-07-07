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EPFO के 8 करोड़ सब्‍सक्राइबर्स के ल‍िए बड़ी खुशखबरी, पीएफ अकांउट में आने लगा ब्‍याज का पैसा; बदल गए UAN से जुड़े न‍ियम

EPFO New Rules: ज‍िस घड़ी का ईपीएफओ सब्‍सक्राइबर्स को इंतजार रहता है, वो समय आ गया है. जी हां, ईपीएफओ ने करोड़ों खाताधारकों के पीएफ अकाउंट में ब्‍याज का पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर द‍िया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 07, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:38 PM IST
EPFO के 8 करोड़ सब्‍सक्राइबर्स के ल‍िए बड़ी खुशखबरी, पीएफ अकांउट में आने लगा ब्‍याज का पैसा; बदल गए UAN से जुड़े न‍ियम
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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