EPFO का बड़ा अपडेट, रिटर्न फाइल करना हुआ आसान, जानिए क्या कुछ बदलेगा?

EPFO : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने ECR (इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न) सिस्टम को अपडेट कर एंप्लॉयर के लिए रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को और सरल बनाया है. ये कदम EPFO की डिजिटल पहल के तहत आया है, ताकि संस्थाओं और कंपनियों के लिए कंट्रीब्यूशन जमा करना तेज और पारदर्शी हो सके. नए ECR प्लेटफॉर्म में यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस, ऑटोमैटिक कैलकुलेशन टूल्स और रियल-टाइम डेटा वेरिफिकेशन जैसी सर्विस दी गई हैं. इससे एंप्लॉयर को EPF रिटर्न भरने में होने वाली दिक्कतों से निजात मिलेगी और गलती की संभावना भी कम होगी.

इसके अलावा, इसमें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के सेक्शन 14B और 7Q के तहत डैमेज और इंटरेस्ट की गणना का भी प्रावधान होगा. इसमें मासिक कंट्रीब्यूशन के साथ सेक्शन 7Q के तहत ब्याज राशि का पेमेंट भी अनिवार्य किया गया है.

क्यों खास है नया ECR सिस्टम?

ECR यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न वह मंथली रिपोर्ट है जिसे हर एंप्लॉयर EPFO में जमा करता है. इसमें कर्मचारियों की सैलरी, PF कंट्रीब्यूशन, पेंशन स्कीम और बीमा योजना से जुड़ी जानकारी शामिल होती है. कई बार तकनीकी गड़बड़ियों और गलत जानकारी की शिकायतें आती रही हैं. नया सिस्टम इन्हीं दिक्कतों को खत्म करने के लिए लाया गया है EPFO ने कहा कि नया सिस्टम छोटे और बड़े दोनों प्रकार के एंप्लॉयर के लिए काम आएगा, साथ ही कर्मचारियों के रिकॉर्ड अपडेट और ट्रैकिंग भी आसान हो जाएगी. इसके अलावा, नया ECR सिस्टम मोबाइल और वेब दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

रिटर्न फाइलिंग आसान होगी

EPFO के अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से न केवल रिटर्न फाइलिंग आसान होगी, बल्कि लेन-देन की प्रक्रिया भी तेज और पारदर्शी होगी. इस पहल से भारत में डिजिटल और ई-गवर्नेंस के आउटलुक को मजबूत करने में भी मदद करेगी. एंप्लॉयर अब नए ECR प्लेटफॉर्म के जरिए सभी कर्मचारियों का योगदान आसानी से जमा कर सकते हैं और EPFO को भेजी गई रिपोर्ट सही और समय पर होगी.

EPFO के अधिकारियों ने आगे कहा कि मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 15,000 रुपये से ज़्यादा है. वे EPS के दायरे में नहीं आते. लेकिन कई बार एंप्लॉयर इस मद में कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, जिससे बाद में शिकायतें होती हैं.