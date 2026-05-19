EPF Withdrawal Via UPI : भारतीय कर्मचारियों के लिए जल्द ही PF निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने UPI पेमेंट गेटवे के जरिए PF निकासी की सर्विस का परीक्षण पूरा कर लिया है. इस नई व्यवस्था के तहत सदस्य अपने EPF खाते से पैसा निकालकर सीधे अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे.

EPFO सर्विस बेहतर बनाने के लिए नई पहल

मंत्री ने कहा कि EPFO सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए कई नई पहल कर रहा है. उन्होंने बताया कि मेंबर्स अपने बैंक खाते से जुड़े UPI पिन का इस्तेमाल करके सुरक्षित तरीके से ट्रांजैक्शन पूरा कर सकेंगे. पैसा बैंक खाते में आने के बाद मेंबर्स उसे ऑनलाइन भुगतान, ATM निकासी या अन्य जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे.

लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये

श्रम मंत्रालय एक ऐसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है. इसमें ईपीएफ की एक निश्चित राशि फ्रीज रहेगी, जबकि बड़ी रकम को UPI के जरिए बैंक खाते में निकाला जा सकेगा. मेंबर्स अपने खाते में उपलब्ध निकासी योग्य बैलेंस भी देख सकेंगे. फिलहाल EPFO सदस्यों को PF निकालने के लिए क्लेम आवेदन करना पड़ता है. इसमें काफी समय लगता है. हालांकि, ऑटो-सेटलमेंट मोड के तहत अब क्लेम तीन दिन के भीतर बिना मैनुअल हस्तक्षेप के निपटाए जा रहे हैं. इस सर्विस की सीमा पहले 1 लाख रुपये थी. इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे बीमारी, शिक्षा, शादी और घर जैसी जरूरतों के लिए सदस्य तेजी से पैसा निकाल पा रहे हैं.

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7 करोड़ से अधिक सदस्यों को फायदा पहुंचाएगी नई डिजिटल व्यवस्था

सरकार ने EPFO सेवाओं को और आसान बनाने के लिए व्हाट्सऐप सेवा शुरू करने की भी योजना बनाई है. सदस्य EPFO के वेरिफाइड व्हाट्सऐप नंबर पर ‘Hello’ लिखकर बातचीत शुरू कर सकेंगे. उन्हें PF बैलेंस, पिछली 5 ट्रांजैक्शन, क्लेम स्टेटस जैसी जानकारी 24x7 मिल सकेगी. यह सेवा स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी ताकि सदस्य अपनी भाषा में आसानी से सेवाओं का लाभ उठा सकें. ये सर्विस खासतौर पर उन सदस्यों की मदद करेगी जिनका आधार फेस ऑथेंटिकेशन या डीबीटी से जुड़ा काम अधूरा है. EPFO ऐसे सदस्यों को व्हाट्सऐप के जरिए सहायता देगा. सरकार का दावा है कि ये नई डिजिटल व्यवस्था 7 करोड़ से अधिक सदस्यों को फायदा पहुंचाएगी.

इसके अलावा EPFO ने लंबित कानूनी मामलों को कम करने के लिए भी मिशन मोड में काम शुरू किया है. उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 के 4,936 मामलों से घटकर 31 मार्च 2026 तक 2,646 रह गई है. कुल लंबित मुकदमों की संख्या भी घटकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है.