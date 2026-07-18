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EPFO: कैसे एक्‍ट‍िवेट होगा आपका UAN? उमंग ऐप के जर‍िये जान‍िए स्‍टेप बॉय स्‍टेप गाइड

Umang App and Aadhaar: ईपीएफओ ने ऑफ‍िश‍ियल पोर्टल से इस सुविधा को बंद कर दिया है. इसकी बजाय खाताधारकों को उमंग ऐप और आधार बेस्‍ड 'फेस ऑथेंटिकेशन' तकनीक को यूज करना होगा. यह कदम EPFO की तरफ से डेटाबेस मजबूत करने और सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के बाद उठाया गया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 18, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:13 PM IST
EPFO: कैसे एक्‍ट‍िवेट होगा आपका UAN? उमंग ऐप के जर‍िये जान‍िए स्‍टेप बॉय स्‍टेप गाइड
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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