EPFO Portal Shut Down: पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है. अगले तीन दिनों तक EPFO पोर्टल बंद रहने वाला है. इसका मतलब ये है कि पीएफ की ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. सिस्टम माइग्रेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन की वजह से सिस्टम को शटडाउन रखा जा रहा है. 26 से 28 जून के बीच आप EPFO के पोर्टल पर लॉगइन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से PF विड्रॉल से लेकर पीएफ ट्रांसफर जैसी सेवाएं प्रभावित रहेंगी.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 26 जून से 28 जून 2026 तक EPFO पोर्टल 26 जून 2026 को रात 00:00 बजे से लेकर 28 जून 2026 को रात 23:59 बजे तक बंद रहेगी. पोर्टल की सभी ऑनलाइन सेवाएं 29 जून 2026 को रात 12 बजे से फिर से शुरू हो सकेंगी.
EPFO ने डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अपग्रेडेशन की वजह से तीन दिनों तक शटडाउन रखने का फैसला किया है. इसके बाद आपको पोर्टल पर बेहतर सर्विस मिलेगी. शटडाउन के दौरान पीएफ खाताधारक कोई भी नया ऑनलाइन क्लेम नहीं कर पाएंगे. पहले से किए गए क्लेम में रुकावट आ सकती है. 26 से 28 जून के दौरान पीएफ खाताधारकों को निम्नलिखित सर्विसेस नहीं मिल सकेगी.
PF विड्रॉल क्लैम
ई पासवबुक सेवा
ECR फाइलिंग
UAN-अकाउंट लिकिंग
इस दौरान अगर आपको इमरजेंसी में ईपीएफओ सर्विस की जरूरत पड़ती है, तो आप नजदीकी पीएफ ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप EPFO के आधिकारिक कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर 14470 पर संपर्क कर मदद मांग सकते हैं. इसके साथ ही शटडाउन के दौरान अगर आपको अपने पीएफ अकाउंट की जानकारी चाहिए, तो आप UMANG ऐप, SMS या Missed Call सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन माध्यमों से आपको पीएफ बैलेंस,