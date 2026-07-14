EPFO Salary Limit: अगर आप भी सैलरीड क्लास हैं तो यह खबर आपसे जुड़ी है. जी हां, यह खबर पढ़कर सैलरीड क्लास को झटका लग सकता है. केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की जरूरी वेतन सीमा (Wage Ceiling) को 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये महीने करने के प्रस्ताव को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है. इस फैसले से ऐसे लाखों श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिलने में और देरी होगी, जो इस दायरे में आने की उम्मीद लगाए बैठे थे. रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने फिलहाल इस प्रस्ताव पर आगे न बढ़ने का फैसला किया है क्योंकि सरकार कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डालना चाहती. कंपनियां नया लेबर कोड लागू होने के बाद बढ़े हुए खर्चों का सामना कर रही हैं.
मौजूदा नियमों के अनुसार, ईपीएफ (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत जरूरी योगदान के लिए तय सैलरी लिमिट 15,000 रुपये प्रति माह तय की गई है. साल 2014 के बाद से इस लिमिट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. मौजूदा समय में जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये महीने तक है, उन्हें अपने वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ में योगदान करना जरूरी होता है. एम्पलॉयर की तरफ से भी कंपनी में इतना ही यानी 12 प्रतिशत योगदान दिया जाता है. इसका एक हिस्सा पेंशन योजना (EPS) में और बाकी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट में जाता है.
आसान भाषा में समझें तो मौजूदा समय में अधिकतम जरूरी ईपीएफ योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से 1800-1800 रुपये दिया जाता है. यदि सरकार इस सैलरी लिमिट को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर देती है तो कर्मचारी और एम्पलॉयर की तरफ से दिया जाने वाला अधिकतम जरूरी ईपीएफ योगदान बढ़कर 3,000-3,000 रुपये हो जाता. इस बड़े बदलाव से ईपीएफ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद थी.
लेबर मिनिस्ट्री की अनुमान के अनुसार सैलरी लिमिट में 10,000 रुपये के इस इजाफे से देश के एक करोड़ से ज्यादा एक्स्ट्रा मजदूरों के लिए ईपीएफ और ईपीएस का बेनिफिट जरूरी हो जाता. देश के तमाम श्रमिक संगठन लंबे समय से इस लिमिट को बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं. उनका तर्क है कि बड़े शहरों में कम और मध्यम कुशल श्रमिकों की सैलरी अब 15,000 रुपये से ज्यादा हो चुकी है. इससे उनके लिए ईपीएफ का जरूरी बेनिफिट ऑप्शनल कैटेगरी में चला गया है.
रिपोर्ट के अनुसार सरकार का मानना है कि यह समय कंपनियों के वैधानिक खर्चों को बढ़ाने के लिए सही नहीं है. इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि नए लेबर एक्ट के कारण कंपनियों की देनदारियां पहले ही करीब 15 से 20 प्रतिशत बढ़ चुकी हैं. अकेले आईटी सेक्टर की बात करें तो नए नियमों के चलते कंपनियों पर 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बोझ बढ़ गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इंडस्ट्री और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा होने तक वेतन सीमा में संशोधन को टालने का फैसला किया है.
राहत की बात यह है कि प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है. सरकारी सूत्रों का कहना है सैलरी लिमिट में संशोधन भविष्य में किये जाने की उम्मीद है. लेकिन इसके लिए पहले सभी शेयरहोल्डर्स के साथ विस्तार से बातचीत का प्रोसेस पूरा किया जाएगा. फिलहाल इसके लागू होने की कोई तय टाइम लिमिट नहीं है. ईपीएफओ की तरफ से अभी करीब 27 से 28 लाख करोड़ के मेगा फंड को मैनेज किया जाता है और इसके एक्टिव मेंबर्स की संख्या करीब 8 करोड़ है. यह इसे दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक बनाती है.