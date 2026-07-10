ब्याज की खुशखबरी के साथ ही ईपीएफओ ने अपने मेंबर्स को एक और बड़ी राहत दी है. रिटायरमेंट से पहले पीएफ अकाउंट से आंशिक रूप से पैसा निकालना पहले के मुकाबले आसान हो गया है. ईपीएफओ ने इसके नियमों को आसान कर द‍िया है. पहले पीएफ से पार्शियल व‍िद्ड्रॉल के लिए सदस्यों को 13 अलग-अलग कैटेगरी में से स‍िलेक्‍ट करना पड़ता था. लेक‍िन अब इसे घटाकर केवल तीन कैटेगरी में बदल दिया गया है. अब आप इलाज, बच्चों की शिक्षा या शादी जैसी जरूरी जरूरतों, मकान से जुड़ी जरूरत और खास पर‍िस्‍थ‍ित‍ि के तहत पैसा निकाल सकते हैं.