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EPFO New Rule: ₹1800 लिमिट लागू, कितने कैटेगरी में होगी निकासी? जानिए आपकी इन-हैंड सैलरी पर क्या होगा असर

नए नियम के मुताबिक, अब अनिवार्य PF कंट्रीब्यूशन को अधिकतम ₹1,800 प्रति माह तक सीमित कर दिया गया है. इस सीमा से अधिक योगदान अब पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 02, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:05 PM IST
EPFO New Rule: ₹1800 लिमिट लागू, कितने कैटेगरी में होगी निकासी? जानिए आपकी इन-हैंड सैलरी पर क्या होगा असर
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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