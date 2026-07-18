क्या है EPFO Vishwas 2026 योजना? जानें, PF होल्डर्स और Employers पर क्या पड़ेगा असर

EPFO Vishwas 2026 : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए EPFO विश्वास 2026 योजना की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य उन मामलों का समाधान करना है. ये जुर्माने, हर्जाने और कानूनी प्रक्रियाओं के कारण वर्षों से अटके हुए हैं. ये एक वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम है, जिसके जरिए नियोक्ताओं को पुराने विवादों को आसानी से खत्म करने का मौका मिलेगा.
EPFO विश्वास 2026 एक स्वैच्छिक कम्प्लायंस पहल है. श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, इस योजना का मकसद PF से जुड़े हर्जाने और जुर्माने के मामलों को कानूनी लड़ाई के बजाय आपसी सहमति और समाधान के जरिए खत्म करना है. कई मामलों में जुर्माने और हर्जाने की राशि को लेकर विवाद अदालतों और अन्य न्यायिक मंचों तक पहुंच जाते हैं. इससे नियोक्ताओं का समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं. वहीं, कर्मचारियों के PF हित भी प्रभावित होते हैं. इसी समस्या को देखते हुए EPFO ने ये योजना शुरू की है.
EPFO Vishwas 2026 योजना 29 जून 2026 से प्रभावी हुई है और इसे शुरुआती तौर पर 6 महीने के लिए लागू किया गया है. इस अवधि के दौरान संबंधित पक्ष अपने लंबित मामलों का निपटारा करा सकते हैं. योजना के तहत अभी आवेदन प्रक्रिया को आसान रखा गया है. लेकिन, तय अवधि खत्म होने के बाद अतिरिक्त शुल्क या अन्य नियम लागू हो सकते हैं.
EPFO विश्वास 2026 के तहत इन मामलों का समाधान किया जाएगा:
1. न्यायिक विवाद वाले मामले
ऐसे मामले जिनमें जुर्माने या हर्जाने के आदेश को अदालत या किसी न्यायिक मंच पर चुनौती दी गई है.
2. लंबित वसूली (पेंडिंग रिकवरी) वाले मामले
वे अंतिम आदेश जिनमें जुर्माने या हर्जाने की राशि अभी तक पूरी तरह जमा नहीं हुई है या केवल कुछ हिस्सा ही वसूल हो पाया है. इसमें रिकवरी सर्टिफिकेट (RRC) वाले मामले भी शामिल हैं.
3. नोटिस जारी हो चुके मामले
ऐसे मामले जिनमें EPFO की ओर से नोटिस जारी हो चुका है. लेकिन जुर्माने या हर्जाने का अंतिम आदेश अभी जारी नहीं हुआ है.
4. शुरुआती चरण के मामले
वे मामले जिनमें अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया है और प्रक्रिया शुरुआती स्तर पर है.
हालांकि, यह योजना मुख्य रूप से नियोक्ताओं और EPFO के बीच लंबित विवादों के समाधान के लिए है. लेकिन, इसका फायदा कर्मचारियों को भी मिल सकता है. पुराने विवाद खत्म होने से पीएफ खातों से जुड़े मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा बेहतर होगी.
EPFO का मानना है कि लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रियाओं के बजाय विवादों को समाधान और सहमति के माध्यम से खत्म करना सभी पक्षों के लिए बेहतर है. विश्वास 2026 योजना से पुराने मामलों का बोझ कम होगा और पीएफ व्यवस्था में पारदर्शिता और आसान कम्प्लायंस को बढ़ावा मिलेगा.