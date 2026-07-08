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EPFO के नए पोर्टल से जुड़े 13 बदलाव, ज‍िनसे आसान हो जाएगा करोड़ों सब्‍सक्राइबर्स का काम

EPFO Latest News: केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया नए स‍िस्‍टम के लागू होने के बाद अब पीएफ क्‍लेम को ईपीएफओ ऑफ‍िस के अधिकारियों के पास पहुंचने से पहले ही जांच लिया जाएगा. क‍िसी भी तरह की गलती या खामी होने पर इसे शुरुआत में ही नोट‍िस कर ल‍िया जाएगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 08, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:58 PM IST
EPFO के नए पोर्टल से जुड़े 13 बदलाव, ज‍िनसे आसान हो जाएगा करोड़ों सब्‍सक्राइबर्स का काम
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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