Advertisement
trendingNow12955698
Hindi Newsबिजनेस

EPFO से ₹21000 जीतने का जबरदस्त मौका, आज है आखिरी दिन, कर लीजिये ये काम

EPFO ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस प्रतियोगिता की जानकारी दी थी. इस पोस्ट में लिखा है कि क्रिएटिविटी दिखाइए, टैगलाइन बनाइए 21,000 रुपये तक नकद पुरस्कार पाइए. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 12:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

EPFO से ₹21000 जीतने का जबरदस्त मौका, आज है आखिरी दिन, कर लीजिये ये काम

EPFO Tagline Contest Ends Today :  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक ऐसा कॉन्टेस्ट शुरू किया था. जिसमें आपको 21,000 रुपये तक कैश प्राइज जीतने का मौका मिल रहा है. EPFO ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस प्रतियोगिता की जानकारी दी थी. इस पोस्ट में लिखा था कि क्रिएटिविटी दिखाइए, टैगलाइन बनाइए 21,000 रुपये तक नकद पुरस्कार पाइए. 

इस कांटेस्ट में आप 10 अक्टूबर यानी आज तक अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही ये लाइन भी दी गई है 'आपकी सोच, आपका अंदाज लिखो वो पंक्ति जो बन जाए आवाज.

 

Add Zee News as a Preferred Source

कब तक है मौका?

ये कॉन्टेस्ट 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 10 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. 

EPFO ने क्या रखी हैं शर्तें?

टैगलाइन हिंदी में होनी चाहिए

10 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए

AI से बनी टैगलाइन मान्य नहीं होगी

हर व्यक्ति सिर्फ एक एंट्री दे सकता है

टैगलाइन के साथ संक्षिप्त डिटेल भी देना होगा 

कितने रुपए मिलेंगे?

इस प्रतियोगिता में तीन विजेता चुने जाएंगे. जिन्हें बतौर ईनाम अलग-अलग इनाम दिया जायेगा. 

प्रथम पुरस्कार- 21,000 रुपए
द्वितीय पुरस्कार- 11,000 रुपए
तृतीय पुरस्कार- 5,100 रुपए

इस प्रतियोगिता में विजेताओं को दिल्ली में आयोजित होने वाले  EPFO स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी मिलेगा.

यह भी पढ़ें : अब ये नौकरी करेंगे ब्रिटेन के पूर्व PM ऋषि सुनक, IT कंपनी में निभाएंगे बड़ी भूमिका

कैसे ले सकेंगे हिस्सा?

सबसे पहले आप www.mygov.in पर जाएं 

Do/Task सेक्शन में EPFO टैग लाइन कांटेस्ट पर क्लिक करें

लॉगिन टू पार्टिसिपेट पर जाएं

लॉगिन करें और अपनी टैगलाइन को सबमिट करें

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

EPFO

Trending news

PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
Surrogacy law
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
taliban minister in india
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
Zubeen Garg
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता