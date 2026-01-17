Advertisement
Hindi Newsबिजनेसअप्रैल से करोड़ों कर्मचार‍ियों को म‍िलेगा EPFO का तोहफा, UPI से न‍िकाल सकेंगे पैसा; कैसे काम करेगा स‍िस्‍टम?

अप्रैल से करोड़ों कर्मचार‍ियों को म‍िलेगा EPFO का तोहफा, UPI से न‍िकाल सकेंगे पैसा; कैसे काम करेगा स‍िस्‍टम?

How To Check PF Balance: अब वह द‍िन ज्‍यादा दूर नहीं जब आप अपने पीएफ अकाउंट में मौजूद पैसे को यूपीआई के जर‍िये अपने काम में ले सकेंगे. ईपीएफओ और लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से इस पर तेजी से काम चल रहा है. अप्रैल में इस सुव‍िधा के शुरू होने की उम्‍मीद है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 17, 2026, 10:31 AM IST
EPFO UPI Withdraw: अगर आप भी प्राइवेट सेक्‍टर में नौकरी करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से पीएफ (PF, प्रॉविडेंट फंड) की न‍िकासाी को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. अप्रैल 2026 तक ईपीएफओ मेंबर यूपीआई (UPI) के जर‍िये सीधे बैंक अकाउंट में पीएफ की राश‍ि को ट्रांसफर कर सकेंगे. यह सुव‍िधा शुरू होने से 8 करोड़ मेंबर्स को फायदा म‍िलेगा और पुराना टाइम टेक‍िंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा. लेबर मिनिस्ट्री और EPFO की तरफ से सॉफ्टवेयर की खाम‍ियों को ठीक क‍िया जा रहा है ताकि नए स‍िस्‍टम को सही तरीके से शुरू क‍िया जा सके.

कैसे होगी UPI से सीधी PF की निकासी

अभी तक पीएफ निकालने के लिए क्लेम फाइल करना पड़ता था, ज‍िसमें काफी समय लगता था. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार नया सिस्टम आने के बाद मेंबर अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट में UPI के जरिये ट्रांसफर देख सकेंगे. इसके अलावा आप पीएफ बैलेंस को PIN दर्ज कर अप्रूव कर सकेंगे. पैसा सीधा बैंक अकाउंट में आएगा या फ‍िर आप ATM से न‍िकाल सकेंगे या डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे. यह पूरी तरह स‍िैयोर होगा और तेजी से होगा. EPFO बैंक‍िंग लाइसेंस नहीं होने के कारण सीधा पैसा नहीं दे सकता. लेक‍िन यूपीआई से बैंक के जरिये ट्रांसफर क‍िया जा सकेगा.

कोरोना काल में शुरू की गई थी सुव‍िधा
ईपीएफओ (EPFO) ने इससे पहले ऑटो-सेटलमेंट शुरू किया था. इसमें क्लेम फाइल करने के तीन द‍िन में पैसा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से म‍िल जाता है और क‍िसी तरह का मैन्‍युअल काम भी नहीं करना पड़ता. अब इसकी लिमिट एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. इसके जर‍िये क‍िसी तरह की बीमारी, एजुकेशन, शादी और घर के लिए जल्दी पैसा मिलेगा. कोरोना काल में शुरू की गई इस सुव‍िधा को पहले से ज्‍यादा कर्मचार‍ियों के ह‍ित में क‍िया जा रहा है.

व‍िदड्रॉल के न‍ियमों को भी आसान क‍िया जा रहा
पार्श‍ियल व‍िदड्रॉल के न‍ियमों को और ज्‍यादा आसान क‍िया जा रहा है. अक्टूबर 2025 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की तरफ से पीएफ की आंश‍िक निकासी के न‍ियमों को आसान बनाया गया. यून‍ियन लेबर म‍िन‍िस्‍टर मनसुख मांडविया की तरफ से इसे मंजूरी दे दी गई है. अब 13 जटिल न‍ियमों को मिलाकर 3 कैटेगरी में बांटा गया है. अब व‍िशेष पर‍िस्‍थ‍िति के तहत आप 100% बैलेंस न‍िकाल सकेंगे. लेकिन इसके तहत 25% बैलेंस हमेशा फ्रीज रहेगा. इससे रिटायरमेंट के लिए अच्छा कोष बन सकेगा और 8.25% ब्याज कम्‍पाउंड‍िंग से बढ़ता रहे.

क्‍यों जरूरी है यह बदलाव?
हर साल EPFO की तरफ से 5 करोड़ से ज्यादा क्लेम सेटल क‍िये जाते हैं. इनमें से ज्‍यादातर पीएफ न‍िकासी से जुड़े होते हैं. पुराने प्रोसेस में डॉक्‍यूमेंट, मैनुअल चेक‍िंग से देरी होती थी. नए स‍िस्‍टम में अब डॉक्‍यूमेंट की जरूरत को खत्‍म कर द‍िया गया है. 100% क्लेम ऑटो-सेटलमेंट की सुव‍िधा शुरू करने की तैयारी है. इस सुव‍िधा के शुरू होने के साथ क्लेम फाइल करने का झंझट खत्म हो जाएगा. इसके अलावा स‍िक्‍योर और फास्‍ट ट्रांसफर की सुव‍िधा म‍िलेगी.

कैसे काम करेगा पूरा प्रोसेस?
अप्रैल 2026 से EPFO मेंबर UPI के जरिये पीएफ राश‍ि को सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे. बैलेंस चेक आप UAN पोर्टल या ऐप पर लॉगइन करके कर सकते हैं. इसमें आपको पीएफ PF बैलेंस (कर्मचारी + एम्प्लॉयर हिस्सा) दिखेगा, ज‍िसमें से 25% मिनिमम बैलेंस फ्रीज रहेगा. आापको निकासी के लिए UPI ऑप्शन चुनना होगा. लिंक्ड बैंक अकाउंट और UPI ID दिखेगा. पैसा न‍िकालने के लि‍ए आपको कारण बताना होगा और क‍ितना पैसा चाह‍िए यह ल‍िखना होगा. आप बीमारी, एजुकेशन, शादी, घर आदि के ह‍िसाब से अमाउंट डालें.

अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ)

सवाल: अप्रैल 2026 से यूपीआई (UPI) से पीएफ निकासी कैसे शुरू होगी?
जवाब: अप्रैल 2026 तक EPFO मेंबर यूपीआई जैसे Google Pay, PhonePe के जरिए PF राशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे. EPFO बैंकिंग लाइसेंस नहीं होने से डायरेक्ट नहीं दे सकता. लेकिन UPI गेटवे से बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे.

सवाल: एक बार में अध‍िकतम क‍ितना PF निकाल सकेंगे?
जवाब: पार्शियल व‍िदड्रॉल में 100% योग्य बैलेंस (कर्मचारी + एम्प्लॉयर हिस्सा + ब्याज) निकाल सकेंगे. लेक‍िन 25% बैलेंस रिटायरमेंट कोष के लिए हमेशा फ्रीज रहेगा, जो क‍ि 8.25% ब्याज कंपाउंडिंग से बढ़ता रहेगा. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

