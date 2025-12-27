करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, EPFO का समाधान अब होगा आसान, जानिए क्या है प्रोसेस?

EPFO: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश भर में EPFO ​​सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई बड़े सुधारों की घोषणा की. मनसुख मंडाविया ने 26 दिसंबर को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय वटवा गुजरात में भविष्य निधि भवन का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि कई मौजूदा EPFO ​​कार्यालयों को आधुनिक, टेक्नोलॉजी-सक्षम, पासपोर्ट-सेवा-केंद्र-शैली के सिंगल-विंडो सेवा केंद्रों में बदला जा रहा है. इससे नागरिक देश भर में किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में EPF से संबंधित किसी भी मुद्दे को हल कर सकेंगे.

'समस्याओं का होगा समाधान'

उन्होंने बताया कि दिल्ली में इससे जुड़ी पायलट परियोजना चल रही है. मांडविया ने कहा कि आगे चलकर कोई भी लाभार्थी अपने मुद्दे किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में हल करवा सकेगा, जिससे उसे संबंधित विशेष कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मंडाविया ने बताया श्रमिकों, विशेष रूप से पहली बार उपयोग करने वालों और डिजिटल सिस्टम से अपरिचित लोगों के लिए पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार जल्द ही EPF सर्विस प्रोवाइडर्स की व्यवस्था शुरू करेगी. ये सर्विस प्रोवाइडर्स, मेंबर्स को समस्याओं को हल करने में मार्गदर्शन करने के लिए अधिकृत होंगे. वे नागरिकों और EPFO ​​के बीच एक सेतु का काम करेंगे.

'निष्क्रिय खातों में पैसा फंसा हुआ है'

उन्होंने बताया कि वर्कर्स का एक बड़ा हिस्सा निष्क्रिय खातों में फंसा हुआ है. मंडाविया ने बताया कि EPFO ​​अब ऐसे खातों के लिए मिशन-मोड KYC सत्यापन करेगा. साथ ही सही दावेदार को सरलीकृत दावा दाखिल करने और परेशानी मुक्त निपटारा को सक्षम करने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि आगे चलकर भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) में सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा प्रावधान शामिल होंगे. ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिक भारत लौटने के बाद भी अपने PF योगदान को बनाए रख सकें और लाभ प्राप्त कर सके.