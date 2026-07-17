EPFO For Self Employed: पीएफ सब्सक्राइबर होने का मतलब अभी तक उन्हीं लोगों से समझा जाता है, जो लोग किसी कंपनी में तय सैलरी पर नौकरी करते हैं. लेकिन जो लोग फ्रीलांसर हैं और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं या फिर उनका अपना बिजनेस है...उनका क्या? जी हां, क्या आप अपना बिजनेस करके पीएफ का फायदा उठा सकते हैं. अभी तक तो ऐसा संभव नहीं है...लेकिन आने वाले समय में यह मुमकिन हो सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से ऐसे नियम पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत अपना बिजनेस करने वाले गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के मजदूर स्वंय की मर्जी से यूनिवर्सल पीएफ स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकेंगे.
इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के अनुसार यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो देश के ऐसे करोड़ों लोगों को बुढ़ापे के लिए सेविंग करने का सुरक्षित तरीका मिल जाएगा, जो अब तक इस दायरे से बाहर थे. हालांकि, यह योजना अभी शुरुआती दौर में है. इससे देश के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है. मौजूदा नियम के अनुसार ईपीएफ का फायदा उन्हीं कंपनियों के कर्मचारियों को मिलता है जहां कम से कम 20 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं. इस कारण देश की वर्कफोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा सोशल सिक्योरिटी के दायरे से बाहर रह जाता है.
बेसिक सैलरी का 12% कॉन्ट्रीब्यूशन कर्मचारी करता है
इतना ही कॉन्ट्रीब्यून एम्पलॉयर की तरफ से किया जाता है
20 या 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को मिलता है फायदा
सोशल सिक्योरिटी की दिशा में लगातार काम कर रही सरकार
ईपीएफओ की नई प्रस्तावित स्कीम का मकसद इसी कमी को दूर करना है. इसके तहत फ्रीलांसर, डॉक्टर या वकील जैसे कंसल्टेंट, कैब ड्राइवर और फूड डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स को शामिल करने की तैयारी है. इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर और छूट प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों को भी योजना से जोड़ा जाएगा. ताकि वे सभी अपनी मर्जी से वॉलंटरी पीएफ अकाउंट खोलकर अपने रिटायरमेंट को सिक्योर बना सकें.
अभी जो ईपीएफ सिस्टम लागू है, उसमें हर महीने कर्मचारी और कंपनी दोनों की तरफ से एक तय रकम काटी जाती है. लेकिन नई योजना को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि इसमें लोगों को पैसे जमा करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिले. इस स्कीम से जुड़ने वाले लोग अपनी सुविधा और कमाई के हिसाब से जब चाहें तब पैसे जमा कर सकेंगे. वे चाहें तो रोजाना, हर महीने या सालाना अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे सकते हैं. यह बदलाव ऐसे लोगों के लिए बेहद मददगार साबित होगा जिनकी कमाई हर महीने एक जैसी नहीं रहती.
नई योजना में पैसा जमा करने और फंड तैयार होने के पूरे प्रोसेस को मौजूदा ईपीएफ मॉडल की तरह रखने का विचार है. अधिकारियों के अनुसार इस योजना के तहत साल भर में ढाई लाख तक के योगदान पर टैक्स में पूरी तरह छूट मिल सकती है. इतना ही नहीं, इस अकाउंट में जमा होने वाले पैसे पर मिलने वाला ब्याज भी मौजूदा ईपीएफ नियमों की तरह पूरी तरह टैक्स-फ्री रखे जाने की उम्मीद है. इसका मतलब यह हुआ कि इस स्कीम से जुड़ने वाले लोग बड़ा फंड तैयार करने के साथ ही अपनी कमाई पर टैक्स की बचत भी कर पाएंगे.
यह योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना जैसी अन्य सरकारी पेंशन स्कीम से काफी अलग होगी. जहां दूसरी योजनाओं में आधी रकम सरकार की तरफ से दी जाती है, वहीं ईपीएफओ की इस स्कीम में सरकार की तरफ से कोई वित्तीय सहायता या योगदान नहीं मिलेगा. योजना से जुड़ने वाले ग्राहकों को अपनी खुद की सेविंग और जमा की गई रकम के दम पर ही अपना पूरा रिटायरमेंट कॉर्पस यानी बड़ा फंड तैयार करना होगा. यह पूरी तरह से सेल्फ-फंडेड स्कीम होगी.
सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से अंतिम मंजूरी नहीं दी है. लेकिन ईपीएफओ ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है. संगठन ने योजना को चलाने के लिए जरूरी मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑनलाइन सिस्टम तैयार करने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है. यह कदम देश में लागू हो रहे नए लेबर कोड के हिसाब से है. इसके तहत फूड डिलीवरी कंपनियों और कैब एग्रीगेटर्स को अपने सभी कामगारों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है.