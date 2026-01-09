EPFO Wage Ceiling Hike: यद‍ि आप भी प्राइवेट सेक्‍टर में नौकरी करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. प‍िछले काफी समय से कई कर्मचारी एसोस‍िएशन की तरफ से ईपीएफओ (EPFO) के तहत वेज सील‍िंग (Wage Ceiling) बढ़ाने की मांग की जा रही है. अभी यह ल‍िमि‍ट 15,000 रुपये मंथली है, ज‍िसे काफी समय से बढ़ाने की मांग की जा रही है. यद‍ि इस ल‍िम‍िट को बढ़ाया जाता है तो नौकरीपेशा के पीएफ में भी इजाफा होगा. वेज सील‍िंग बढ़ाकर 25,000 रुपये से 30,000 रुपये करने का प्रस्‍ताव एक बार फ‍िर से चर्चा में है. लेक‍िन अब सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ (EPFO) को पुरानी सैलरी ल‍िम‍िट को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को चार महीने का समय दिया है.

2014 में में वेज ल‍िम‍िट में क‍िया गया था बदलाव

आख‍िरी बार 11 साल पहले वेज‍ ल‍िम‍िट को साल 2014 में बढ़ाकर 15,000 रुपये क‍िया गया था. उसके बाद इसमें क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया. अब इस ल‍िम‍िट को बढ़ाकर 21,000 रुपये या इससे ज्यादा क‍िया जा सकता है. ल‍िम‍िट बढ़ाए जाने से लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी EPF, पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम में शाम‍िल हो सकेंगे. इस फैसले को सोशल स‍िक्‍योर‍िटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. वेज ल‍िम‍िट बढ़ने का सीधा असर कर्मचारी के ईपीएफ (EPF) पर होगा और यह पहले से बढ़ जाएगा. इससे कर्मचारी की इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी.

मई 2026 तक फैसला आने की उम्‍मीद

5 जनवरी 2026 को जस्टिस जेके माहेश्‍वरी और एएस चंदुरकर की बेंच ने एक PIL पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता नवीन प्रकाश नौटियाल ने कहा क‍ि 15,000 रुपये की ल‍िम‍िट पुरानी हो गई है. महंगाई, म‍िन‍िमम सैलरी और पर कैप‍िटा इनकम बढ़ गई है. लेकिन EPFO की ल‍िम‍िट में साल 2014 से क‍िसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ. अदालत ने सरकार को 4 महीने (मई 2026 तक) फैसला करने के ल‍िए कहा है. सितंबर 2014 से EPFO की वेज सीलिंग 15,000 रुपये है. उसके बाद से महंगाई काफी बढ़ गई है. कर्मचारी यून‍ियन की तरफ से इसे बढ़ाकर 21,000 रुपये या इससे ज्‍यादा करने की मांग की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया है.

EPFO की वेज सीलिंग को समझ‍िए

यह सैलरी की वह लिमिट है, ज‍िस तक कर्मचारी और एम्‍पलॉयर को EPF, EPS (पेंशन) और EDLI (इंश्योरेंस) में जरूरी योगदान देना होता है. दोनों तरफ से 12-12% की कटौती होती है. 15,000 रुपये से ज्‍यादा इनकम वालों के ल‍िए यह जरूरी नहीं है. वे चाहें तो इसे ऑप्‍ट-इन कर सकते हैं. लेकिन अब यह ल‍िम‍िट बढ़ने से ज्यादातर लोग ऑटोमेट‍िक कवर होंगे.

ल‍िम‍िट बढ़ने का फायदा क‍िसे होगा?

सीए आशीष म‍िश्रा के अनुसार ल‍िम‍िट बढ़ने से अध‍िकतर कर्मचारी फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी में आ जाएंगे. ईपीएफ में EEE स्टेटस (एक्जेम्प्ट-एक्जेम्प्ट-एक्जेम्प्ट) है. यानी योगदान, ब्याज और निकासी टैक्स-फ्री है. इस ल‍िम‍िट बढ़ाने से रिटायरमेंट सेविंग्स बढ़ेंगी और टैक्स-एफिशिएंट वेल्थ क्रिएशन होगी. मौजूदा समय में ईपीएफ से बाहर रहने वाले लोग भी इसके दायरे में आ जाएंगे.

कर्मचारियों पर क्‍या असर होगा?

सीए आशीष म‍िश्रा ने बताया क‍ि वेज ल‍िम‍िट को बढ़ाए जाने का असर कर्मचार‍ियों की टेक होम सैलरी पर पड़ेगा. लेकिन इसका फायदा लॉन्ग टर्म में म‍िलेगा. इससे कर्मचारी को र‍िटायर होने के बाद रिटायरमेंट पेआउट ज्यादा मिलेगा. पेंशन का योगदान बढ़ेगा और बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस बनेगा. एम्‍पलॉयर की सैलरी कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन कर्मचारियों को बेहतर पेंशन और इंश्योरेंस म‍िलेगा.

EPS-95 पेंशन स्कीम में क्या बदलाव?

EPF मेंबरशिप के बिना EPS-95 में शाम‍िल नहीं हुआ जा सकता. 1 सितंबर 2014 के बाद 15,000 रुपये से ज्यादा सैलरी वाले नए कर्मचारी EPF में ऑप्‍शन देकर शाम‍िल हो सकते हैं, लेकिन EPS में नहीं. दोनों तरफ का 12% योगदान केवल PF में जाता है. ल‍िम‍िट बढ़ने पर ज्यादा लोग EPS में भी शामिल होंगे, जिससे पेंशन बेहतर होगी.

क‍ितनी कम हो जाएगी इन हैंड सैलरी?

यद‍ि क‍िसी कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी 50,000 रुपये और बेस‍िक सैलरी 15,000 रुपये है. तो इस पर 1800 रुपये का पीएफ कटने के बाद कर्मचारी को 48,200 रुपये इन हैंड म‍िलते हैं. यद‍ि इस सैलरी में से बेस‍िक ल‍िम‍िट को बढ़ाकर 25,000 रुपये क‍िया जाता है तो पीएफ की राश‍ि 18,00 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये हो जाएगी. इस तरह यह राश‍ि हर महीने 1200 रुपये बढ़ जाएगी, ज‍िससे टेक होम सैलरी 48,200 रुपये से घटकर 47,000 रुपये रह जाएगी.

क्‍या है संभावना?

रिपोर्ट के अनुसार ल‍िम‍िट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 से 30,000 रुपये तक भी क‍िया जा सकता है. यद‍ि ऐसा हुआ तो ईपीएफओ (EPFO) के सब्सक्राइबर्स की संख्‍या में भारी इजाफा होगा. यह बदलाव नए लेबर कोड के साथ आ रहा है. कर्मचारी यून‍ियन की तरफ से की जा रही मांग पूरी होने की उम्‍मीद है. इस पर मई 2026 तक फैसला होने की उम्‍मीद है.