EPFO से 21000 रुपये जीतने का शानदार मौका, 10 तारीख तक करना होगा यह काम

EPFO Offers a Big Opportunity : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक ऐसा कॉन्टेस्ट शुरू किया है. जिससे आपको 21,000 रुपये तक कैश प्राइज जीतने का मौका मिल सकता है. EPFO ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस प्रतियोगिता की जानकारी दी है. इस पोस्ट में लिखा है कि क्रिएटिविटी दिखाइए, टैगलाइन बनाइए 21,000 रुपये तक नकद पुरस्कार पाइए.

इस कांटेस्ट में आप 10 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई. साथ ही ये लाइन भी दी गई है 'आपकी सोच, आपका अंदाज लिखो वो पंक्ति जो बन जाए आवाज.

कब तक है मौका?

ये कॉन्टेस्ट 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 10 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. यानी आपके पास कुछ ही दिन हैं.

EPFO ने क्या रखी हैं शर्तें?

टैगलाइन हिंदी में होनी चाहिए

10 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए

AI से बनी टैगलाइन मान्य नहीं होगी

हर व्यक्ति सिर्फ एक एंट्री दे सकता है

टैगलाइन के साथ संक्षिप्त डिटेल भी देना होगा

कैसे ले सकेंगे हिस्सा?

सबसे पहले आप www.mygov.in पर जाएं

Do/Task सेक्शन में EPFO टैग लाइन कांटेस्ट पर क्लिक करें

लॉगिन टू पार्टिसिपेट पर जाएं

लॉगिन करें और अपनी टैगलाइन को सबमिट करें