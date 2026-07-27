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बैंक खाते में बि‍ना क्‍लेम क‍िये ही आएगा PF का पैसा, सरकार अगले महीने से शुरू कर रही नई सुव‍िधा!

EPFO Latest News: ईपीएफओ की तरफ से जल्‍द ही 1.18 लाख इनऑपरेट‍िव अकाउंट में ऑटोमेट‍िक क्‍लेम के जर‍िये पैसा भेजा जाएगा. ये वो अकाउंट है ज‍िनमें 1000 रुपये या इससे कम जमा हैं और उनको लेकर क‍िसी तरह का क्‍लेम नहीं क‍िया जा रहा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 27, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:13 PM IST
बैंक खाते में बि‍ना क्‍लेम क‍िये ही आएगा PF का पैसा, सरकार अगले महीने से शुरू कर रही नई सुव‍िधा!
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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