कुछ देर बाद लाइव आ रहा EPFO, पीएफ से जुड़े किसी भी सवाल का तुरंत मिलेगा जवाब

EPFO Live Session: अगर आपका पीएफ (PF) से जुड़ा कोई भी सवाल है मसलन आपका पीएफ अटका है या ब्याज के पैसे या किसी क्लेम आदि को लेकर किसी भी तरह का सवाल है तो आज का दिन आपके काम का है. जी हां, ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से 18 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे लाइव इंटरेक्टिव सेशन (Live Interactive Session) का आयोजन किया जा रहा है. इस तरह के ऑनलाइन आयोजन से आपको पीएफ ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है और आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिये जुड़कर सीधे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं.