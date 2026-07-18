How To Activate UAN: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने खाताधारकों के लिए बड़ा डिजिटल बदलाव किया है. सैलरीड क्लास के लिए जरूरी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को एक्टिवेट करने और नया UAN जेनरेट करने के पुराने प्रोसेस को पूरी तरह बदल दिया गया है. ईपीएफओ (EPFO) ने ऑफिशियल पोर्टल से इस सुविधा को बंद कर दिया है. इसकी बजाय खाताधारकों को उमंग (Umang) ऐप और आधार बेस्ड 'फेस ऑथेंटिकेशन' टेक्निक का यूज करना होगा. यह बड़ा कदम ईपीएफओ की तरफ से अपने डेटाबेस को मजबूत करने और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उठाया गया है. इससे ऑनलाइन सर्विस को ज्यादा सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद बनाया जा सकेगा.
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) देश में सैलरीड क्लास के लिए निवेश का बेहद सुरक्षित और लॉन्ग टर्म ऑप्शन है. यह रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाता है. इस फंड से खास परिस्थितियों में आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की अनुमति मिलती है, जबकि पूरा पैसा नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद ही निकाला जा सकता है. नियमानुसार जिन कर्मचारियों की बेसिक पे (Basic Pay) और महंगाई भत्ता (DA) मिलाकर 15,000 रुपये तक है, वे ईपीएफ अकाउंट ओपन करने के हकदार हैं. लेकिन जिन कर्मचारियों की सैलरी इस लिमिट से ज्यादा है, वीपीएफ (VPF) का ऑप्शन चुनकर अपनी तरफ से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं.
नई व्यवस्था के तहत UAN एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से 'उमंग' ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके बाद आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिये ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और भविष्य में लॉगइन करने के लिए चार डिजिट वाला एक एम-पिन (M-PIN) सेट करना होगा. ऐप में साइन-इन करने के बाद सर्च में 'EPFO' ढूंढना होगा और 'UAN सर्विसेज थ्रू फेस ऑथ' के ऑप्शन के तहत 'UAN एक्टिवेशन' को चुनना होगा.
UAN, आधार नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करके 'सेंड ओटीपी' पर क्लिक करें.
OTP दर्ज करने पर आपको 'आधार फेस आरडी ऐप' इंस्टॉल करने के लिए कहेगा.
डाउनलोड करने के बाद फोन का कैमरा खुल जाएगा और स्क्रीन पर फेस स्कैन करने का ऑप्शन देगा.
कैमरे के सामने फेस को सही प्रकार से स्कैन करना होगा. ऐप में हरा सर्किल दिखाई देने का मतलब आपका फेस कैप्चर हो गया.
अब स्क्रीन पर नाम और जन्मतिथि की डिटेल आ जाएगी. इसे चेक करने के बाद सब्मिट बटन दबाना होगा.
अब आपका UAN एक्टिवेट हो जाएगा, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर अस्थायी पासवर्ड भेज दिया जाएगा.
अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि आप UAN एक्टिवेट हुआ या नहीं, तो आपको उमंग ऐप में ही 'UAN सर्विसेज थ्रू फेस ऑथ' वाले सेक्शन में जाना होगा. वहां आपको 'UAN अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन' का ऑप्शन चुनना होगा. इसके बाद आपको अपना यूएएन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके बॉक्स पर टिक करना होगा. इसके बाद 'सेंड ओटीपी' पर क्लिक करें. यदि आपका प्रोसेस पूरा हो गया तो स्क्रीन पर मैसेज दिखाई देगा कि आपकी तरफ से दर्ज किया गया UAN पहले से ही एक्टिवेट है.
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए वित्त मंत्रालय ने सैलरीड क्लास को ईपीएफ और वीपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है. यह लगातार तीसरा साल है जब ईपीएफ कस्टमर को उनके पीएफ पर 8.25 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. टैक्स बेनिफिट की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत सेक्शन 80C के अंतर्गत सालाना 1.5 लाख तक के कर्मचारी योगदान पर टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा, एम्पलॉयर (Employer) की तरफ से किया जाने वाला 12 प्रतिशत तक का योगदान (7.5 लाख रुपये से कम) ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री है.