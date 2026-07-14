Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /केंद्र ने टाला सैलरी ल‍िमि‍ट बढ़ाने का प्रस्‍ताव, 15000 से 25000 करने पर क्‍या फंस रहा पेंच?

केंद्र ने टाला सैलरी ल‍िमि‍ट बढ़ाने का प्रस्‍ताव, 15000 से 25000 करने पर क्‍या फंस रहा पेंच?

EPFO News: कर्मचारी संगठन प‍िछले काफी समय से वेज ल‍िम‍िट को 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये करने की मांग कर रहे थे. लेक‍िन अब खबर आ रही है क‍ि ईपीएफओ ने इस प्रस्‍ताव को ठंडे बस्‍ते में डाल द‍िया है. जान‍िए क्‍यों?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 14, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:50 PM IST
केंद्र ने टाला सैलरी ल‍िमि‍ट बढ़ाने का प्रस्‍ताव, 15000 से 25000 करने पर क्‍या फंस रहा पेंच?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चिपचिपी वाली गर्मी से मिलेगी राहत! सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा मानसून का नया 'सिस्टम'
Monsoon weather update 202614 min ago
2
Niti Aayog report18 min ago
3
Hina Khan28 min ago
4
Ind vs Eng33 min ago
5
India vs England38 min ago