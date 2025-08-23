EPFO EX Gratia: अगर आप भी सैलरीड क्‍लास हैं और हर महीने आपका भी पीएफ कटता है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से करोड़ों सैलरीड क्‍लास के ल‍िए बड़ा कदम उठाया गया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ‘मृत्यु राहत कोष’ के तहत द‍िये जाने वाले एक्स-ग्रेशिया अमाउंट (Ex-Gratia Amount) को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है. बढ़ाया गया नया अमाउंट 1 अप्रैल 2025 से लागू क‍िया जाएगा. यह फायदा ऐसे कर्मचारियों की (फैम‍िली को म‍िलेगा, जो सेंट्रल बोर्ड के कर्मचारी हैं और जिनकी सर्व‍िस के दौरान मौत हो जाती है.

नॉम‍िनी या कानूनी उत्तराधिकारी को म‍िलेगा पैसा

यह पैसा कर्मचारी की तरफ से नॉम‍िनी क‍िये गए शख्‍स या कानूनी उत्तराधिकारी को द‍िया जाएगा. ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के अनुसार यह पैसा स्टाफ वेलफेयर फंड से द‍िया जाएगा. 19 अगस्त को जारी एक सर्कुलर में ईपीएफओ की तरफ से कहा गया, 'सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कम‍िश्‍नर और सेंट्रल स्टाफ वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन ने मृत्यु राहत कोष की एक्स-ग्रेशिया राशि (Ex-Gratia Amount) को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की मंजूरी दी है. यह राशि सेंट्रल बोर्ड के मृत कर्मचारी के परिवार को दी जाएगी.”

हर साल 5% का इजाफा होगा

ईपीएफओ की तरफ से यह भी घोषणा की गई क‍ि 1 अप्रैल 2026 से हर साल इस राशि में 5% का इजाफा क‍िया जाएगा. इसका मकसद महंगाई को ध्यान में रखते हुए परिवारों को बढ़ती वित्तीय जरूरतों में मदद करना है. यह कदम ईपीएफओ (EPFO) की 2025 की पॉल‍िसी सुधार का ह‍िस्‍सा है. ईपीएफओ की तरफ से साल 2025 में भी कई सुधार किये गए हैं. ईपीएफओ की तरफ से डेथ क्‍लेम के प्रोसेस को आसान किया गया है. इसके तहत नाबालिग बच्चों के लिए ‘गार्जियनशिप सर्टिफिकेट’ की जरूरत नहीं होगी.

ऑटो-सेटलमेंट ल‍िमि‍ट में भी बदलाव किया

आधार-यूएएन लिंकिंग (Aadhaar-UAN linking) या सुधार के लिए संयुक्त घोषणा प्रक्रिया को भी सरल किया गया है. इसके अलावा, भविष्य निधि (PF) से होम लोन न‍िकासी और एडवांस क्‍लेम की ऑटो-सेटलमेंट ल‍िमि‍ट में भी बदलाव किये गए हैं. आपको बता दें ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इसका शीर्ष नीति-निर्माण निकाय है. इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं. यह कदम कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देने की दिशा में अहम कदम है.