Advertisement
trendingNow12940211
Hindi Newsबिजनेस

EPFO का बड़ा अपडेट, रिटर्न फाइल करना हुआ आसान, जानिए क्या कुछ बदलेगा?

नए ECR  प्लेटफॉर्म में यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस, ऑटोमैटिक कैलकुलेशन टूल्स और रियल-टाइम डेटा वेरिफिकेशन जैसी सर्विस दी गई हैं. इससे एंप्लॉयर को EPF रिटर्न भरने में होने वाली दिक्कतों से निजात मिलेगी और गलती की संभावना भी कम होगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 28, 2025, 05:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

EPFO का बड़ा अपडेट, रिटर्न फाइल करना हुआ आसान, जानिए क्या कुछ बदलेगा?

EPFO : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने ECR (इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न) सिस्टम को अपडेट कर एंप्लॉयर के लिए रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को और सरल बनाया है. ये कदम EPFO की डिजिटल पहल के तहत आया है, ताकि संस्थाओं और कंपनियों के लिए कंट्रीब्यूशन जमा करना तेज और पारदर्शी हो सके. नए ECR  प्लेटफॉर्म में यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस, ऑटोमैटिक कैलकुलेशन टूल्स और रियल-टाइम डेटा वेरिफिकेशन जैसी सर्विस दी गई हैं. इससे एंप्लॉयर को EPF रिटर्न भरने में होने वाली दिक्कतों से निजात मिलेगी और गलती की संभावना भी कम होगी.

इसके अलावा, इसमें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के सेक्शन 14B और 7Q के तहत डैमेज और इंटरेस्ट की गणना का भी प्रावधान होगा. इसमें मासिक कंट्रीब्यूशन के साथ सेक्शन 7Q के तहत ब्याज राशि का पेमेंट भी अनिवार्य किया गया है.

क्यों खास है नया ECR सिस्टम?

Add Zee News as a Preferred Source

ECR यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न वह मंथली रिपोर्ट है जिसे हर एंप्लॉयर EPFO में जमा करता है. इसमें कर्मचारियों की सैलरी, PF कंट्रीब्यूशन, पेंशन स्कीम और बीमा योजना से जुड़ी जानकारी शामिल होती है. कई बार तकनीकी गड़बड़ियों और गलत जानकारी की शिकायतें आती रही हैं. नया सिस्टम इन्हीं दिक्कतों को खत्म करने के लिए लाया गया है EPFO ने कहा कि नया सिस्टम छोटे और बड़े दोनों प्रकार के एंप्लॉयर के लिए काम आएगा, साथ ही कर्मचारियों के रिकॉर्ड अपडेट और ट्रैकिंग भी आसान हो जाएगी. इसके अलावा, नया ECR सिस्टम मोबाइल और वेब दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

यह भी पढ़ें : लाखों केंद्रीय कर्मचार‍ियों के लि‍ए 30 स‍ितंबर की तारीख है बेहद खास, जान‍िए क्‍यों?

रिटर्न फाइलिंग आसान होगी

EPFO के अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से न केवल रिटर्न फाइलिंग आसान होगी, बल्कि लेन-देन की प्रक्रिया भी तेज और पारदर्शी होगी. इस पहल से भारत में डिजिटल और ई-गवर्नेंस के आउटलुक को मजबूत करने में भी मदद करेगी. एंप्लॉयर अब नए ECR प्लेटफॉर्म के जरिए सभी कर्मचारियों का योगदान आसानी से जमा कर सकते हैं और EPFO को भेजी गई रिपोर्ट सही और समय पर होगी.

EPFO के अधिकारियों ने आगे कहा कि मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 15,000 रुपये से ज़्यादा है. वे EPS के दायरे में नहीं आते. लेकिन कई बार एंप्लॉयर इस मद में कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, जिससे बाद में शिकायतें होती हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

EPFO Update

Trending news

सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
Karur Stampede
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
Zubeen Garg
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
Karur Stampede
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
मृतकों के परिजन को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे एक्टर विजय, भगदड़ के बाद की घोषणा
Karur Stampede
मृतकों के परिजन को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे एक्टर विजय, भगदड़ के बाद की घोषणा
मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा
Mumbai rain
मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
Shehbaz Sharif
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
Man ki Baat
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
;