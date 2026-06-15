यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब याचिकाकर्ता जिस कंपनी में काम करते थे, उसकी भविष्य निधि (PF) ट्रस्ट को मिली सरकारी छूट का पीर‍ियड खत्‍म हो गया. ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से तर्क द‍िया गया क‍ि कंपनी ने समय पर अपनी छूट का रिन्यूअल नहीं कराया था. इसलिए उस दौरान ट्रस्ट में जमा हुआ पीएफ का पैसा अवैध हो गया. इस तकनीकी खामी की गाज ईपीएफओ ने कंपनी के बजाय सीधे रिटायर्ड कर्मचारी पर गिरा दी. साथ ही ईपीएफओ ने उन्हें एक नोटिस जारी कर पीएफ के रूप में म‍िले ढाई करोड़ रुपये की रकम ब्याज सहित वापस व‍िभाग में जमा कराने के लि‍ए कहा.