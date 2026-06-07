EPFO Interest Rate: सैलरीड क्लास के लिए उनका पीएफ सबसे बड़ी सेविंग में से एक होता है. देश के करोड़ों नौकरीपेश के लिए पीएफ से जुड़ा अहम अपडेट सामने आ रहा है. सरकार की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए पहले ही 8.25% ब्याज दर को फाइनल कर दिया गया है. लेकिन करोड़ों ईपीएफओ (EPFO) सब्सक्राइबर्स अपने पीएफ अकाउंट में ब्याज की राशि जमा किये जाने का इंतजार कर रहे हैं. यह ब्याज दर पिछले कुछ साल के दौरान मिलने वाली सबसे ज्यादा है. इस समय अधिकतर सैलरीड क्लास का सवाल यही है कि आखिर ब्याज का पैसा उनके अकाउंट में कब तक ट्रांसफर होगा?
ईपीएफओ (EPFO) के सूत्रों का कहना है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के ब्याज को प्रोसेस करने का काम आखिरी चरण में है. आमतौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की अंतिम मंजूरी के बाद ईपीएफओ (EPFO) सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर देता है. उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर सभी पात्र कर्मचारियों के अकाउंट में ब्याज की रकम धीरे-धीरे क्रेडिट होनी शुरू हो जाएगी. यह प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल होता है. इसलिए अलग-अलग क्षेत्र के अनुसार पैसा क्रेडिट होने में समय लग सकता है.
लोग सोचते हैं कि उनके पीएफ बैलेंस पर 8.25% का ब्याज मिलता है. लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग है.
पीएफ अकाउंट में हर महीने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का हिस्सा जमा होता है.
हर महीने के आखिर में जो रनिंग बैलेंस होता है, उस पर मंथली बेस पर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है.
पूरे साल की मंथली ब्याज कैलकुलेशन को जोड़कर FY के आखिर में इसे आपके खाता में एक साथ क्रेडिट किया जाता है.
आपके पीएफ का जो हिस्सा पेंशन फंड (EPS) में जाता है, उस पर ब्याज नहीं मिलता है.
अपने स्मार्टफोन में उमंग ऐप डाउनलोड करें. इसमें ईपीएफओ सर्विस पर जाकर 'View Passbook' के विकल्प को चुनें. अपना यूएएन (UAN) और ओटीपी दर्ज करके आप बैलेंस देख सकते हैं.
ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर मेंबर पासबुक सेक्शन में जाएं. अपना यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें. वहां आपको ब्याज की अलग से एंट्री दिख जाएगी.
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल दें. कुछ ही सेकंड में आपके पास एक एसएमएस आएगा, जिसमें आपके कुल बैलेंस की जानकारी होगी.
आप अपने मोबाइल से 'EPFOHO UAN ENG' लिखकर 7738299899 पर भेज सकते हैं. यहां आखिरी के तीन अक्षर आपकी भाषा को दर्शाते हैं.
अगर आपके सहयोगियों के अकाउंट में ब्याज आ गया है और आपका पैसा अटका हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.
कई बार तकनीकी कारणों या केवाईसी (KYC) अपडेट न होने की वजह से पैसा अटक जाता है.
सुनिश्चित करें कि आपका यूएएन (UAN) नंबर पूरी तरह से एक्टिव है और आपका बैंक खाता सही तरीके से लिंक है.
यदि सब कुछ सही होने के बाद भी लंबा समय बीत जाए तो आप ईपीएफओ के शिकायत पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
EPFO की तरफ से दिया जाने वाला 8.25% का ब्याज नौकरीपेशा लोगों के लिए लॉन्ग टर्म की सेविंग का बेहतरीन जरिया है. सरकार बहुत जल्द इस पैसे को अकाउंट में भेजने की तैयारी कर रही है. इसलिए अपने पीएफ अकाउंट की पासबुक पर नजर बनाए रखें और अपनी केवाईसी डिटेल को हमेशा अपडेट रखें ताकि बिना किसी रुकावट के आपकी मेहनत की कमाई का ब्याज आपके खाते में पहुंच सके.