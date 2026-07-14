EPFO Salary Limit: अगर आप भी सैलरीड क्‍लास हैं तो यह खबर आपसे जुड़ी है. जी हां, यह खबर पढ़कर सैलरीड क्‍लास को झटका लग सकता है. केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की जरूरी वेतन सीमा (Wage Ceiling) को 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये महीने करने के प्रस्‍ताव को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल द‍िया है. इस फैसले से ऐसे लाखों श्रमिकों को सोशल स‍िक्‍योर‍िटी का फायदा म‍िलने में और देरी होगी, जो इस दायरे में आने की उम्मीद लगाए बैठे थे. रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने फिलहाल इस प्रस्ताव पर आगे न बढ़ने का फैसला किया है क्योंकि सरकार कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डालना चाहती. कंपन‍ियां नया लेबर कोड लागू होने के बाद बढ़े हुए खर्चों का सामना कर रही हैं.