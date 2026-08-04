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EPFO का बड़ा अपडेट, 5 अगस्त को 3.5 घंटे नहीं चलेगा e-Office, निपटा लें सभी जरूरी काम

3 अगस्त 2026 को जारी एक अधिसूचना में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया कि e-Office एप्लिकेशन के प्रमुख कंपोनेंट्स के अपग्रेडेशन के लिए ये अस्थायी शटडाउन निर्धारित किया गया है. यह अपग्रेडेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा किया जाएगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 04, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:48 PM IST
EPFO का बड़ा अपडेट, 5 अगस्त को 3.5 घंटे नहीं चलेगा e-Office, निपटा लें सभी जरूरी काम
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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