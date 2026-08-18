कुछ देर बाद लाइव आ रहा EPFO, पीएफ से जुड़े किसी भी सवाल का तुरंत मिलेगा जवाब

EPFO Live Session: अगर आपका पीएफ (PF) से जुड़ा कोई भी सवाल है मसलन आपका पीएफ अटका है या ब्याज के पैसे या किसी क्लेम आदि को लेकर किसी भी तरह का सवाल है तो आज का दिन आपके काम का है. जी हां, ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से 18 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे लाइव इंटरेक्टिव सेशन (Live Interactive Session) का आयोजन किया जा रहा है. इस तरह के ऑनलाइन आयोजन से आपको पीएफ ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है और आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिये जुड़कर सीधे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं.
ईपीएफओ(EPFO) ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के जरिये लाइव प्रोग्राम का ऐलान किया है. इस इंटरएक्टिव सेशन का आयोजन आज दोपहर 12 बजे किया जना है. इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि सदस्य लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखकर जानकारों से तुरंत उत्तर प्राप्त कर सकते हैं. मौजूदा सदस्य और पेंशनर्स इस लाइव प्रसारण से आसानी से जुड़ सकते हैं. यह सेशन ईपीएफओ (EPFO) के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल (YouTube), फेसबुक पेज (Facebook) और इंस्टाग्राम (Instagram) हैंडल पर एक साथ उपलब्ध होगा.
YOU ASK, EPFO ANSWERS!
Join EPFO’s LIVE SESSION on PENSION
18.08.2026 | 12:00 Noon
Ask your pension-related questions in the comments and get answers from EPFO experts!
Youtube - https://t.co/b5DJXD54yJ
Facebook- https://t.co/fzaO5IkAxz
Instagram- https://t.co/BKrLtTkidh pic.twitter.com/Q4f8fsyWdg
— EPFO (@officialepfo) August 13, 2026
आपको इस सेशन में शामिल होने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिये ईपीएफओ (EPFO) के ऑफिशियल पेज पर जाना होगा और कमेंट बॉक्स में अपना सवाल दर्ज करना है. कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों को मिलने वाली ईपीएस (EPS) पेंशन, पात्रता, क्लेम की स्थिति और पेंशन बेनिफिट से जुड़े सभी पहलुओं पर लंबी चर्चा की जाएगी. डिजिटल मोड से सीधे संवाद से पेंशनर्स की शिकायतों को तुरंत दूर करने में मददगार साबित होगी.
यदि आप लंबे समय से पीएफ से जुड़ी किसी भी समस्या को लेकर परेशान हैं तो आप इन चीजों को लेकर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं-
EPS और पेंशन क्लेम: पेंशन एलिजिबिलिटी, जरूरी दस्तावेज और अमाउंट का कैलकुलेशन.
पीएपु विद्रड्रॉल (Claim Settlement) : 75% तक एडवांस निकालने संबंधी नियम और क्लेम रिजेक्शन से जुड़े सवाल.
जॉब चेंज और बैलेंस ट्रांसफर : पुरानी कंपनी से खाता ट्रांसफर कराने का तरीका, अन्य किसी परेशानी का निराकरण.
शिकायत : अगर ईपीएफओ पोर्टल पर आपसे जुड़ी किसी शिकायत का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा.