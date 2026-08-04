EPFO का बड़ा अपडेट, 5 अगस्त को 3.5 घंटे नहीं चलेगा e-Office, निपटा लें सभी जरूरी काम

EPFO : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने घोषणा की है कि उसका e-Office एप्लिकेशन बुधवार, 5 अगस्त को निर्धारित सिस्टम अपग्रेड के चलते अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं रहेगा. ये अपग्रेड प्लेटफॉर्म की कार्यक्षमता, प्रदर्शन और सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है.
3 अगस्त 2026 को जारी नोटिफिकेशन में EPFO ने बताया कि ये डाउनटाइम नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा e-Office एप्लिकेशन के प्रमुख कंपोनेंट्स के अपग्रेडेशन के लिए निर्धारित किया गया है.
EPFO के अनुसार, 5 अगस्त को शाम 6:00 बजे से रात 9:30 बजे तक e-Office एप्लिकेशन पूरी तरह से उपलब्ध नहीं रहेगा.
इस दौरान निम्नलिखित मॉड्यूल्स को अपग्रेड किया जाएगा-
eFile Version 7.4.4-3
Portal Version 8.2.2
MIS Version 7.3.0
MDM Version 7.3.1-1
संगठन ने सभी उपयोगकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वे इस मेंटेनेंस विंडो को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों की योजना पहले से बना लें.
ये निर्धारित मेंटेनेंस EPFO द्वारा हाल ही में किए गए बड़े डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर माइग्रेशन के बाद किया जा रहा है. इस पहल का उद्देश्य EPFO की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है. ताकि सदस्यों, नियोक्ताओं और अधिकारियों को बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें. EPFO का कहना है कि ये तकनीकी सुधार सेवा वितरण को बेहतर बनाने, भविष्य में दावों के निपटान में होने वाली देरी को कम करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता अनुभव को अधिक सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.
हालिया, माइग्रेशन के बाद सदस्य और नियोक्ता सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बहाल किया गया है. हालांकि, EPFO ने बताया कि फिलहाल दावों और सेवा अनुरोधों का निपटान अतिरिक्त सत्यापन और वैलिडेशन के साथ किया जा रहा है. ताकि डेटा की शुद्धता और सिस्टम की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके. इसी कारण कुछ ऑनलाइन सेवाओं और दावों के निपटान में सामान्य से अधिक समय लग सकता है. EPFO ने उपयोगकर्ताओं को सलाह दी है कि वे एक ही अनुरोध को बार-बार सबमिट करने या पीक आवर्स में कई बार लॉगिन करने से बचें, क्योंकि इससे सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है.
EPFO ने बताया कि माइग्रेशन के बाद UMANG ऐप पर कुछ सेवाएं अभी भी प्रभावित हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं.
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EPFO ने कहा कि जारी तकनीकी अपग्रेड का उद्देश्य देशभर के करोड़ों सब्सक्राइबर्स और नियोक्ताओं को अधिक तेज, सुरक्षित और बेहतर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है.