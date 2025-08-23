इन EPFO मेंबर्स के नॉम‍िनी को म‍िलेंगे 15 लाख रुपये, जान‍िए कौन होगा इसके लि‍ए एल‍िज‍िबल
Advertisement
trendingNow12893613
Hindi Newsबिजनेस

इन EPFO मेंबर्स के नॉम‍िनी को म‍िलेंगे 15 लाख रुपये, जान‍िए कौन होगा इसके लि‍ए एल‍िज‍िबल

EPFO Interest Rate: ईपीएफओ की तरफ से एक्स-ग्रेशिया अमाउंट में करीब छह लाख रुपये का इजाफा क‍िया गया है. अब यह राश‍ि पहले के 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है. लेक‍िन क‍िसे म‍िलेगा इसका फायदा, यहां जान‍िए. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 23, 2025, 03:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन EPFO मेंबर्स के नॉम‍िनी को म‍िलेंगे 15 लाख रुपये, जान‍िए कौन होगा इसके लि‍ए एल‍िज‍िबल

EPFO EX Gratia: अगर आप भी सैलरीड क्‍लास हैं और हर महीने आपका भी पीएफ कटता है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से करोड़ों सैलरीड क्‍लास के ल‍िए बड़ा कदम उठाया गया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ‘मृत्यु राहत कोष’ के तहत द‍िये जाने वाले एक्स-ग्रेशिया अमाउंट (Ex-Gratia Amount) को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है. बढ़ाया गया नया अमाउंट 1 अप्रैल 2025 से लागू क‍िया जाएगा. यह फायदा ऐसे कर्मचारियों की (फैम‍िली को म‍िलेगा, जो सेंट्रल बोर्ड के कर्मचारी हैं और जिनकी सर्व‍िस के दौरान मौत हो जाती है.

नॉम‍िनी या कानूनी उत्तराधिकारी को म‍िलेगा पैसा

यह पैसा कर्मचारी की तरफ से नॉम‍िनी क‍िये गए शख्‍स या कानूनी उत्तराधिकारी को द‍िया जाएगा. ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के अनुसार यह पैसा स्टाफ वेलफेयर फंड से द‍िया जाएगा. 19 अगस्त को जारी एक सर्कुलर में ईपीएफओ की तरफ से कहा गया, 'सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कम‍िश्‍नर और सेंट्रल स्टाफ वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन ने मृत्यु राहत कोष की एक्स-ग्रेशिया राशि (Ex-Gratia Amount) को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की मंजूरी दी है. यह राशि सेंट्रल बोर्ड के मृत कर्मचारी के परिवार को दी जाएगी.”

Add Zee News as a Preferred Source

हर साल 5% का इजाफा होगा
ईपीएफओ की तरफ से यह भी घोषणा की गई क‍ि 1 अप्रैल 2026 से हर साल इस राशि में 5% का इजाफा क‍िया जाएगा. इसका मकसद महंगाई को ध्यान में रखते हुए परिवारों को बढ़ती वित्तीय जरूरतों में मदद करना है. यह कदम ईपीएफओ (EPFO) की 2025 की पॉल‍िसी सुधार का ह‍िस्‍सा है. ईपीएफओ की तरफ से साल 2025 में भी कई सुधार किये गए हैं. ईपीएफओ की तरफ से डेथ क्‍लेम के प्रोसेस को आसान किया गया है. इसके तहत नाबालिग बच्चों के लिए ‘गार्जियनशिप सर्टिफिकेट’ की जरूरत नहीं होगी.

ऑटो-सेटलमेंट ल‍िमि‍ट में भी बदलाव किया
आधार-यूएएन लिंकिंग (Aadhaar-UAN linking) या सुधार के लिए संयुक्त घोषणा प्रक्रिया को भी सरल किया गया है. इसके अलावा, भविष्य निधि (PF) से होम लोन न‍िकासी और एडवांस क्‍लेम की ऑटो-सेटलमेंट ल‍िमि‍ट में भी बदलाव किये गए हैं. आपको बता दें ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इसका शीर्ष नीति-निर्माण निकाय है. इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं. यह कदम कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देने की दिशा में अहम कदम है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

EPFO

Trending news

शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Cyber crime
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
Aaj Ki Taza Khabar Live
Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
Jamuu and Kashmir
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
PM Modi
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
Donald Trump
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Raj Thackeray
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
parliament
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
Kolhapur
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
;