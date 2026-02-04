इनकम टैक्स पर भी खुशखबरी नहीं मिली, अब PF पर भी लग सकता है झटका, ब्याज दर पर कैंची चलाने की तैयारी में EPFO

PF interest Rate: 1 फरवरी को आए बजट 2026 में मिडिल क्लास का हाथी खाली रह गया. वित्त मंत्री की ओर से कोई भी ऐसा ऐलान नहीं हुआ, जिससे मिडिल क्लास के चेहरे पर राहत दिखे. इस बीच खबरें आने लगी कि इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से रेपो रेट में कटौती की उम्मीद भी कम है.
Trending Photos
PF Interest Rate: 1 फरवरी को आए बजट 2026 में मिडिल क्लास का हाथी खाली रह गया. वित्त मंत्री की ओर से कोई भी ऐसा ऐलान नहीं हुआ, जिससे मिडिल क्लास के चेहरे पर राहत दिखे. इस बीच खबरें आने लगी कि इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से रेपो रेट में कटौती की उम्मीद भी कम है. अब एक और झटके वाली खबर आ रही है. खबर आपके पीएफ खाते से जुड़ी है. कर्मचारियों के भविष्य निधि से जुड़ी ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है.
PF की ब्याज दरों में कटौती
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मार्च के पहले हफ्ते में होने वाली अपनी 239वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में पीएफ खाताधारकों को राहत दे सकता है. माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ डिपॉजिट की ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है और इसे 8 से 8.20 फीसदी के बीच रखा जा सकता है. फिलहाल पीएफ पर 8.25 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. बजट भी सूना, अब RBI के सामने भी खाली न रह जाए हाथ ? मिडिल क्लास की उम्मीदों पर फिर सकता है पानी, सस्ते लोन पर मंथन शुरू, फैसला 6 फरवरी को
चुनावी साल में क्या ब्याज दर कटौती का फैसला लेगी सरकार?
इस साल चुनावी माहौल है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में चुनावी साल में पीएफ की ब्याज दरों में कटौती किए जाने के बजाए स्थिर रखने पर फोकस रह सकता है. माना जा रहा है कि EPFO लगातार तीसरे साल एक बार फिर से ब्याज दरों को बढ़ाने के बजाए स्थिर रखा जा सकता है.
बढ़ रहे हैं पीएफ खाताधारक
भारत में पीएफ खाताधारकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. सब्सक्राइबर्स की बढ़ती संख्या के साथ ही सरकार पर ब्याज दर की खर्च ता बोझ भी बढ़ रहा है. ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके, इसलिए फ्यूचर पेमेंट करने के लिए ब्याज दरों को कम किया जा सकता है, ताकि ईपीएफओ के पास मिनिमम फाइनेंशियल बफर बना रहे. हालांकि इस पर मंथन मार्च की बैठक में शुरू होगा, वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद फैसला लिया जाएगा.