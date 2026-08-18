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कुछ देर बाद लाइव आ रहा EPFO, पीएफ से जुड़े किसी भी सवाल का तुरंत मिलेगा जवाब

How To Join EPFO Live Session: यदि आप भी अपनी पेंशन या पीएफ (PF) से जुड़ी किसी समस्या से परेशान हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. EPFO पेंशनर्स और अपने सदस्यों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 18 अगस्त को स्पेशल लाइव सेशन आयोजित कर रहा है. इस सेशन के जरिये सदस्य सीधे अधिकारियों और जानकारों से अपने सवाल पूछ सकते हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 18, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:46 AM IST
कुछ देर बाद लाइव आ रहा EPFO, पीएफ से जुड़े किसी भी सवाल का तुरंत मिलेगा जवाब
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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