सैलरी पाने वालों के लिए खुशखबरी! EPFO का बड़ा प्लान, अब UPI से खटाखट निकलेगा PF का पैसा

Big Update on EPFO Subscribers : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक नया मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. ये मेंबर्स को UPI पेमेंट गेटवे के जरिए सीधे अपने बैंक खातों में अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने की सर्विस देगा. सूत्रों के मुताबिक, ये नया ऐप इस साल अप्रैल में लॉन्च होने की उम्मीद है. प्रस्तावित सिस्टम के तहत EPF कॉर्पस का एक हिस्सा फ्रीज कर दिया जाएगा. जबकि बैलेंस का एक बड़ा हिस्सा UPI का उपयोग करके लिंक्ड बैंक खातों के माध्यम से निकालने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. इस कदम का मकसद मेंबर्स को उनके फंड तक तेजी से और आसानी तक एक्सेस देना है.

नया ऐप एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएगा

आने वाला EPFO ​​मोबाइल एप्लिकेशन कई सर्विस देगा. इसमें UPI के माध्यम से PF निकासी और पासबुक बैलेंस डिटेल तक एक्सेस शामिल है. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पोर्टल और UMANG ऐप जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्म काम करते रहेंगे, जबकि नया ऐप सर्विस डिलीवरी और यूजर सर्विस को और बेहतर बनाएगा.

UPI PIN का उपयोग करके सुरक्षित ट्रांसफर



EPFO मेंबर नए मोबाइल ऐप में ट्रांसफर के लिए उपलब्ध योग्य EPF राशि देख पाएंगे. लेनदेन उनके लिंक्ड UPI PIN का उपयोग करके पूरा किया जाएगा. इससे उनके बैंक खातों में सुरक्षित और परेशानी मुक्त फंड ट्रांसफर सुनिश्चित होगा. EPFO वर्तमान में सिस्टम का टेस्ट करने, एफिशिएंसी में सुधार करने और आधिकारिक लॉन्च से पहले तकनीकी गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए 100 डमी खातों का उपयोग करके परीक्षण कर रहा है. उम्मीद है कि श्रम मंत्रालय अप्रैल में एक बड़ी घोषणा के साथ ऐप से पर्दा हटाएगा.

क्या है अभी पैसे निकलने की प्रक्रिया?

वर्तमान में मेंबर्स को अपने EPF पैसे तक पहुंचने के लिए निकासी के दावे जमा करने होते हैं. इसमें समय लग जाता है. ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम के तहत निकासी के दावों को तीन दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोसेस किया जाता है और ऐसे निपटान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. ऑटो-सेटलमेंट सर्विस मेंबर्स को चिकित्सा आपात स्थिति, शिक्षा, विवाह और आवास जैसे उद्देश्यों के लिए जल्दी से फंड निकालने में मदद करती है. ये सिस्टम पहली बार COVID-19 महामारी के दौरान वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों का समर्थन करने के लिए पेश किया गया था.

नया सिस्टम क्यों जरूरी है?

इस वक्त देश में लगभग 8 करोड़ EPFO ​​मेंबर्स और सालाना 5 करोड़ से अधिक दावों को प्रोसेस करने के साथ, नया UPI-आधारित सिस्टम प्रशासनिक कार्यभार को कम करने और फंड तक पहुंच को तेज बनाने का लक्ष्य रखेगा. चूंकि EPFO ​​के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है. इसलिए PF खातों से सीधे निकासी संभव नहीं है. लेकिन सरकार EPFO ​​सेवाओं को बैंकिंग प्लेटफॉर्म जितना कुशल और यूजर्स के अनुकूल बनाने के लिए काम कर रही है.