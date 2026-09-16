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EPFO New Rules: ₹25000 हुई PF की सैलरी लिमिट, आपकी इन-हैंड सैलरी पर क्या होगा असर? समझिए पूरा मामला

कैबिनेट मीटिंग में भविष्य निधि को लेकर कई अहम ऐलान किए गए हैं. सरकार ने EPF में अनिवार्य कवरेज के लिए बेसिक सैलरी की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की घोषणा की है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 16, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:40 PM IST
EPFO New Rules: ₹25000 हुई PF की सैलरी लिमिट, आपकी इन-हैंड सैलरी पर क्या होगा असर? समझिए पूरा मामला
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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