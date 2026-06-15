EPFO Interest Rate: एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन (EPFO) की हैरान कर देने वाली मनमानी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारी को बड़ी राहत दी है. दरअसल, ईपीएफओ (EPFO) ने कंपनी की एक तकनीकी गलती और छूट का पीरियड खत्म होने का हवाला देते हुए बुजुर्ग को उनके पीएफ के ढाई करोड़ रुपये वापस लौटाने का फरमान जारी किया. इस नाइंसाफी के खिलाफ बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारी ने हार नहीं मानी और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अदालत में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार बुजुर्ग की जीत हुई. कोर्ट के फैसले से उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें राहत मिली है.
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब याचिकाकर्ता जिस कंपनी में काम करते थे, उसकी भविष्य निधि (PF) ट्रस्ट को मिली सरकारी छूट का पीरियड खत्म हो गया. ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से तर्क दिया गया कि कंपनी ने समय पर अपनी छूट का रिन्यूअल नहीं कराया था. इसलिए उस दौरान ट्रस्ट में जमा हुआ पीएफ का पैसा अवैध हो गया. इस तकनीकी खामी की गाज ईपीएफओ ने कंपनी के बजाय सीधे रिटायर्ड कर्मचारी पर गिरा दी. साथ ही ईपीएफओ ने उन्हें एक नोटिस जारी कर पीएफ के रूप में मिले ढाई करोड़ रुपये की रकम ब्याज सहित वापस विभाग में जमा कराने के लिए कहा.
नोटिस से परेशान होकर बुजुर्ग कर्मचारी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. उनके वकील की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि कर्मचारी ने पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी की और उनकी सैलरी से पीएफ का हिस्सा नियमित रूप से कटता रहा. कंपनी और ईपीएफओ (EPFO) के बीच प्रशासनिक या तकनीकी लेवल पर क्या खामियां थीं, इससे एक आम कर्मचारी का कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए. वकील ने यह भी तर्क दिया कि रिटायरमेंट के बाद जीवनयापन के लिए मिलने वाले पैसों को इस तरह वापस मांगना पूरी तरह से गैर-कानूनी और अमानवीय है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और ईपीएफओ (EPFO) के नोटिस को पूरी तरह खारिज कर दिया. अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि यदि एम्पलॉयर (कंपनी) की तरफ से नियमों के पालन में किसी तरह की गलती या ढिलाई हुई थी तो EPFO को कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी. न कि इसके लिए रिटायर्ड कर्मचारी को प्रताड़ित करना चाहिए था. कोर्ट ने कहा कि पीएफ कर्मचारी की जीवनभर की गाढ़ी कमाई और सोशल सिक्योरिटी का हिस्सा है, जिसे किसी टेक्निकल मिस्टेक के नाम पर छीना नहीं जा सकता.