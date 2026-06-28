/कैसे UPI से निकाल पाएंगे PF का पैसा ? मिलेगा खास ATM कार्ड...EPFO-3.0 में क्या-क्या बदलने वाला है?

PF withdrawal New Process:नौकरीपेशा लोगों के लिए अपने भविष्यनिधि खाते से पैसा निकालना अब और आसान हो गया है. पहले पीएफ का पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे. बाद में इसे ऑनलाइन कर दिया गया. अब इसमें एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है. जल्द ही आप ATM से, UPI की मदद से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे.
एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) 'EPFO 3.0' लॉन्च करने जा रहा है, जिसके तहत कर्मचारी अपने EPF खाते से किसी की समय ATM और UPI के जरिए पैसा विड्रॉल कर सकेंगे. माना जा रहा है कि नए सिस्टम की शुरुआत इसी साल जुलाई के पहले हफ्ते से हो जाएगी.नए सिस्टम को अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा. सबसे पहले ये मेट्रो शहरों में लागू किया जाएगा.
जुलाई के पहले हफ्ते से EPFO की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी. नई व्यवस्था तेज होगी, जिसमें कर्मचारी अपने PF खाते से लिंक बैंक खाते के जरिए तुरंत कैश निकाल सकेंगे. नई व्यवस्था में कर्मचारी अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से पीएफ बैलेंस का 75% तक UPI या ATM से निकाल सकेंगे.
PF निकासी की नई व्यवस्था में आधार OTP औरनेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की मदद से काम करेगा. पीएफ-लिंक्ड ATM कार्ड जारी किए जाएंगे. UPI एप्स के जरिए विड्रॉल के लिए OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा. कर्मचारी, जितना भी पैसा निकालना चाहेंगे, वो पैसा तुरंत उनके लिंक किए गए बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा. वहां से ATM या UPI की मदद से कैश निकाल जा सकेंगे.
1. नई व्यवस्था उन PF खाताधारकों को मिलेगी, जिन्होंने अपना UAN नंबर एक्टिव किया होगा.
2. जिनका पीएफ खाता आधार से लिंक होगा.
3. पैन कार्ड की डिटेल्स अपडेट होगी.
4. बैंक अकाउंट, IFSC कोड वेरिफाइड होगा.
5. मोबाइल नंबर अकाउंट से लिंक होगा.