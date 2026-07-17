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सैलरीड क्‍लास ही नहीं, अब ब‍िजनेस करने वाले भी जमा कर सकेंगे पीएफ; EPFO ला रहा धांसू स्कीम

EPFO Latest News: ईपीएफओ की तरफ से सैलरीड क्‍लास की सुव‍िधा के ल‍िए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. लेक‍िन अब ब‍िजनेस करने वाले भी पीएफ कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन कर सकेंगे. इसके ल‍िए ईपीएफओ नई स्‍कीम पर काम कर रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 17, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:44 PM IST
सैलरीड क्‍लास ही नहीं, अब ब‍िजनेस करने वाले भी जमा कर सकेंगे पीएफ; EPFO ला रहा धांसू स्कीम
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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