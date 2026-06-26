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क्लेम से लेकर e-Passbook तक 5 दिन बंद रहेंगी ये सर्विस; जानिए EPFO की किन-किन चींजो पर पड़ेगा असर?

EPFO के आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, 26 जून 2026 को रात 12:00 बजे से 30 जून 2026 को रात 11:59 बजे तक मेंबर्स और नियोक्ता मेंबर इंटरफेस और एम्प्लायर इंटरफेस पर लॉगिन नहीं कर सकेंगे. इसके चलते इन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन सर्विस प्रभावित रहेंगी. ये सर्विस 1 जुलाई 2026 से दोबारा शुरू होने की उम्मीद है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 26, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:51 PM IST
क्लेम से लेकर e-Passbook तक 5 दिन बंद रहेंगी ये सर्विस; जानिए EPFO की किन-किन चींजो पर पड़ेगा असर?
Image Credit: X/Social MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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