Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /EPFO: पीएफ सब्‍सक्राइर्स के लि‍ए गुड न्‍यूज, 15 तक आएगा ब्‍याज; जान‍िए आपको क‍ितना होगा फायदा?

EPFO: पीएफ सब्‍सक्राइर्स के लि‍ए गुड न्‍यूज, 15 तक आएगा ब्‍याज; जान‍िए आपको क‍ितना होगा फायदा?

PF Interest Rate: ईपीएफओ की तरफ से इस बार 34 करोड़ सब्‍सक्राइबर्स के अकाउंट में ब्‍याज की 1.44 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा की राश‍ि भेजी जाएगी. पीएफ पर लगातार तीसरे साल 8.25 फीसदी का ब्‍याज म‍िल रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 10, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:00 PM IST
EPFO: पीएफ सब्‍सक्राइर्स के लि‍ए गुड न्‍यूज, 15 तक आएगा ब्‍याज; जान‍िए आपको क‍ितना होगा फायदा?
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारतीय जवान के इन जादुई शब्दों ने अमरनाथ यात्रा में थके भक्तों में फूंक दी नई जान!
Amarnath Yatra1 hr ago
2
FIFA World Cup 20261 hr ago
3
CUET UG 20262 hrs ago
4
Stock Market2 hrs ago
5
Covid Suspended Death2 hrs ago