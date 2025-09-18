EPFO Passbook Lite: अगर आप भी सैलरीड क्‍लास हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने मेंबर पोर्टल (member portal) में नई सुविधा शुरू की है, जिसे 'पासबुक लाइट' (Passbook Lite) कहा जाता है. यह सुविधा मेंबर को बिना पासबुक पोर्टल पर जाए, सीधे मेंबर पोर्टल के जर‍िये ही अपनी पासबुक, इसमें जमा किये गए पैसे, निकाले गए पैसे और पीएफ (PF) बैलेंस को आसान व सुविधाजनक तरीके से देखने की सुविधा देती है.

इन सुधारों से मेंबर को होगा फायदा

केंद्रीय लेबर म‍िन‍िस्‍टर मनसुख मंडाविया ने मीड‍िया से बातचीत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से क‍िये गए अहम सुधारों पर जोर दिया. उन्‍होंने कहा इन सुधारों का मकसद अपने सदस्‍यों को कुशल, पारदर्शी और यूज करने में आसान सर्व‍िस देना है. मौजूदा समय में मेंबर्स को अपने भविष्य निधि (Provident Fund) कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन और ट्रांजेक्‍शन जैसे कि एडवांस या निकासी की जांच करने के लिए ईपीएफओ (EPFO) के पासबुक पोर्टल पर लॉगइन करना पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पासबुक में ग्राफ‍िकल डिस्प्ले होगी जानकारी

ईपीएफओ ने अपने मेंबर पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) में 'पासबुक लाइट' ‘Passbook Lite’ की सुव‍िधा शुरू की है. इस पहल से उम्मीद है कि एक ही लॉग-इन के जर‍िये पासबुक समेत सभी अहम सर्व‍िस को उपलब्ध कराने से यूजर्स का एक्‍सपीर‍ियंस बेहतर होगा. मंडाविया ने कहा कि पासबुक की ड‍िटेल में ग्राफ‍िकल डिस्प्ले भी शामिल है. पूरी तरह से देखने के लिए मेंबर मौजूदा पासबुक पोर्टल का यूज करना भी जारी रख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: इन EPFO मेंबर्स के नॉम‍िनी को म‍िलेंगे 15 लाख रुपये, जान‍िए कौन होगा इसके लि‍ए एल‍िज‍िबल

पीएफ ट्रांसफर करना हुआ असान

मनसुख मंडाविया ने कहा क‍ि पीएफ (PF) ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑनलाइन ऐनेक्सचर के (Annexure K) यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की सुविधा भी शुरू की है. मौजूदा समय में जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसका पीएफ अकाउंट फॉर्म-13 ऑनलाइन के जर‍िये नए नियोक्ता के पीएफ ऑफ‍िस में ट्रांसफर कर दिया जाता है. ट्रांसफर के बाद एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट (ऐनेक्सचर के) पिछले पीएफ ऑफ‍िस की तरफ से बनाया जाता है और नए पीएफ ऑफ‍िस भेजा जाता है.

मेंबर पोर्टल से पीडीएफ में डाउनलोड होगी ड‍िटेल

अब तक ऐनेक्सचर के (Annexure K) केवल पीएफ ऑफ‍िस के बीच ही शेयर क‍िया जाता था. यह मेंबर्स को केवल उनकी र‍िक्‍वेस्‍ट पर ही मिलता था. लेकिन अब नया सुधार से मेंबर ऐनेक्सचर के (Annexure K) को सीधे अपने मेंबर पोर्टल (member portal) से पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं. यह मेंबर्स को ऑनलाइन ट्रांसफर एप्‍लीकेशन की स‍िचुएशन ट्रैक करने में मदद मिलेगी. इससे पूरी ट्रांसपेरेंसी सुन‍िश्‍च‍ित होगी और मेंबर आसानी से अपने पीएफ ट्रांसफर को वेरिफाई कर पाएंगे.

यह भी पढ़ें: ₹1000 से 7500 रुपये हो जाएगी EPS पेंशन? सरकार से क्या बोला पार्लियामेंट्री पैनल?

मेंबर्स यह पुष्टि कर पाएंगे क‍ि पीएफ (PF) बैलेंस और सर्व‍िस की अवधि नए अकाउंट में सही तरीके से अपडेट हो गई है. इसके अलावा वे आने वाले समय के लि‍ए एक परमानमेंट डिजिटल रिकॉर्ड रख पाएंगे, जो खासतौर पर ईपीएस (EPS) बेन‍िफ‍िट की कैलकुलेशन के लि‍ए जरूरी है. मंत्री ने कहा कि ये सुधार निपटान को तेजी से करने के लिए जरूरी अप्रूवल की संख्या को कम करने में मदद करेंगे.