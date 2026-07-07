EPFO Interest Rate: देश के करोड़ों सैलरीड क्लास के लिए शानदार और राहत भरी खबर आई है. हर साल इस समय का सैलरीड क्लास बेसब्री से इंतजार करते हैं. उनका इंतजार यह रहता है कि कब उनके पीएफ खाते (PF Account) में ब्याज का पैसा जमा होगा. हफ्तों इंतजार के बाद आखिरकार वो समय आ गया है. ईपीएफओ (EPFO) ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अपने सब्सक्राइबर्स के खातों में 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज का पैसा भेजने का ऑफिशियल प्रोसेस शुरू कर दिया है. ईपीएफओ (EPFO) के इस कदम से देश के 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को सीधा फायदा होने जा रहा है.
खास बात यह है कि तकनीक में बड़े सुधार के कारण पैसा पिछले साल के मुकाबले ज्यादा तेजी से अकाउंट में पहुंचेगा. ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से सभी रीजनल ऑफिस को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इसमें साफ निर्देश दिए गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए पीएफ जमा पर 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज क्रेडिट करने का काम तुरंत शुरू किया जाए. जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, लेबर मिनिस्ट्री ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी की जानकारी फंड संस्था को दे दी है.
ईपीएफओ हर योग्य पीएफ मेंबर के अकाउंट में ब्याज का पैसा ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरह तैयार है. आपको बता दें ब्याज दर में पिछले दो फाइनेंशियल ईयर से किसी तरह की कटौती नहीं की गई है. यह लगातार तीसरा साल है जब ईपीएफओ की तरफ से 8.25% की दर से रिटर्न दिया जा रहा है. आमतौर पर मंजूरी मिलने के बाद भी अंशधारकों को अपने अकाउंट में पैसा देखने के लिए हफ्तों या कभी-कभी महीनों का इंतजार करना पड़ता था. लेकिन इस साल ईपीएफओ (EPFO) सब्सक्राइबर्स के लिए यह प्रोसेस बेहद आसान और तेज होने वाला है.
अगर आपने हालिया दिनों में ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगइन किया होगा तो आपको कुछ ऑप्शन गायब मिले होंगे. दरअसल, एक हफ्ते के मेंटीनेंस और सुधार के बाद जब ईपीएफओ ने अपने यूएएन पोर्टल को दोबारा शुरू किया तो दो अहम सर्विस को वहां से हटाकर सीधे उमंग (UMANG) ऐप पर ट्रांसफर कर दिया गया. पीएफ खाताधारक ईपीएफओ (EPFO) के अहम पोर्टल के जरिए UAN को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे. अब यूएएन एक्टिवेशन का काम उमंग ऐप के जरिये करना होगा. यहां आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरे की पहचान को पूरी तरह जरूरी किया गया है.
नया यूएएन जेनरेट करने की सुविधा को भी ईपीएफओ की वेबसाइट से हटा दिया गया है. इसे पूरी तरह उमंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया गया है. विभाग का कहना है कि इन बदलावों से डिजिटल सर्विस की सिक्योरिटी, स्पीड और विश्वसनीयता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी. एक और घटनाक्रम नई ईपीएफ स्कीम, 2026 को लेकर है, जिसमें वीपीएफ (VPF) को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी गई है.
पीएफ अकाउंट में ब्याज जमा करने का प्रोसेस शुरू हो गया है. कई जरूरी डिजिटल सर्विस उमंग ऐप पर ट्रांसफर हो चुकी हैं , ईपीएफ मेंबर को आने वाले हफ्तों में अपने अकाउंट और पासबुक पर नजर रखनी चाहिए. जिन कर्मचारियों को नया यूएएन एक्टिवेट करना है उन्हें उमंग प्लेटफॉर्म पर सिक्योर फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए. इसके साथ ही, जो भविष्य के लिए ज्यादा पीएफ कटवाने की सोच रहे हैं, उन्हें कंपनी के नियमों को पहले अच्छे से समझना चाहिए ताकि बाद में किसी तरह का भ्रम न रहे.