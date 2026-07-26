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PF खाते में नहीं दिखा 8.25% ब्याज? घबराएं नहीं, जानिए कब तक आएगा और कैसे करें चेक

EPFO सभी खातों में एक साथ ब्याज जमा नहीं करता. यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाती है. इसलिए कुछ सदस्यों के खातों में ब्याज पहले दिखाई देता है, जबकि बाकी खातों में अपडेट होने में कुछ समय लग सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 26, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:54 PM IST
PF खाते में नहीं दिखा 8.25% ब्याज? घबराएं नहीं, जानिए कब तक आएगा और कैसे करें चेक
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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