PF खाते में नहीं दिखा 8.25% ब्याज? घबराएं नहीं, जानिए कब तक आएगा और कैसे करें चेक

EPFO Update : देशभर के करोड़ों ईपीएफ (EPF) खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% वार्षिक ब्याज खातों में जमा करना शुरू कर दिया है. 15 जुलाई 2026 से कई सदस्यों के खातों में ब्याज दिखाई देने लगा है और जिनके खाते अपडेट हो चुके हैं. उन्हें SMS के जरिए भी सूचना भेजी जा रही है.
हालांकि, अगर अभी तक आपके PF खाते में ब्याज नहीं दिखा है या कोई SMS नहीं मिला है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है.
EPFO सभी खातों में एक साथ ब्याज जमा नहीं करता. यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाती है. इसलिए कुछ सदस्यों के खातों में ब्याज पहले दिखाई देता है, जबकि बाकी खातों में अपडेट होने में कुछ समय लग सकता है. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका ब्याज कम हो गया है या आपको ब्याज नहीं मिलेगा.
EPFO ने FY 2025-26 के लिए 8.25% वार्षिक ब्याज दर तय की है. ब्याज की गणना हर महीने खाते में मौजूद बैलेंस के आधार पर की जाती है, लेकिन इसे साल में एक बार खाते में क्रेडिट किया जाता है यानी अगर आपके खाते में ब्याज जुलाई में दिखे या कुछ महीने बाद, आपको पूरे वित्त वर्ष का निर्धारित ब्याज ही मिलेगा.
नहीं. केवल पासबुक में ब्याज दिखाई देने में देरी होती है. इससे आपके मिलने वाले ब्याज की रकम पर कोई असर नहीं पड़ता. ब्याज की गणना पहले से तय नियमों के अनुसार ही होती है.
अगर कोई सदस्य वार्षिक ब्याज क्रेडिट होने से पहले अपना पूरा PF निकालकर खाता बंद कर देता है, तो उसे उस वित्त वर्ष का ब्याज मिलने में दिक्कत आ सकती है. इसलिए यदि कोई बेहद जरूरी स्थिति नहीं है, तो ब्याज जमा होने से पहले पूरा PF निकालने से बचना बेहतर माना जाता है.
अपने PF खाते में ब्याज देखने के लिए ये आसान स्टेप्स अपनाएं-
EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
View मेन्यू में जाकर Passbook विकल्प चुनें
UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें
संबंधित Member ID चुनकर View Passbook पर क्लिक करें
यदि ब्याज जमा हो चुका है, तो अंतिम एंट्री में Interest updated up to 15/07/2026 लिखा दिखाई देगा
चाहें तो पासबुक PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं
इसके अलावा, सदस्य UMANG App के जरिए भी अपनी PF पासबुक देख और डाउनलोड कर सकते हैं.
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार, EPFO करीब 34 करोड़ सदस्य खातों में ₹1.44 लाख करोड़ से अधिक का ब्याज जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है. सभी खातों में अपडेट आने में कुछ समय लग सकता है.