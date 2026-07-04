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EPFO का बड़ा अपडेट! अब पोर्टल से नहीं होगा UAN एक्टिवेशन, PF खाताधारकों के लिए बड़ी खबर

EPFO के अनुसार ये पूरा बदलाव एक बड़े डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड का हिस्सा है. इसका उद्देश्य ऑनलाइन सर्विस को अधिक तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 04, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:03 PM IST
EPFO का बड़ा अपडेट! अब पोर्टल से नहीं होगा UAN एक्टिवेशन, PF खाताधारकों के लिए बड़ी खबर
Image Credit: Social media/X Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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