EPFO For Self Employed: पीएफ सब्‍सक्राइबर होने का मतलब अभी तक उन्‍हीं लोगों से समझा जाता है, जो लोग किसी कंपनी में तय सैलरी पर नौकरी करते हैं. लेक‍िन जो लोग फ्रीलांसर हैं और क‍िसी ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म के लि‍ए काम करते हैं या फ‍िर उनका अपना ब‍िजनेस है...उनका क्‍या? जी हां, क्‍या आप अपना बि‍जनेस करके पीएफ का फायदा उठा सकते हैं. अभी तक तो ऐसा संभव नहीं है...लेक‍िन आने वाले समय में यह मुमक‍िन हो सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से ऐसे न‍ियम पर काम क‍िया जा रहा है, जिसके तहत अपना ब‍िजनेस करने वाले गिग वर्कर्स और असंगठ‍ित क्षेत्र के मजदूर स्‍वंय की मर्जी से यूनिवर्सल पीएफ स्‍कीम में कॉन्‍ट्रीब्‍यूट कर सकेंगे.