EPS Pension Hike: अगर आप सैलरीड क्‍लास हैं और सैलरी से आपका पीएफ कटता है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, प‍िछले काफी समय से करीब 74 लाख ईपीएफओ (EPFO) पेंशनर्स की तरफ पेंशन को बढ़ाने की मांग की जा रही है. अब द‍िवाली से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से 10-11 अक्टूबर को बेंगलुरु में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीट‍िंग होनी है. इस दौरान ईपीएस-95 (EPS-95) योजना के तहत म‍िन‍िमम मंथली पेंशन बढ़ाने पर चर्चा होने की उम्‍मीद है. यदि इस दौरान पेंशन को बढ़ाने का फैसला ल‍िया गया तो 11 साल बाद लाखों पेंशनर्स को राहत म‍िलने की उम्‍मीद है.

ईपीएफओ ने आख‍िरी बार 2014 में बढ़ाई थी पेंशन

आपको बता दें केंद्र में पहली बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2014 में ईपीएफओ की म‍िन‍िमम पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये महीना क‍िया गया था. बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी यूनियनों की तरफ से लंबे समय से पेंशन को बढ़ाने की मांग की जा रही है. कुछ यूनियन की तरफ से पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की जा रही है. लेकिन सूत्रों का दावा है क‍ि बोर्ड की तरफ से पेंशन राश‍ि को बढ़ाकर 2,500 रुपये तक क‍िये जाने पर विचार क‍िया जा रहा है. हालांक‍ि, इस पर आख‍िरी फैसला सरकारी मंजूरी पर ही न‍िर्भर करेगा.

EPFO को डिजिटल और पेपरलैस बनाने का मकसद

बेंगलुरु में होने वाली मीट‍िंग में ईपीएफओ 3.0 (EPFO 3.0) पर भी चर्चा की जाएगी. इसका मकसद ईपीएफओ को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलैस बनाना है. ईपीएफओ 3.0 के तहत एटीएम से पीएफ का पैसा न‍िकालना, यूपीआई के जरिये तुरंत निकासी, फास्‍ट क्लेम सेटलमेंट, ऑनलाइन डेथ क्लेम प्रोसेसिंग और इंटीग्रेटेड डेटा मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा बोर्ड की तरफ से इनवेस्‍टमेंट पॉल‍िसी, फंड स्‍ट्रक्‍चर और एडम‍िन‍िस्‍ट्रेट‍िव र‍िफॉर्म पर भी चर्चा की जाएगी. इस दौरान ल‍िये जाने वाले फैसलों से ईपीएफओ (EPFO) के कामकाज को बेहतर करने में मदद म‍िलेगी.

अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीट‍िंग में पेंशन की बढ़ोतरी पर सहमत‍ि बनती है तो इससे देशभर के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को इकोनॉम‍िक फायदा म‍िलेगा. इस कदम से र‍िटायर्ड कर्मचार‍ियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत क‍िया जा सकेगा और बढ़ती महंगाई से निपटने में भी मदद म‍िलेगी.

पेंशन के ल‍िए क्‍या है पात्रता?

ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से पेंशन पाने के लि‍ए कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पेंशन पाने का हकदार है. ईपीएस के तहत पेंशन पाने के ल‍िए आपकी कम से कम 10 साल की नौकरी होनी जरूरी है. अभी ईपीएस के तहत न्‍यूनतम 1000 रुपये की पेंशन द‍िये जाने का प्रावधान है. लेक‍िन कर्मचारी यून‍ियन इसे बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रही हैं. हालांक‍ि उम्‍मीद की जा रही है क‍ि सरकार की तरफ से इसे बढ़ाकर 2500 रुपये क‍िया जा सकता है.