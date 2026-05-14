epfo atm withdrawal: आपने नौकरी छोड़ने के बाद अपने पीएफ (PF) अकाउंट में जमा पैसों के लि‍ए हफ्तों या महीनों का इंतजार किया है. यद‍ि हां, तो अब इस तरह की परेशानी नहीं होगी. जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सब्‍सक्राइबर्स के ल‍िए शानदार खुशखबरी लेकर आया है. ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से पीएफ के फाइनल विड्रॉल यानी आख‍िरी न‍िकासी के प्रोसेस को पूरी तरह ऑटोमेट‍िड क‍िये जाने की तैयारी चल रही है. इसका सीधा सा मतलब यही हुआ क‍ि रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के बाद आपको अपना पूरा पैसा न‍िकालने के ल‍िए पीएफ ऑफ‍िस का चक्कर नहीं लगाना होगा.

ईपीएफओ (EPFO) का यह कदम करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत वाला साब‍ित होगा. ईपीएफओ की तरफ से यह न्‍यूज तब आई है जब जल्‍द ही पीएफ का पैसा एटीएम के जर‍िये न‍िकाला जा सकेगा. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार यह सुव‍िधा मई के आख‍िर या जून के शुरू में शुरू हो सकती है. लेक‍िन एटीएम से पैसा न‍िकलना शुरू होने से पहले ही ईपीएफओ ने यह एक और बड़ी गूड न्‍यूज दे दी है. इस बड़े बदलाव से जुड़ी जानकारी केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति ने एक सेमिनार के दौरान दी.

पूरा स‍िस्‍टम हो जाएगा ऑटोमेट‍िक और ट्रांसपेरेंट

कृष्णमूर्ति ने बताया क‍ि अब तक ईपीएफओ केवल 'एडवांस' यानी आंशिक निकासी के लिए ही ऑटो-सेटलमेंट फीचर दे रहा था. लेकिन अब इसे 'फाइनल विड्रॉल' के लिए भी शुरू करने का प्‍लान है. मौजूदा समय में 5 लाख रुपये तक के एडवांस क्लेम का ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम के जरिये महज तीन दिन में हो जाता है. अब इस तकनीक का विस्तार पूरे पैसे की निकासी के ल‍िए किया जा रहा है. इससे पूरा स‍िस्‍टम मैन्‍युअल की बजाय ऑटोमेट‍िक और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा.

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नौकरी बदलने वालों को भी म‍िलेगी सुव‍िधा

इसके जर‍िये महज अकाउंट से निकासी ही नहीं बल्कि नौकरी बदलने वालों को भी सुव‍िधा होगी. आमतौर पर कर्मचारी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने पर अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर कराने के लिए परेशान रहते हैं. कृष्णमूर्ति ने साफ क‍िया क‍ि अब कर्मचारियों को इसके लिए कोई नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी. ईपीएफओ एक ऐसे स‍िस्‍टम पर काम कर रहा है, जहां कर्मचारी के नौकरी बदलते ही उसका पुराना पीएफ अकाउंट खुद-ब-खुद उसके नए मेंबर अकाउंट में माइग्रेट यानी ट्रांसफर हो जाएगा.