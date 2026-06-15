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EPFO ने र‍िटायर कर्मचारी से कहा-PF के ढाई करोड़ वापस करो, फ‍िर जो अदालत ने कहा-सुनकर चौंक जाएंगे आप

EPFO Rules: ईपीएफओ ने एक र‍िटायर्ड कर्मचारी से उसके सर्व‍िस पीर‍ियड के दौरान पीएफ अकाउंट में इकट्टा हुए ढाई करोड़ रुपये वापस लौटाने के लि‍ए कहा. इस पर हाईकोर्ट ने EPFO को फटकार लगाते हुए जो कहा, वो काब‍िलेतारीफ है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 15, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:09 PM IST
EPFO ने र‍िटायर कर्मचारी से कहा-PF के ढाई करोड़ वापस करो, फ‍िर जो अदालत ने कहा-सुनकर चौंक जाएंगे आप
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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