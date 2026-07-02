/EPFO New Rule: ₹1800 लिमिट लागू, कितने कैटेगरी में होगी निकासी? जानिए आपकी इन-हैंड सैलरी पर क्या होगा असर

EPFO New Rule 2026 : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 'Employees’ Provident Fund Scheme, 2026' के तहत एक बड़ा बदलाव किया है. इसका सीधा असर लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों की मासिक सैलरी और PF कंट्रीब्यूशन पर पड़ेगा.
नए नियम के मुताबिक, अब अनिवार्य PF कंट्रीब्यूशन को अधिकतम ₹1,800 प्रति माह तक सीमित कर दिया गया है. इस सीमा से अधिक योगदान अब पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा.
नए फ्रेमवर्क के तहत कर्मचारियों के लिए PF कंट्रीब्यूशन 12% की दर से तय रहेगा. लेकिन ये केवल ₹15,000 की वैधानिक वेतन सीमा पर आधारित होगा. इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹15,000 है, तो 12% के हिसाब से ₹1,800 की कटौती होगी. पहले भी इस वेतन स्तर पर कटौती ₹1,800 ही थी, लेकिन अब स्पष्ट रूप से उच्च आय वर्ग के लिए अतिरिक्त PF योगदान को कर्मचारी की सहमति पर निर्भर कर दिया गया है.
सरल शब्दों में, अगर किसी कर्मचारी की PF कटौती पहले ₹1,800 से अधिक थी और वो अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन करता था, तो अब वह इसे कम करने का ऑप्शन चुन सकता है. इससे उसकी इन-हैंड सैलरी बढ़ सकती है.
नई योजना में आंशिक निकासी को लेकर भी बदलाव किए गए हैं, ये 29 जून से लागू हो चुके हैं. अब कर्मचारियों को अपने EPF खाते में कम से कम 25% न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य होगा. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी खाते में ₹1,00,000 हैं, तो ₹25,000 न्यूनतम बैलेंस के रूप में सुरक्षित रहेंगे और केवल ₹75,000 तक ही नियमों के अनुसार निकासी संभव होगी.
EPFO का ये नया बदलाव कर्मचारियों को अधिक नियंत्रण और ऑप्शन देता है. खासकर उच्च आय वर्ग के लिए जहां PF कंट्रीब्यूशन अब स्वैच्छिक होगा. इससे मासिक सैलरी में बढ़ोतरी संभव है. लेकिन, रिटायरमेंट सेविंग्स पर इसका लॉन्ग टर्म असर भी ध्यान में रखना जरूरी होगा.