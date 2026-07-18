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क्या है EPFO Vishwas 2026 योजना? जानें, PF होल्डर्स और Employers पर क्या पड़ेगा असर

EPFO विश्वास 2026 एक स्वैच्छिक कम्प्लायंस पहल है. श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, इस योजना का मकसद PF से जुड़े हर्जाने और जुर्माने के मामलों को कानूनी लड़ाई के बजाय आपसी सहमति और समाधान के जरिए खत्म करना है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 18, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:52 PM IST
क्या है EPFO Vishwas 2026 योजना? जानें, PF होल्डर्स और Employers पर क्या पड़ेगा असर
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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