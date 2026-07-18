How To Activate UAN: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने खाताधारकों के लिए बड़ा डिजिटल बदलाव किया है. सैलरीड क्‍लास के ल‍िए जरूरी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को एक्टिवेट करने और नया UAN जेनरेट करने के पुराने प्रोसेस को पूरी तरह बदल दिया गया है. ईपीएफओ (EPFO) ने ऑफ‍िश‍ियल पोर्टल से इस सुविधा को बंद कर दिया है. इसकी बजाय खाताधारकों को उमंग (Umang) ऐप और आधार बेस्‍ड 'फेस ऑथेंटिकेशन' टेक्‍न‍िक का यूज करना होगा. यह बड़ा कदम ईपीएफओ की तरफ से अपने डेटाबेस को मजबूत करने और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद उठाया गया है. इससे ऑनलाइन सर्व‍िस को ज्‍यादा सुरक्ष‍ित, तेज और भरोसेमंद बनाया जा सकेगा.