How To Know EPFO Claim Status: सैलरीड क्‍लास का सबसे बड़ा सहारा उसके पीएफ अकाउंट में जमा पैसा होता है. ज‍िंदगीभर नौकरी करने के बाद उसके पीएफ के हक पर कैंची चल जाए तो यह उसके ल‍िये सबसे बड़ा धोखा होगा. जी हां, ऐसा ही एक मामला चंडीगढ़ की डिस्ट्रिक्ट कंज्‍यूमर कोर्ट से सामने आया है. ईपीएफओ (EPFO) की 10 साल तक चली लापरवाही से नाराज होकर कंज्यूमर कोर्ट ने ईपीएफओ को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश द‍िया है. यह फैसला ऐसे लाखों कर्मचारियों के ल‍िए नजीर साब‍ित हो सकता है, जो PF ट्रांसफर में देरी होने से परेशान हो जाते हैं.

ईटी में प्रकाश‍ित र‍िपोर्ट के अनुसार गर्ग साल 2009 में पुणे की टेक महिंद्रा कंपनी में काम करते थे. उन्‍होंने 27 फरवरी 2009 को कंपनी छोड़कर 19 जुलाई 2010 को इंफोस‍िस ज्‍वाइन कर ली. वहां उनका नया PF अकाउंट खुल गया. दोनों अकाउंट्स को मर्ज करने के लि‍ए सितंबर 2010 में उन्होंने ट्रांसफर का आवेदन किया, लेकिन ईपीएफओ (EPFO) ने इस पर कोई जवाब नहीं द‍िया. गर्ग ने इसको लेकर कई बार फॉलो-अप किया. साल 2011 में आरटीआई दायर की.

EPFO ने ट्रांसफर क‍िये 6.21 लाख रुपये

आखिरकार अप्रैल 2020 में ईपीएफओ (EPFO) ने उनके पुराने अकाउंट से 6.21 लाख रुपये नए अकाउंट में ट्रांसफर कर द‍िये. लेकिन गर्ग की तरफ से कहा गया क‍ि 10 सााल के ब्याज समेत उन्‍हें 11.07 लाख रुपये म‍िलने थे. इस पर EPFO ने तर्क द‍िया क‍ि अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया था. इसलिए कुछ साल के ब्‍याज का फायदा उन्‍हें नहीं द‍िया गया है. इसके बाद जुलाई 2021 में वह

चंडीगढ़ ड‍िस्‍प्‍यूट रेड्रेसल कमीशन कमीशन में अपनी श‍िकायत लेकर चले गए.

Add Zee News as a Preferred Source

देरी का ठोस सुबूत नहीं दे सका EPFO

अदालत में सुनवाई के दौरान EPFO की तरफ से दलील दी गई क‍ि सॉफ्टवेयर प्रॉब्‍लम के कारण पैसा ट्रांसफर नहीं सका. बाद में पैसा ब्‍याज समेत जमा कर द‍िया गया. कंज्यूमर कमीशन ने इस पर 16 मार्च 2026 को फैसला सुनाते हुए कहा क‍ि EPFO सॉफ्टवेयर की समस्या का नहीं द‍िया जा सकता. EPFO की तरफ से इसको लेकर कोई ठोस सुबूत नहीं द‍िया गया क‍ि आख‍िर देरी क्यों हुई. अदालत ने इसे सर्व‍िस में कमी माना.

अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद EPFO को इस मामले में 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश द‍िया. अगर इस पैसे के म‍िलने में देरी हुई तो 9% सालाना का ब्‍याज म‍िलेगा.