EPFO Portal Claim: ईपीएफओ (EPFO) ने करोड़ों सब्‍सक्राइबर्स को बड़ी राहत देते हुए बड़े डिजिटल र‍िफॉर्म को पूरा कर लिया है. सभी पीएफ (PF) मेंबर्स के रिकॉर्ड को सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में सफलतापूर्व बुधवार को ट्रांसफर कर दिया गया. हाल‍िया अपग्रेड के बाद ईपीएफओ (EPFO) की बंद पड़ी ऑनलाइन सर्व‍िस फ‍िर से बहाल हो गई हैं. केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार, नए सिस्टम के तहत अब पीएफ क्‍लेम को ईपीएफओ ऑफ‍िस के अधिकारियों के पास पहुंचने से पहले ही ऑटोमेटिक तरीके से जांच लिया जाएगा. फॉर्म में क‍िसी भी तरह की गलती या कमी होने पर उसे शुरुआत में नोट‍िस कर ल‍िया जाएगा. आइए जानते हैं नए पोर्टल से आपका क्‍या-क्‍या काम आसान हो जाएगा?