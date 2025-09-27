EPFO New Rule: 58 साल का इंतजार खत्म, सालभर में PF से निकाल सकेंगे पूरा पैसा!

EPFO New Rule: आप नौकरी करते हैं और EPF खाते में पैसा जमा करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के यूजर्स को ज्यादा सुविधा और फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए पैसे निकालने के नियमों को ढील देने पर विचार कर रही है. मोदी सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है. नए नियमों के मुताबिक, पैसे निकालने में ढील दी जा सकती है. अब EPFO मेंबर्स रिटायरमेंट से पहले पूरे पैसे कभी भी निकाल सकेंगे.

कब लागू होगा बदलाव?

EPFO का ये बदलाव एक साल के अंदर लागू हो सकता है. EPFO लगातार यूजर्स के लिए नियमों को आसान बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है.

क्या है मौजूदा नियम?

PF का पूरा पैसा निकालने के लिए आपकी उम्र 58 साल होनी चाहिए या फिर आप 2 महीने से ज्यादा बेरोजगार हों

5 साल नौकरी पूरी होने के बाद आप घर बनाने, फ्लैट खरीदने या जमीन लेने के लिए कुछ फंड निकाल सकते हैं

शादी या एजुकेशन के लिए पैसा निकालने पर कम से कम 7 साल नौकरी पूरी करना जरूरी है

शादी के केस में भी सिर्फ 50% कर्मचारी का योगदान और ब्याज ही निकाल सकते हैं

घर खरीदने या बनाने के लिए PF का 90% हिस्सा निकाला जा सकता है, बशर्ते प्रॉपर्टी आपके या पत्नी या पति के नाम पर हो

किन्हें मिलेगी राहत?

EPFO बदलाव खासतौर पर उन लोगों की मदद करेगा जो 58 साल की उम्र तक इंतजार नहीं करना चाहते और जल्दी रिटायर होना चाहते हैं या मजबूरी में नौकरी छोड़नी पड़ती है. ऐसे में उन्हें अपने PF (प्रोविडेंट फंड) का पैसा निकालने के लिए रिटायरमेंट तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

क्या है सरकार मकसद?

सरकार चाहती है कि कर्मचारियों को उनकी जरूरत के वक्त PF का पैसा आसानी से मिले. नए नियम लागू होने पर लाखों नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलेगी.