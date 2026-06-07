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EPFO Interest Update: पीएफ पर म‍िलेगा 8.25% का ब्‍याज, जान‍िए खाते में कब आएगा इंटरेस्‍ट का पैसा?

PF Interest Update: ईपीएफओ की तरफ से आपके पीएफ अकाउंट में ब्‍याज कब क्रेड‍िट क‍िया जाएगा? आपके साथ करोड़ों नौकरीपेशा का यही सवाल है. बताया जा रहा है क‍ि ब्‍याज को प्रोसेस करने का काम अंत‍िम चरण में है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 07, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:03 PM IST
EPFO Interest Update: पीएफ पर म‍िलेगा 8.25% का ब्‍याज, जान‍िए खाते में कब आएगा इंटरेस्‍ट का पैसा?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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