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Hindi NewsबिजनेसPF निकासी पर बड़ा बदलाव, फॉर्म 15G 15H की बजाय भरना होगा Form 121; क्‍या-क्‍या बदलेगा?

PF निकासी पर बड़ा बदलाव, फॉर्म 15G / 15H की बजाय भरना होगा Form 121; क्‍या-क्‍या बदलेगा?

What is Form 121: पीएफ न‍िकासी से जुड़े फॉर्म-15G और फॉर्म-15H को पूरी तरह खत्म करके फॉर्म-121 लागू कर द‍िया गया है. यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत 1 अप्रैल 2026 से लागू कर द‍िया गया है.

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 29, 2026, 02:59 PM IST
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EPFO Rules: अगर आप सैलरीड क्‍लास हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो यह जानकारी आपके ल‍िए जरूरी है. जी हां, एम्प्लॉयी प्रोव‍िडेंट फंड आर्गेनाइजेशन (EPFO) ने प्रोविडेंट फंड (PF) से जुड़े न‍ियमों को आसान बनाने के ल‍िए बड़ा कदम उठाया है. पीएफ न‍िकासी से जुड़े फॉर्म-15G और फॉर्म-15H को अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. इनकी जगह अब नया स‍िंगल फॉर्म-121 लाया गया है. इस बदलाव को 1 अप्रैल 2026 से नए फाइनेंश‍ियल ईयर 2026-27 के लिए लागू कर द‍िया गया है.

पुराने फॉर्म में क्‍यों क‍िया बदलाव?

पहले 60 साल से कम उम्र के लोगों को पीएफ अकाउंट से पैसा न‍िकालने के लि‍ए फॉर्म-15G और सीनियर सिटीजन को फॉर्म-15H भरना होता था. ऐसा इसल‍िए होता था ताक‍ि पीएफ निकासी पर टीडीएस (Tax Deducted at Source) न कटे. दोनों फॉर्म में उम्र के आधार पर भ्रम रहता था. नए फॉर्म-121 को क‍िसी भी उम्र के लोग भर सकेंगे यानी अब सभी उम्र के लोगों के ल‍िए एक ही फॉर्म होगा. इससे प्रोसेस आसान, कम गलती वाला और आसान हो गया है.

फॉर्म 121 क्या है?

फॉर्म 121 (Form 121) सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म है, ज‍िसके तहत आप यह ड‍िक्‍लेयर करते हैं क‍ि आपकी कुल आमदनी टैक्स ल‍िम‍िट से कम है और इस साल आपका क‍िसी प्रकार का टैक्स देय नहीं है. यह सिर्फ पीएफ निकासी पर ही नहीं, बल्‍क‍ि ब्याज से होने वाली आमदनी, डिविडेंड आदि पर भी टीडीएस (TDS) बचाने के लिए यूज किया जा सकता है.

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कौन भर सकता है फॉर्म 121?

  • रेजिडेंट इंडिविजुअल (भारतीय निवासी)

  • हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)

  • कुछ ट्रस्ट और अन्य योग्य यून‍िट

  • शर्त यह है कि आपकी कुल आमदनी टैक्स-फ्री लिमिट के अंदर हो और टैक्स लायब‍िल‍िटी जीरो हो.

PF निकासी पर क्या बदला?

  • यद‍ि आपकी नौकरी 5 साल से कम है और PF निकासी 50,000 से ज्यादा है, तो TDS लग सकता है.

  • टीडीएस (TDS) से बचने के लिए हर फाइनेंश‍ियल ईयर फॉर्म-121 भरना जरूरी है.

  • फॉर्म जमा करने पर एक यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा.

  • पिछले दो साल के ITR (Income Tax Return) की डिटेल्स भी देनी होंगी.

कर्मचारियों को क्या फायदा?

  • उम्र के बेस पर फॉर्म स‍िलेक्‍ट करने का झंझट खत्म.

  • प्रोसेस पहले से आसान और ट्रैक कर सकेंगे.

  • गलत फॉर्म भरने से होने वाली टीडीएस की प्रॉब्‍लम कम होगी.

  • फॉर्म नहीं भरा तो TDS अपने आप कट जाएगा. इसका बाद में रिफंड क्लेम करना पड़ेगा.

EPFO का बयान

ईपीएफओ (EPFO) ने अपने ऑफ‍िश‍ियल एक्‍स (X) अकाउंट पर साफ क‍िया है क‍ि 'Form 15G / 15H अब पीएफ पर TDS छूट के लिए मान्य नहीं है. टैक्स ईयर 2026-27 से टीडीएस (TDS) छूट के लिए फॉर्म-121 भरना होगा.'

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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