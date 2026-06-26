/क्लेम से लेकर e-Passbook तक 5 दिन बंद रहेंगी ये सर्विस; जानिए EPFO की किन-किन चींजो पर पड़ेगा असर?

EPFO : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने घोषणा की है कि उसके मेंबर पोर्टल, एम्प्लॉयर पोर्टल और UMANG ऐप की सर्विस 26 जून 2026 से 30 जून 2026 तक अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. ये व्यवधान निर्धारित सिस्टम माइग्रेशन के कारण होगा. इसका उद्देश्य सर्विसेज को पहले से अधिक तेज, विश्वसनीय और सुरक्षित बनाना है.
EPFO के आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, 26 जून 2026 को रात 12:00 बजे से 30 जून 2026 को रात 11:59 बजे तक मेंबर्स और नियोक्ता मेंबर इंटरफेस और एम्प्लायर इंटरफेस पर लॉगिन नहीं कर सकेंगे. इसके चलते इन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन सर्विस प्रभावित रहेंगी. ये सर्विस 1 जुलाई 2026 से दोबारा शुरू होने की उम्मीद है.
EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी जानकारी साझा करते हुए कहा कि सिस्टम अपग्रेड के दौरान Member Portal, Employer Portal और UMANG App की सेवाएं अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं रहेंगी.
नए EPF क्लेम जमा नहीं किए जा सकेंगे
पहले से किए गए क्लेम की स्थिति (Claim Status) ट्रैक नहीं की जा सकेगी
नियोक्ता Electronic Challan-cum-Return (ECR) फाइल नहीं कर पाएंगे
नए कर्मचारियों के लिए UAN लिंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी
सदस्य e-Passbook डाउनलोड या एक्सेस नहीं कर सकेंगे
UMANG ऐप पर उपलब्ध अधिकांश EPFO सेवाएं भी प्रभावित रहेंगी
UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance) के जरिए EPFO सदस्य PF बैलेंस चेक, क्लेम फाइल, स्कीम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन, UAN से Aadhaar लिंक, क्लेम स्टेटस देखना, EPFO कार्यालय की जानकारी प्राप्त करना, शिकायत दर्ज करना और जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट जैसी सेवाओं का लाभ उठाते हैं. माइग्रेशन अवधि में इनमें से अधिकांश सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी.
अगर आपका UAN एक्टिव है और आधार, PAN तथा बैंक खाते से लिंक है, तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल देकर EPF बैलेंस की जानकारी प्राप्त की जा सकती है. यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है.
रजिस्टर्ड UAN वाले सदस्य 7738299899 पर EPFOHO UAN ENG लिखकर SMS भेज सकते हैं. हिंदी में जानकारी पाने के लिए EPFOHO UAN HIN भेजें. इसके लिए UAN का आधार, PAN और बैंक खाते से जुड़ा होना आवश्यक है.