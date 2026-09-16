/EPFO New Rules: ₹25000 हुई PF की सैलरी लिमिट, आपकी इन-हैंड सैलरी पर क्या होगा असर? समझिए पूरा मामला

EPFO New Rules: केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF के दायरे में आने वाली वेतन सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. अभी तक ये सीमा 15,000 रुपये प्रति माह थी. इसे अब बढ़ाकर 25,000 रुपये मासिक करने का फैसला किया गया है. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में देशभर के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि PF नियमों के तहत वेतन की मौजूदा सीमा 15,000 रुपये थी. इसे सितंबर 2014 में तय किया गया था. अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. नई व्यवस्था के तहत PF कंट्रीब्यूशन के लिए 25,000 रुपये की वेतन सीमा लागू होगी.