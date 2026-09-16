/EPFO New Rules: ₹25000 हुई PF की सैलरी लिमिट, आपकी इन-हैंड सैलरी पर क्या होगा असर? समझिए पूरा मामला

EPFO New Rules: केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF के दायरे में आने वाली वेतन सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. अभी तक ये सीमा 15,000 रुपये प्रति माह थी. इसे अब बढ़ाकर 25,000 रुपये मासिक करने का फैसला किया गया है. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में देशभर के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि PF नियमों के तहत वेतन की मौजूदा सीमा 15,000 रुपये थी. इसे सितंबर 2014 में तय किया गया था. अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. नई व्यवस्था के तहत PF कंट्रीब्यूशन के लिए 25,000 रुपये की वेतन सीमा लागू होगी.
इस बदलाव से करीब 51 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलने का अनुमान है. खासतौर पर 15,000 से 25,000 रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी अब EPF के अनिवार्य कवरेज के दायरे में आ सकते हैं. सरकार के मुताबिक, इस फैसले के चलते केंद्र सरकार पर सालाना करीब 11,339 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा. PF में आमतौर पर तीन पक्षों का योगदान होता है. कर्मचारी, नियोक्ता यानी Employer और सरकार. सरकार की ओर से किया जाने वाला योगदान कर्मचारी की पेंशन योजना में जाता है. सरकार के अनुसार, PF की वेतन सीमा बढ़ाना लंबे समय से की जा रही मांग थी, जिसे अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
EPFO की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने का सीधा असर हर कर्मचारी की इन-हैंड सैलरी पर एक जैसा नहीं होगा. ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कर्मचारी पहले से PF का सदस्य है या नहीं. उसकी बेसिक सैलरी कितनी है और उसकी कंपनी PF योगदान की गणना किस आधार पर करती है. जिन कर्मचारियों का अभी तक PF नहीं कटता था और जो नई सीमा के कारण अनिवार्य कवरेज में शामिल होंगे. उनकी सैलरी से अब PF योगदान कटना शुरू हो सकता है. वहीं, जिन कर्मचारियों का पहले से PF कट रहा है. उनकी इन-हैंड सैलरी का कम होना जरूरी नहीं है.
अगर PF योग्य वेतन 25,000 रुपये है और कंट्रीब्यूशन की गणना पहले की 15,000 रुपये की सीमा के बजाय पूरी 25,000 रुपये की सीमा पर अनिवार्य रूप से की जाती है, तो कर्मचारी का 12% योगदान 1,800 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये हो सकता है यानी इस स्थिति में कर्मचारी की मासिक इन-हैंड सैलरी में 1,200 रुपये तक की कमी आ सकती है. लेकिन, वास्तविक असर कर्मचारी के वेतन स्ट्रक्चर, PF नियमों और कंपनी की कंट्रीब्यूशन व्यवस्था पर निर्भर करेगा.
कंपनियों को भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ सकता है. अभी की व्यवस्था में कंपनियां 15,000 रुपये तक की बेसिक सैलरी पर 12% PF योगदान के लिए बाध्य थीं. नई सीमा 25,000 रुपये होने के बाद इसके दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए नियोक्ता को भी पहले के मुकाबले अधिक PF कंट्रीब्यूशन करना पड़ सकता है. इससे कंपनियों का कुल पेरोल खर्च बढ़ सकता है. खासकर, उन संस्थानों पर इसका ज्यादा असर पड़ सकता है जहां बड़ी संख्या में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 से 25,000 रुपये के बीच है.
मान लीजिए राम की बेसिक सैलरी ₹30,000 प्रति माह है और उसने कुल 15 वर्षों तक नौकरी की है. पुराने नियम के अनुसार, राम की पेंशन की गणना अधिकतम ₹15,000 के पेंशन योग्य वेतन पर की जाती थी. इस हिसाब से कैलकुलेशन 15,000 × 15 ÷ 70 करने पर उसकी मासिक पेंशन करीब ₹3,214 बैठती थी. अगर नया नियम लागू होता है. पेंशन योग्य वेतन बढ़कर ₹25,000 माना जाएगा. ऐसे में 25,000 × 15 ÷ 70 के आधार पर राम की पेंशन करीब ₹5,357 प्रति माह हो जाएगी यानी पुराने और नए हिसाब के बीच राम को हर महीने लगभग ₹2,143 अधिक पेंशन मिल सकती है.
अब श्याम का उदाहरण लेते हैं, जिसने प्राइवेट सेक्टर में लगातार 30 वर्षों तक नौकरी की है. 20 साल से अधिक सेवा पूरी होने पर उसे 2 साल का अतिरिक्त बोनस मिलेगा. इसलिए पेंशन की गणना के लिए उसकी कुल सेवा अवधि 32 साल मानी जाएगी. पुराने नियम में ₹15,000 के पेंशन योग्य वेतन के आधार पर 15,000 × 32 ÷ 70 की गणना करने पर श्याम की मासिक पेंशन करीब ₹6,857 बनती थी. नए नियम के तहत यदि पेंशन योग्य वेतन ₹25,000 माना जाता है, तो 25,000 × 32 ÷ 70 के हिसाब से उसकी पेंशन करीब ₹11,429 प्रति माह हो जाएगी. इस तरह श्याम की मासिक पेंशन में पुराने हिसाब की तुलना में करीब ₹4,572 की बढ़ोतरी हो सकती है.