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Hindi NewsबिजनेसPF क्लेम बार-बार हो रहा है रिजेक्ट? इन 5 आसान स्टेप्स से तुरंत करें ठीक, मिनटों में अपडेट होगा KYC

PF क्लेम बार-बार हो रहा है रिजेक्ट? इन 5 आसान स्टेप्स से तुरंत करें ठीक, मिनटों में अपडेट होगा KYC

अगर आधार, PAN और बैंक डिटेल्स पूरी तरह वेरिफाई हैं, तो कई मामलों में PF निकासी या ट्रांसफर क्लेम ऑनलाइन ही किया जा सकता है. इसके लिए नियोक्ता की जरूरत भी नहीं पड़ती.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 27, 2026, 06:26 PM IST
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Your PF claim got rejected: हर साल हजारों कर्मचारी भविष्य निधि (PF) निकासी और ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं. वजह कोई कानूनी परेशानी नहीं, बल्कि छोटी-छोटी KYC गलतियां होती हैं. जैसे नाम में मिसमैच, गलत बैंक अकाउंट नंबर या PAN वेरिफाई न होना. अच्छी बात ये है कि EPFO पोर्टल पर KYC अपडेट कर इन दिक्कतों को आसानी से दूर किया जा सकता है. अगर आपका PF क्लेम अटक गया है या रिजेक्ट हो चुका है, तो पहले ये समझना जरूरी है कि KYC क्या है और इसे सही करना क्यों जरूरी है.

KYC क्या है?

PF खाते के लिए KYC (Know Your Customer) में तीन जरूरी जानकारियां शामिल होती हैं:

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  • आधार नंबर

  • PAN कार्ड डिटेल्स

  • बैंक अकाउंट और IFSC कोड

EPFO इन्हीं जानकारियों से अकाउंट होल्डर की पहचान और पेमेंट की पुष्टि करता है. अगर इनमें कोई भी जानकारी गलत, अधूरी या अनवेरिफाइड है, तो क्लेम अटक सकता है या रिजेक्ट हो सकता है.

EPFO पोर्टल पर KYC अपडेट करने के 5 आसान स्टेप्स

1. EPFO मेंबर e-Sewa पोर्टल पर लॉगिन करें

सबसे पहले EPFO मेंबर e-Sewa वेबसाइट पर जाएं और UAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें.

2. मैनेज टैब में जाएं

लॉगिन के बाद ऊपर दिए गए मैनेज टैब पर क्लिक करें और KYC ऑप्शन चुनें.

3. जरूरी जानकारी भरें

अब आधार नंबर, PAN नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड दर्ज करें. ध्यान रखें कि सारी जानकारी आपके दस्तावेजों से बिल्कुल मैच करनी चाहिए.

4. सेव पर क्लिक करें

सारी जानकारी सही भरने के बाद सेव बटन दबाएं.

5. एम्प्लायर अप्रूवल लें

अधिकतर मामलों में नियोक्ता (Employer) की मंजूरी के बाद KYC पूरी तरह वेरिफाई होती है. अगर मंजूरी में देरी हो रही है तो HR विभाग से संपर्क करें.

PF क्लेम रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजहें

  • आधार और EPFO रिकॉर्ड में नाम अलग होना

  • गलत बैंक अकाउंट नंबर या IFSC

  • PAN लिंक या वेरिफाई न होना

  • अधूरी KYC

  • पिछली नौकरी की एग्जिट डेट अपडेट न होना

  • पूरा KYC होने का बड़ा फायदा

अगर आधार, PAN और बैंक डिटेल्स पूरी तरह वेरिफाई हैं, तो कई मामलों में PF निकासी या ट्रांसफर क्लेम ऑनलाइन ही किया जा सकता है. इसके लिए नियोक्ता की जरूरत भी नहीं पड़ती.

क्लेम करने से पहले ये जरूर करें

PF निकासी या ट्रांसफर का आवेदन करने से पहले EPFO पोर्टल पर जाकर KYC स्टेटस जरूर जांच लें. अगर कुछ पेंडिंग या अनवेरिफाइड दिख रहा है, तो पहले उसे ठीक करें. इससे आपका समय बचेगा और क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना कम होगी.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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