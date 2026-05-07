Advertisement
trendingNow13207900
Hindi NewsबिजनेसEPFO का बड़ा एक्शन, मनमर्जी से ब्याज नहीं दे पाएंगी कंपनियां, इन कर्मचारियों पर पड़ेगा असर

EPFO का बड़ा एक्शन, मनमर्जी से ब्याज नहीं दे पाएंगी कंपनियां, इन कर्मचारियों पर पड़ेगा असर

PF Trust Rules: ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने न‍ियमों को लेकर एसओपी को मंजूरी दे दी है. नए न‍ियमों का सीधा असर 1000 से ज्‍यादा कंपनियों और पब्‍ल‍िक अंडरटेक‍िंग पर पड़ेगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 07, 2026, 11:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

PF Interest Rate: अगर आप सैलरीड क्‍लास हैं और हर महीने आपका पीएफ कटता है तो इस खबर के बारे में आपको पता होना जरूरी है. जी हां, केंद्र सरकार ने ऐसी कंपनियों के लिए नियमों को पूरी तरह बदल दिया गया है, जो पीएफ (PF) कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन को प्राइवेट ट्रस्‍ट के जर‍िये खुद मैनेज करती हैं. ईपीएफओ (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने न‍ियमों को लेकर एसओपी (SOP) को मंजूरी दे दी है. इसका मकसद कारोबारी सुगमता बढ़ाने के साथ ही रेग्‍युलेटरी सुपरव‍िजन मजबूत करना है. नए न‍ियमों को जल्‍द नोट‍िफाई कर द‍िया जाएगा. इन न‍ियमों का सीधा असर 1000 से ज्‍यादा उन कंपनियों और सार्वजनिक अंडरटेक‍िंग पर पड़ेगा, जो ईपीएफ एक्‍ट के सेक्‍शन-17 के तहत छूट वाली कैटेगरी में आते हैं.

ब्याज दरों पर लगाम

नए बदलावों के तहत अब ज‍िन कंपन‍ियों को छूट म‍िली है वो अपनी मर्जी से ज्‍यादा ब्याज का ऐलान नहीं कर पाएंगी. अब पीएफ को मैनेज करने वाली ये ट्रस्ट EPFO की तरफ से घोष‍ित की गई सालाना ब्याज दर से 2 प्रतिशत से ज्‍यादा ब्याज नहीं दे सकते. सरकार की तरफ से यह कदम फाइनेंश‍ियल ड‍िस‍िप्‍लेन को ध्‍यान रखते हुए उठाया गया है. पहले यह जानकारी में आया था क‍ि कुछ छोटे ट्रस्ट 34 प्रतिशत तक का र‍िकॉर्ड ब्‍याज दे रहे थे. अब ब्‍याज दर की ल‍िम‍िट तय होने से अन‍िश्‍च‍ितता खत्म होगी.

रिस्क-बेस्ड ऑडिट सिस्टम

कंपनियों के लिए ऑडिट प्रोसेस को आसान बनाया गया है. पहले सभी छूट लेने वाली ट्रस्ट के लिए हर साल ऑडिट कराना जरूरी होता था. लेकिन अब इसकी जगह 'रिस्क-बेस्ड ऑडिट' स‍िस्‍टम को लागू क‍िया गया है. इसका मतलब साफ है क‍ि EPFO केवल उन संस्थानों पर फोकस करेगा, जो हाई-रिस्क कैटेगरी में हैं या नियमों का पालन नहीं कर रहे. ऐसे कंपनियां जो सभी न‍ियमों को फॉलो कर रही हैं, उन्हें हर साल ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मर्जर और छूट कैंस‍िल होने पर नए प्रावधान

कंपनियों के मर्जर और एक्‍व‍िजेशन (M&A) के हालात में अब राहत दी गई है, यहां कंपनियां अपनी 'छूट प्राप्त स्थिति' (Exempted Status) को बरकरार रख सकेंगी. इसके अलावा, यदि कोई कंपनी छूट को अपनी मर्जी से छोड़ती है या कोर्ट के आदेश पर इसे रद्द किया जाता है तो उसे न्‍यूज पेपर में पब्‍ल‍िकली नोटिस देना होगा. इस हालात में सभी सदस्यों की जमा राशि और केवाईसी (KYC) अकाउंट को सही तरीके से ट्रांसफर करना जरूरी होगा ताकि किसी भी तरह का म‍िसयूज रोका जा सके.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

EPFO

Trending news

सेट पर बिल्कुल शांत, राजनीति में आते ही मचाया बवाल, तृषा ने खोले होने विजय के राज!
thalapathy vijay
सेट पर बिल्कुल शांत, राजनीति में आते ही मचाया बवाल, तृषा ने खोले होने विजय के राज!
42 साल पुरानी पिता की इस फिल्म से जुड़ा होने वाले CM विजय की पार्टी TVK का कनेक्शन?
thalapathy vijay
42 साल पुरानी पिता की इस फिल्म से जुड़ा होने वाले CM विजय की पार्टी TVK का कनेक्शन?
अपनी सीट भी हार गईं ममता, BJP का CM बनने जा रहा; अब SC क्यों जाने वाली हैं TMC?
West Bengal Election 2026
अपनी सीट भी हार गईं ममता, BJP का CM बनने जा रहा; अब SC क्यों जाने वाली हैं TMC?
साहस, सटीकता और... ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर PM मोदी ने बदली प्रोफाइल पिक्चर
operation sindoor
साहस, सटीकता और... ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर PM मोदी ने बदली प्रोफाइल पिक्चर
जिस पिस्टल ने बचाई ट्रंप की जान, उसी ने ली चंद्रनाथ की जान! जानें G- 43X की खूबियां
West Bengal
जिस पिस्टल ने बचाई ट्रंप की जान, उसी ने ली चंद्रनाथ की जान! जानें G- 43X की खूबियां
मेरे बेटे को मारा, लेकिन मैं उसे फांसी नहीं... सुवेंदु के पीए की हत्या पर बोली मां
West Bengal Assembly Election 2026
मेरे बेटे को मारा, लेकिन मैं उसे फांसी नहीं... सुवेंदु के पीए की हत्या पर बोली मां
बिहार: सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला तैयार, निशांत के पीछे की जानें INSIDE STORY
Bihar cabinet expansion
बिहार: सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला तैयार, निशांत के पीछे की जानें INSIDE STORY
खत्म हुआ कूलिंग पीरियड! नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर बढ़ाएगा आफत; अलर्ट जारी
weather update
खत्म हुआ कूलिंग पीरियड! नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर बढ़ाएगा आफत; अलर्ट जारी
मुख्यमंत्री बनने जा रहे विजय, अब अपनी सुपरहिट 'हीरोइन' को भी लड़वाएंगे चुनाव
thalapathy vijay
मुख्यमंत्री बनने जा रहे विजय, अब अपनी सुपरहिट 'हीरोइन' को भी लड़वाएंगे चुनाव
मैं पीछे था, अचानक से ब्रेक मारा और..चश्मदीद ने बताया कैसे हुई चंद्रनाथ की हत्या?
Shuvendu Adhikari PA
मैं पीछे था, अचानक से ब्रेक मारा और..चश्मदीद ने बताया कैसे हुई चंद्रनाथ की हत्या?