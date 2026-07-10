EPFO Balance: देश के करोड़ों सैलरीड क्लास के लिए बेहद शानदार खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए पीएफ अकाउंट के खातों में ब्याज की रकम ट्रांसफर करनी शुरू कर दी है. उम्मीद की जा रही है कि 15 जुलाई तक सब्सक्राइर्स के खातों में ब्याज का पैसा आना शुरू हो जाएगा. आमतौर पर पीएफ का ब्याज हर साल अक्टूबर या नवंबर महीने में मिलता था. लेकिन इस बार यह काम काफी पहले हो रहा है. सरकार के इस कदम से देश के 34 करोड़ ईपीएफ खाताधारकों को सीधा फायदा मिलेगा.
ईपीएफओ के नए सेंट्रलाइज्ड आईटी सिस्टम से यह प्रोसेस इस बार काफी तेज हो गया है. इसके तहत खातों में कुल 1.44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जाएगी. सरकार की तरफ से इस साल भी ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. यह लगातार तीसरे साल 8.25 फीसदी पर बरकरार है.
अगर आपके पीएफ अकाउंट में कुल जमा राशि यानी ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपये है तो मौजूदा 8.25 फीसदी की ब्याज दर के हिसाब से आपको सालाना ब्याज के रूप में 41,250 रुपये मिलेंगे. इस तरह ब्याज की रकम खाते में जुड़ने के बाद आपका कुल पीएफ बैलेंस बढ़कर 5,41,250 रुपये हो जाएगा. ईपीएफओ में मिलने वाला यह रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपकी सेविंग को सेफ और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है.
ऐसे नौकरीपेशा कर्मचारी जिनके पीएफ अकाउंट में कुछ ज्यादा पैसा जमा है, उन्हें इस बार बड़ा फायदा होने वाला है. यदि आपके अकाउंट का मौजूदा बैलेंस 10 लाख रुपये है तो 8.25 फीसदी की सालाना दर से आपको सीधे 82,500 रुपये का ब्याज मिलेगा. यह सालाना ब्याज आपके खाते में क्रेडिट होते ही आपका कुल फंड बढ़कर 10,82,500 रुपये पहुंच जाएगा. इससे आपकी रिटायरमेंट की कैपिटल और बढ़ जाएगी.
अगर आप एक सीनियर एम्प्लोयी हैं और आपके पीएफ खाते में एक बड़ा फंड यानी 15 लाख रुपये जमा हैं, तो आपको इस बार ब्याज के रूप में अच्छा पैसा मिलने वाला है. इस बैलेंस पर आपको सालाना 1,23,750 रुपये का ब्याज दिया जाएगा. इस तरह ब्याज जुड़ने के बाद आपके अकाउंट की कुल मैच्योरिटी राशि बढ़कर 16,23,750 रुपये हो जाएगी. आपको बता दें कि ईपीएफओ हर महीने के रनिंग बैलेंस के बेस पर ब्याज की कैलकुलेशन करता है. लेकिन इसे सरकार की मंजूरी के बाद साल में केवल एक बार ही खाते में क्रेडिट किया जाता है.
ब्याज की खुशखबरी के साथ ही ईपीएफओ ने अपने मेंबर्स को एक और बड़ी राहत दी है. रिटायरमेंट से पहले पीएफ अकाउंट से आंशिक रूप से पैसा निकालना पहले के मुकाबले आसान हो गया है. ईपीएफओ ने इसके नियमों को आसान कर दिया है. पहले पीएफ से पार्शियल विद्ड्रॉल के लिए सदस्यों को 13 अलग-अलग कैटेगरी में से सिलेक्ट करना पड़ता था. लेकिन अब इसे घटाकर केवल तीन कैटेगरी में बदल दिया गया है. अब आप इलाज, बच्चों की शिक्षा या शादी जैसी जरूरी जरूरतों, मकान से जुड़ी जरूरत और खास परिस्थिति के तहत पैसा निकाल सकते हैं.
आपके पीएफ अकाउंट में ब्याज का पैसा आया है या नहीं, यह जांचने के लिए आप ईपीएफओ (EPFO) के मेंबर पासबुक पोर्टल पर जा सकते हैं. वहां आपको अपना यूएएन (UAN) नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज कर लॉगइन करना होगा. सेफ्टी के लिहाज से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा. इसे दर्ज करने के बाद आप 'व्यू पासबुक' पर क्लिक करके अपने खाते का ताजा बैलेंस और ब्याज की रकम चेक कर सकते हैं.