पेंशन और PF का पैसा अटका नहीं रहेगा! EPFO ने दी नई सुविधा, अब आधार से UAN जोड़ना बस चुटकियों का खेल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने लाखों सदस्यों के लिए बड़ी राहत दी है. अब आधार को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जोड़ना और पर्सनल जानकारी में सुधार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. संगठन के नए नियमों का मकसद भविष्य निधि सेवाओं को तेज, सरल और बिना झंझट के उपलब्ध कराना है. इससे न केवल कागजी कामकाज घटेगा बल्कि समय पर भुगतान भी सुनिश्चित हो सकेगा.

पहले आधार और UAN को जोड़ने में कई मंजूरियों की जरूरत होती थी. लेकिन अब अगर आपके UAN रिकॉर्ड में नाम, जन्मतिथि और लिंग की जानकारी आधार कार्ड से बिल्कुल मेल खाती है, तो आप सीधे अपने नियोक्ता (Employer) के जरिए आधार सीडिंग करवा सकते हैं. इसके लिए एम्प्लॉयर को ईपीएफओ पोर्टल पर KYC सुविधा का इस्तेमाल करना होगा. इस प्रक्रिया में ज्यादा डॉक्युमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती.

गलत डिटेल्स सुधारने के लिए “जॉइंट डिक्लेरेशन” सुविधा

कई बार UAN और आधार के विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि या जेंडर में अंतर होता है. पहले ऐसी स्थिति में UIDAI सेंटर जाकर जानकारी सुधारनी पड़ती थी. लेकिन अब EPFO ने जॉइंट डिक्लेरेशन (JD) की सुविधा शुरू की है. इसके तहत नियोक्ता ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालकर गलत डिटेल्स को ठीक कर सकता है. यानी अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की झंझट काफी हद तक खत्म हो गई है.

फिजिकल फॉर्म भी रहेगा विकल्प

अगर किसी कारण से नियोक्ता उपलब्ध नहीं है या कंपनी बंद हो चुकी है, तो सदस्य जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को शारीरिक रूप से (Physical Submission) जमा कर सकते हैं. सत्यापन के बाद इसे पीआरओ (PRO) काउंटर पर अपलोड किया जाएगा और आगे की प्रक्रिया पूरी होगी. हालांकि, पहले से वेरिफाई किए गए आधार विवरण में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ऐसे करें आधार को UAN से लिंक

EPFO ने आधार-UAN लिंकिंग को ऑनलाइन भी आसान बना दिया है. इसके लिए सदस्य UMANG मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं.

* UMANG ऐप खोलें और MPIN या OTP से लॉगिन करें.

* “Services” टैब में जाएं और “EPFO” विकल्प चुनें.

* यहां “e-KYC Service” पर क्लिक करें.

* “Aadhaar Seeding” का ऑप्शन चुनें.

* अपना UAN दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालें.

* अपनी आधार डिटेल भरें और आधार से जुड़े मोबाइल/ईमेल पर आए OTP से वेरिफाई करें.

* वेरिफिकेशन सफल होने पर आपका आधार UAN से लिंक हो जाएगा.