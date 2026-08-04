EPFO का बड़ा अपडेट, 5 अगस्त को 3.5 घंटे नहीं चलेगा e-Office, निपटा लें सभी जरूरी काम

हालिया, माइग्रेशन के बाद सदस्य और नियोक्ता सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बहाल किया गया है. हालांकि, EPFO ने बताया कि फिलहाल दावों और सेवा अनुरोधों का निपटान अतिरिक्त सत्यापन और वैलिडेशन के साथ किया जा रहा है. ताकि डेटा की शुद्धता और सिस्टम की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके. इसी कारण कुछ ऑनलाइन सेवाओं और दावों के निपटान में सामान्य से अधिक समय लग सकता है. EPFO ने उपयोगकर्ताओं को सलाह दी है कि वे एक ही अनुरोध को बार-बार सबमिट करने या पीक आवर्स में कई बार लॉगिन करने से बचें, क्योंकि इससे सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है.