India Post Payments Bank: पेंशनर्स को बैंक या ईपीएफओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. आईपीपीबी (IPPB) के जरिये घर-घर सर्विस दी जाएगी. देश के अंदर 1.65 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस और तीन लाख से ज्यादा डाक कर्मचारी हैं.
How to Submit Digital Life Certificate: अगर आप खुद या आपके परिवार में कोई ईपीएफओ (EPFO) का पेंशनर है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, ईपीएफओ की तरफ कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPS’95) के तहत पेंशनर्स को उनके घर पर ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करने की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ करार किया है. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) पेंशनर्स के लिए बायोमेट्रिक एनेबल्ड आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है.
लाखों पेंशनर्स को मिलेगा फायदा
हर डीएलसी का एक यूनिक आईडी नंबर होता है, जिसे 'प्रमाण-आईडी' (Pramaan-Id) कहा जाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि पेंशन बांटने वाली एजेंसी (Pension Disbursing Agency) इसे ऑटोमेटकली प्रोसेस करती है. अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू होने के बाद इसका फायदा लाखों पेंशनर्स को मिल सकेगा.
कैसे काम करता है डीएलसी?
पेंशनर्स को बैंक या ईपीएफओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. आईपीपीबी (IPPB) के जरिये घर-घर सर्विस दी जाएगी. देश के अंदर 1.65 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस और तीन लाख से ज्यादा डाक कर्मचारी हैं. आईपीपीबी (IPPB) स्टाफ के पास मौजूद बायोमेट्रिक मशीन के जरिये चेहरा और अंगुली की जांच से प्रूफ बनता है. यह सर्विस फ्री है और ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से इसका खर्च दिया जाता है.
हर साल जमा करना होता है लाइफ सर्टिफिकेट
आपको बता दें ईपीएफओ के पेंशनर्स को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है. इससे जमा करके यह साबित किया जाता है कि वे जिंदा हैं. डीएलसी (DLC) जमा करने के बाद ही पेंशन अकाउंट में क्रेडिट होती है. पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जमा करना होता है. इसे जमा करने से पेंशन रुकती नहीं है. 80 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग 1 अक्टूबर 2025 से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकेंगे. आईपीपीबी ने साल 2020 में घर-घर डीएलसी सर्विस शुरू की थी.