EPFO Interest Rate: अगर आप सैलरीड क्‍लास हैं और हर महीने आपका पीएफ कटता है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से करोड़ों कर्मचार‍ियों को राहत देते हुए ऐसा ऐलान क‍िया गया है क‍ि आप भी सुनकर खुश हो जाएंगे. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 के लिए पीएफ (PF) जमा पर ब्याज दर 8.25 प्रतिशत तय कर दी गई है. पीएफ पर म‍िलने वाले ब्‍याज की दर को पिछले साल यानी 2024-25 की तरह ही बरकरार रखा गया है. आपको बता दें सीबीटी के फैसले का असर 7 करोड़ से ज्‍यादा सैलरीड क्‍लास पर पड़ेगा.

EPFO में फैसला लेने वाले निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की तरफ से सोमवार को हुई मीट‍िंग में यह फैसला क‍िया गया. सूत्रों के अनुसार बोर्ड की तरफ से सभी की सहमत‍ि के आधार पर 8.25% ब्याज दर देने का प्रस्ताव पास किया गया. ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से ल‍िये गए फैसले से करोड़ों कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड को मजबूती म‍िलेगी. आपको बता दें प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचार‍ियों को सरकार की तरफ से ब्‍याज दर घोष‍ित करने का इंतजार लंबे समय से रहता है.

कब कैसे बढ़ी ब्‍याज दर?

साल 2023-24 में ब्याज दर को 8.15% से बढ़ाकर 8.25% क‍िया गया था. लेकिन 2021-22 में यह प‍िछले चार दशक से ज्यादा समय में सबसे नीचे ग‍िरकर 8.10% पर पहुंच गई थी. साल 2020-21 में 8.5% की ब्‍याज दर थी. 1977-78 के बाद ब्‍याज दर का 8.10% पर रहना इसका सबसे निचला लेवल था. इससे पहले 2015-16 में ब्‍याज दर 8.8%, 2013-14 और 2014-15 में 8.75% जैसी ऊंची दरें मिली थीं.

अब क्या होगा आगे का प्रोसेस?

सीबीटी (CBT) के फैसले के बाद यह प्रस्ताव फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद ही यह ब्याज दर को ऑफ‍िश‍ियल क‍िया जाएगा. इसके बाद 7 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ (EPFO) मेंबर के खातों में ब्याज जमा कर दिया जाएगा. ईपीएफओ (EPFO) ब्याज दर को हर साल म‍िन‍िस्‍ट्री की मंजूरी के बाद घोषित करता है. सरकार की तरफ से ऑफर की जा रही इस दर से करोड़ों नौकरीपेशा को भरोसा है क‍ि उनका पीएफ PF फंड अच्‍छा र‍िटर्न दे रहा है. महंगाई के दौर में 8.25% की ब्‍याज दर काफी आकर्षक है.

पीएफ अकाउंट में कब आएगा ब्‍याज?

सीबीटी की तरफ से 8.25% ब्याज की सिफारिश की गई है, लेकिन यह अभी अंतिम नहीं है. अब इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा गया है. सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद EPFO ब्‍याज दर को ऑफ‍िश‍ियल तौर पर नोटिफाई करेगा और मेंबर्स के अकाउंट में ब्याज क्रेडिट करना शुरू कर देगा. आमतौर पर इस प्रोसेस में कुछ महीने का समय लगता है.

पिछले साल कब क्रेडिट हुआ ब्‍याज?

ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से ब्याज की कैलकुलेशन हर महीने चलते पर की जाती है. लेकिन इसे अकाउंट में क्रेड‍िट साल के आख‍िर में या उसके बाद क‍िया जाता है. पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो पीएफ अकाउंट में ब्याज जून से सितंबर के बीच क्रेड‍िट हो जाता है. उदाहरण के तौर पर FY 2024-25 का ब्याज जुलाई 2025 में खातों में आया था. FY 2023-24 का प्रोसेस भी अगस्‍त से दिसंबर तक चला था. ऐसे में 2025-26 का ब्याज भी जून-सितंबर 2026 के बीच आने की उम्मीद है. इसको लेकर कोई फ‍िक्‍स डेट नहीं होती.