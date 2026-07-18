क्या है EPFO Vishwas 2026 योजना? जानें, PF होल्डर्स और Employers पर क्या पड़ेगा असर

EPFO विश्वास 2026 एक स्वैच्छिक कम्प्लायंस पहल है. श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, इस योजना का मकसद PF से जुड़े हर्जाने और जुर्माने के मामलों को कानूनी लड़ाई के बजाय आपसी सहमति और समाधान के जरिए खत्म करना है. कई मामलों में जुर्माने और हर्जाने की राशि को लेकर विवाद अदालतों और अन्य न्यायिक मंचों तक पहुंच जाते हैं. इससे नियोक्ताओं का समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं. वहीं, कर्मचारियों के PF हित भी प्रभावित होते हैं. इसी समस्या को देखते हुए EPFO ने ये योजना शुरू की है.