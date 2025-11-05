Advertisement
trendingNow12990205
Hindi Newsबिजनेस

EPFO पेंशनर्स के ल‍िए खुशखबरी! अब घर पर म‍िलेगी यह सुव‍िधा, सरकार ने जारी क‍िया आदेश

India Post Payments Bank: पेंशनर्स को बैंक या ईपीएफओ ऑफ‍िस जाने की जरूरत नहीं है. आईपीपीबी (IPPB) के जर‍िये घर-घर सर्व‍िस दी जाएगी. देश के अंदर 1.65 लाख से ज्यादा पोस्‍ट ऑफ‍िस और तीन लाख से ज्‍यादा डाक कर्मचारी हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

EPFO पेंशनर्स के ल‍िए खुशखबरी! अब घर पर म‍िलेगी यह सुव‍िधा, सरकार ने जारी क‍िया आदेश

How to Submit Digital Life Certificate: अगर आप खुद या आपके पर‍िवार में कोई ईपीएफओ (EPFO) का पेंशनर है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, ईपीएफओ की तरफ कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPS’95) के तहत पेंशनर्स को उनके घर पर ही डिजिटल लाइफ सर्ट‍िफ‍िकेट (DLC) जमा करने की सुविधा दी जाएगी. इसके ल‍िए ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ करार क‍िया है. डिजिटल लाइफ सर्ट‍िफ‍िकेट (DLC) पेंशनर्स के ल‍िए बायोमेट्रिक एनेबल्‍ड आधार बेस्‍ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है.

लाखों पेंशनर्स को म‍िलेगा फायदा

हर डीएलसी का एक यून‍िक आईडी नंबर होता है, जिसे 'प्रमाण-आईडी' (Pramaan-Id) कहा जाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि पेंशन बांटने वाली एजेंसी (Pension Disbursing Agency) इसे ऑटोमेटकली प्रोसेस करती है. अब ड‍िजिटल लाइफ सर्ट‍िफ‍िकेट की सुव‍िधा शुरू होने के बाद इसका फायदा लाखों पेंशनर्स को म‍िल सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करता है डीएलसी?
पेंशनर्स को बैंक या ईपीएफओ ऑफ‍िस जाने की जरूरत नहीं है. आईपीपीबी (IPPB) के जर‍िये घर-घर सर्व‍िस दी जाएगी. देश के अंदर 1.65 लाख से ज्यादा पोस्‍ट ऑफ‍िस और तीन लाख से ज्‍यादा डाक कर्मचारी हैं. आईपीपीबी (IPPB) स्टाफ के पास मौजूद बायोमेट्रिक मशीन के जर‍िये चेहरा और अंगुली की जांच से प्रूफ बनता है. यह सर्व‍िस फ्री है और ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से इसका खर्च द‍िया जाता है.

हर साल जमा करना होता है लाइफ सर्ट‍िफ‍िकेट
आपको बता दें ईपीएफओ के पेंशनर्स को हर साल लाइफ सर्ट‍िफ‍िकेट देना होता है. इससे जमा करके यह साबित क‍िया जाता है क‍ि वे जिंदा हैं. डीएलसी (DLC) जमा करने के बाद ही पेंशन अकाउंट में क्रेड‍िट होती है. पेंशनर्स को लाइफ सर्ट‍िफ‍िकेट हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जमा करना होता है. इसे जमा करने से पेंशन रुकती नहीं है. 80 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग 1 अक्टूबर 2025 से लाइफ सर्ट‍िफ‍िकेट जमा करा सकेंगे. आईपीपीबी ने साल 2020 में घर-घर डीएलसी सर्व‍िस शुरू की थी. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

EPFO

Trending news

RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
Khesari Lal Yadav
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
Vande Mataram
J-K के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर घमासान, मुस्लिम बोले- ये गैर इस्लामिक
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
Pune News
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक चला खेल
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
Sanjay Raut
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
bengaluru news
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
farmer died
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
AIR INDIA
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
Kiren Rijiju
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?