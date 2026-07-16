यद‍ि आप मेंबर पासबुक पोर्टल पर जाते हैं तो आपको 12 अंक वाले UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड की मदद से लॉगइन करना होगा. इसके बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल पर ओटीपी (OTP) आएगा. इसे दर्ज करके आप 'पासबुक लाइट' के जरिये कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन, निकासी और अपडेटेड बैलेंस के साथ ब्याज की रकम भी आसानी से देख सकेंगे. उमंग ऐप के जरिये भी पीएफ बैलेंस चेक क‍िया जा सकता है. यद‍ि ईपीएफ अकाउंट में ब्‍याज की रकम तुरंत नहीं दिखाई दे रही तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. ब्याज की कैलकुलेशन रनिंग बैलेंस के बेस पर पहले ही कर ली जाती है. पासबुक में एंट्री भले ही देरी से दिखाई दे, लेकिन आपको मिलने वाली ब्‍याज की रकम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.