EPFO Interest Rate: सैलरीड क्‍लास के लि‍ए उनका पीएफ सबसे बड़ी सेव‍िंग में से एक होता है. देश के करोड़ों नौकरीपेश के ल‍िए पीएफ से जुड़ा अहम अपडेट सामने आ रहा है. सरकार की तरफ से फाइनेंश‍ियल ईयर 2024-25 के लिए पहले ही 8.25% ब्‍याज दर को फाइनल कर द‍िया गया है. लेक‍िन करोड़ों ईपीएफओ (EPFO) सब्सक्राइबर्स अपने पीएफ अकाउंट में ब्याज की राश‍ि जमा क‍िये जाने का इंतजार कर रहे हैं. यह ब्‍याज दर प‍िछले कुछ साल के दौरान म‍िलने वाली सबसे ज्‍यादा है. इस समय अध‍िकतर सैलरीड क्‍लास का सवाल यही है क‍ि आख‍िर ब्याज का पैसा उनके अकाउंट में कब तक ट्रांसफर होगा?