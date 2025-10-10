EPFO से ₹21000 जीतने का जबरदस्त मौका, आज है आखिरी दिन, कर लीजिये ये काम

EPFO ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस प्रतियोगिता की जानकारी दी थी. इस पोस्ट में लिखा है कि क्रिएटिविटी दिखाइए, टैगलाइन बनाइए 21,000 रुपये तक नकद पुरस्कार पाइए.
EPFO Tagline Contest Ends Today : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक ऐसा कॉन्टेस्ट शुरू किया था. जिसमें आपको 21,000 रुपये तक कैश प्राइज जीतने का मौका मिल रहा है. EPFO ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस प्रतियोगिता की जानकारी दी थी. इस पोस्ट में लिखा था कि क्रिएटिविटी दिखाइए, टैगलाइन बनाइए 21,000 रुपये तक नकद पुरस्कार पाइए.
इस कांटेस्ट में आप 10 अक्टूबर यानी आज तक अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही ये लाइन भी दी गई है 'आपकी सोच, आपका अंदाज लिखो वो पंक्ति जो बन जाए आवाज.
कब तक है मौका?
ये कॉन्टेस्ट 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 10 अक्टूबर 2025 तक चलेगा.
EPFO ने क्या रखी हैं शर्तें?
टैगलाइन हिंदी में होनी चाहिए
10 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
AI से बनी टैगलाइन मान्य नहीं होगी
हर व्यक्ति सिर्फ एक एंट्री दे सकता है
टैगलाइन के साथ संक्षिप्त डिटेल भी देना होगा
कितने रुपए मिलेंगे?
इस प्रतियोगिता में तीन विजेता चुने जाएंगे. जिन्हें बतौर ईनाम अलग-अलग इनाम दिया जायेगा.
प्रथम पुरस्कार- 21,000 रुपए
द्वितीय पुरस्कार- 11,000 रुपए
तृतीय पुरस्कार- 5,100 रुपए
इस प्रतियोगिता में विजेताओं को दिल्ली में आयोजित होने वाले EPFO स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी मिलेगा.
कैसे ले सकेंगे हिस्सा?
सबसे पहले आप www.mygov.in पर जाएं
Do/Task सेक्शन में EPFO टैग लाइन कांटेस्ट पर क्लिक करें
लॉगिन टू पार्टिसिपेट पर जाएं
लॉगिन करें और अपनी टैगलाइन को सबमिट करें