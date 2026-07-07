EPFO Interest Rate: देश के करोड़ों सैलरीड क्‍लास के लिए शानदार और राहत भरी खबर आई है. हर साल इस समय का सैलरीड क्‍लास बेसब्री से इंतजार करते हैं. उनका इंतजार यह रहता है क‍ि क‍ब उनके पीएफ खाते (PF Account) में ब्‍याज का पैसा जमा होगा. हफ्तों इंतजार के बाद आखिरकार वो समय आ गया है. ईपीएफओ (EPFO) ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 के लिए अपने सब्‍सक्राइबर्स के खातों में 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज का पैसा भेजने का ऑफ‍िश‍ियल प्रोसेस शुरू कर द‍िया है. ईपीएफओ (EPFO) के इस कदम से देश के 8 करोड़ सब्‍सक्राइबर्स को सीधा फायदा होने जा रहा है.