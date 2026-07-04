EPFO का बड़ा अपडेट! अब पोर्टल से नहीं होगा UAN एक्टिवेशन, PF खाताधारकों के लिए बड़ी खबर

EPFO Update : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को लगभग एक सप्ताह लंबे निर्धारित अपग्रेड के बाद फिर से शुरू कर दिया है. इस अपग्रेड के साथ पोर्टल का इंटरफेस नया कर दिया गया है और कई सेवाओं में बदलाव किए गए हैं. इस बदलाव के तहत सबसे बड़ा निर्णय ये है कि अब EPFO पोर्टल पर UAN एक्टिवेशन की सर्विस बंद कर दी गई है.
इसके साथ ही वेबसाइट के जरिए नया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जनरेट करना भी बंद कर दिया गया है. अब ये दोनों सर्विस सरकार के UMANG ऐप पर शिफ्ट कर दी गई हैं और इनके लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है.
EPFO के अनुसार ये पूरा बदलाव एक बड़े डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड का हिस्सा है. इसका उद्देश्य ऑनलाइन सर्विस को अधिक तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है.
अपग्रेड के बाद EPFO ने ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग के तरीके में कई बदलाव किए हैं:
EPFO पोर्टल पर UAN एक्टिवेशन की सर्विस बंद कर दी गई है
वेबसाइट से डायरेक्ट UAN अलॉटमेंट अब उपलब्ध नहीं है
दोनों सर्विस अब UMANG ऐप पर शिफ्ट कर दी गई हैं
UAN एक्टिवेशन और अलॉटमेंट के लिए आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी है
भूल गए UAN को दोबारा प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है
अब यूजर्स EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल से UAN एक्टिवेट नहीं कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें UMANG ऐप का इस्तेमाल करना होगा और आधार फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा.
UMANG ऐप से UAN एक्टिवेशन की प्रक्रिया:
Google Play Store या Apple App Store से UMANG ऐप डाउनलोड करें
EPFO Services पर जाएं
'UAN Services Through Face Auth' के तहत 'UAN Activation' चुनें
आधार फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें और निर्देशों का पालन करें
EPFO ने वेबसाइट से नया UAN जनरेट करने की सुविधा भी हटा दी है. अब नया UAN भी केवल UMANG ऐप से ही मिलेगा.
UMANG ऐप खोलें
EPFO Services चुनें
'UAN Allotment and Activation' पर क्लिक करें
आधार फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें
निर्देशों के अनुसार UAN जनरेट करें
जिनके पास PF खाता है लेकिन UAN नहीं है
जिन कर्मचारियों का EPF खाता है लेकिन UAN नहीं मिला है. वे अब UMANG ऐप के जरिए जरूरी डिटेल्स और मोबाइल नंबर वेरिफाई करके UAN प्राप्त कर सकते हैं.
अपग्रेडेड पोर्टल पर UAN रिकवरी प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है. इसके लिए:
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा
जरूरी पहचान या पता प्रमाण अपलोड करना होगा
OTP वेरिफिकेशन पूरा करना होगा
इसके बाद UAN प्राप्त हो जाएगा
हालांकि UAN से जुड़ी सेवाएं UMANG ऐप पर शिफ्ट कर दी गई हैं, लेकिन EPFO पोर्टल पर डेथ क्लेम फाइलिंग की सुविधा अभी भी उपलब्ध है.
EPFO के मुताबिक यह अपग्रेड डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है. इससे सेवाएं तेज और सुरक्षित हो सकें.