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कैसे UPI से निकाल पाएंगे PF का पैसा ? मिलेगा खास ATM कार्ड...EPFO-3.0 में क्या-क्या बदलने वाला है?

PF Withdrawal : 'EPFO 3.0' लॉन्च होने जा रहा है, जिसके तहत कर्मचारी अपने पीएफ खाते से किसी की समय ATM और UPI के जरिए पैसा विड्रॉल कर सकेंगे. माना जा रहा है कि नए सिस्टम की शुरुआत इसी साल जुलाई के पहले हफ्ते से हो जाएगी.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 28, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:29 PM IST
कैसे UPI से निकाल पाएंगे PF का पैसा ? मिलेगा खास ATM कार्ड...EPFO-3.0 में क्या-क्या बदलने वाला है?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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