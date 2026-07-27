EPFO Auto Refund Process: ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से नौकरीपेशा लोगों की सहूल‍ियत के ल‍िए समय-समय कदम उठाए जाते हैं. कुछ समय बाद आपके बैंक अकाउंट में भी ईपीएफओ की तरफ से कुछ पैसा जमा हो तो चौंक‍िएगा मत. जी हां, ईपीएफओ के ऐलान के बाद एक लाख से ज्‍यादा सब्‍स‍क्राइबर्स के अकाउंट में कभी भी पैसा क्रेड‍िट हो सकता है. दरअसल, सरकार ने सालों से इनऑपरेट‍िव पड़े पीएफ अकाउंट में जमा अनक्लेम्ड मनी को वापस लौटाने का फैसला क‍िया है. इस पैसे को जमा करने का प्‍लान केंद्र सरकार ने स्‍पेशल पायरलट प्रोजेक्‍ट के तहत शुरू क‍िया है. प्रोजेक्‍ट के तहत 1.18 लाख इनऑपरेट‍िव अकाउंट का वेर‍िफ‍िकेशन (Verification) कर लिया गया है.