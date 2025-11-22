Advertisement
EPFO Pension: 30 साल प्राइवेट जॉब के बाद कितनी मिलेगी पेंशन? यहां जानें पूरा कैलकुलेशन

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी अक्सर ये सोचते हैं कि उनकी पेंशन सरकारी कर्मचारियों की तुलना में कितनी होगी/ उन्हें पेंशन मिलेगी या नहीं इन सभी सवालों में उलझे रहते हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़े होते हैं.

Nov 22, 2025
EPFO Pension : प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी अक्सर ये सोचते हैं कि उनकी पेंशन सरकारी कर्मचारियों की तुलना में कितनी होगी/ उन्हें पेंशन मिलेगी या नहीं इन सभी सवालों में उलझे रहते हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़े होते हैं. उन्हें कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन का लाभ मिलता है. हर महीने कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा अपने आप EPF खाते में जमा होता है और उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लायर द्वारा भी किया जाता है. इसमें से एम्प्लायर की ओर से मूल वेतन और डीए (DA) का 8.33% EPS में जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹15,000 तय की गई है.

पेंशन पाने के लिए 10 साल की सर्विस अनिवार्य

अगर आपको पेंशन का फायदा पाना है तो आपको को कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी करनी होती है. रिटायरमेंट के बाद EPS खाते में जमा राशि से कर्मचारियों को मासिक पेंशन दी जाती है, जिसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) करता है.

किन्हें मिलती है पेंशन?

पेंशन पाने की न्यूनतम आयु 58 वर्ष है. कर्मचारी चाहें तो 50 वर्ष की उम्र में कम पेंशन (Reduced Pension) भी ले सकते हैं. अगर कोई कर्मचारी 10 वर्ष पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो उसे मासिक पेंशन नहीं मिलेगी. इसकी जगह उसे EPS में जमा पूरी राशि रिटायरमेंट पर लंप सम मिल जाएगी.

30 साल की नौकरी के बाद कितनी मिलेगी पेंशन?

EPF पेंशन की गणना एक सरल फार्मूले से की जाती है. ये है फार्मूला. 

पेंशन = (पिछले 60 महीने की औसत सैलरी × कुल सर्विस वर्ष) / 70

मतलब, सर्विस के साल जितने ज्यादा और अंतिम वेतन जितना अधिक होगा, पेंशन उतनी ही ज्यादा मिलेगी.

अगर किसी कर्मचारी की पेंशन एलिजिबल सैलरी ₹25,000 है और उसने 30 साल की सर्विस की है, तो पेंशन इस तरह निकलेगी.

(₹15,000 × 30) / 70 = ₹6,428 प्रति माह

यानी रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को ₹6,428 मासिक पेंशन मिलेगी.

इस केस में परिवार को मिलेगी फैमिली पेंशन

अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन दी जाती है. ये पेंशन पत्नी, बच्चे या अनाथ बच्चों को मिल सकती है. EPFO के मुताबिक , परिवार या नॉमिनी को ये पेंशन पाने के लिए फॉर्म 10D या कम्पोजिट क्लेम फॉर्म अंतिम एम्प्लायर के माध्यम से भरकर EPFO कार्यालय में जमा करना होता है.

