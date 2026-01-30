EPFO Wage Ceiling: अगर आप सैलरीड क्‍लास हैं तो यह खबर आपके काम की है. लंबे समय से ईपीएफओ (EPFO) की जरूरी वेज ल‍िम‍िट को बढ़ाने की मांग पर जल्‍द फैसला हो सकता है. सरकार की तरफ से ईपीएफ (EPF) की मौजूदा 15000 रुपये की ल‍िम‍िट को 15000 रुपये से बढ़ाकर 250000 रुपये करने पर व‍िचार क‍िया जा रहा है. इस प्रस्‍ताव को यद‍ि मंजूर क‍िया जाता है तो इसका फायदा देश के लाखों प्राइवेट जॉब करने वाले कर्मचार‍ियों को म‍िलेगा. इस प्रपोजल के बाद लाखों कर्मचारी सोशल स‍िक्‍योर‍िटी के दायारे में आएंगे और र‍िटायरमेंट के ल‍िए वे ज्‍यादा सेव‍िंग कर सकेंगे.

अप्रैल के महीने से लागू होने की उम्‍मीद

मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार सरकार की तरफ से इस बदलाव को आने वाले अप्रैल के महीने से लागू क‍िया जा सकता है. इस प्रस्‍ताव को अगले महीने होने वाली ईपीएफओ (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीट‍िंग में रखे जाने की उम्‍मीद है. सब कुछ प्‍लान के ह‍िसाब से रहा तो नई ल‍िम‍िट को नए फाइनेंश‍ियल ईयर यानी 1 अप्रैल से लागू क‍िया जा सकता है. अभी ईपीएफओ के तहत 15,000 रुपये तक की बेस‍िक सैलरी वालों के ल‍िए ईपीओ में कॉन्‍ट्रीब्‍यूट करना जरूरी है. इस ल‍िमिट को आख‍िरी बार साल 2014 में बदला गया था.

नई ल‍िमि‍ट बढ़ाकर 25000 रुपये तक क‍िये जाने का प्रस्‍ताव

साल 2014 के बाद से अब तक कई बार कई कम और म‍िड‍िल स्‍कि‍ल वाले कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई और वे पीएफ कवर से बाहर हो गए. नई ल‍िमि‍ट लागू होने से 15,001 से 25,000 रुपये की इनकम वाले अब जरूरी रूप से ईपीएफ में शामिल होंगे. इसका फायदा करोड़ों कर्मचार‍ियों को सीधे तौर पर म‍िलेगा. हालांक‍ि, इस बदलाव से 15,000 से 25,000 रुपये के बीच सैलरी वालों की इनहैंड सैलरी मौजूदा के मुकाबले कुछ कम हो जाएगी.

कम क्‍यों होगी सैलरी?

क‍िसी भी सैलरी पर ईपीएफ कटौती (EPF) एक न‍िश्‍च‍ित प्रत‍िशत पर बेस्‍ड होती है. अभी 15000 रुपये की बेस‍िक सैलरी पर कुल 24 प्रत‍िशत का योगदान क‍िया जाता है. इसमें से 12 प्रत‍िशत कर्मचारी की सैलरी से और बाकी का 12 प्रत‍िशत एम्‍पलॉयर की तरफ कॉन्‍ट्रीब्‍यूट क‍िया जाता है. अभी 12 प्रत‍िशत के ह‍िसाब से यह 1800 रुपये होता है. लेक‍िन अब यद‍ि म‍िन‍िमम वेज को बढ़ाकर 25,000 रुपये क‍िया जाता है तो 1800 रुपये का कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन बढ़कर 30,000 रुपये हो जाएगा. इतना ही कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन एम्‍पलॉयर को भी करना होगा. यानी इनहैंड सैलरी में 1200 रुपये की कमी आएगी. लेक‍िन इसका फायदा यह होगा क‍ि कर्मचारी के रिटायरमेंट के लिए ज्यादा पैसा जमा होगा, जो भविष्य में उसके और उसके पर‍िवार के काम आएगा.

कंपनियों का बढ़ेगा खर्च

कंपनियों की तरफ से कर्मचार‍ियों ज‍ितना योगदान देना जरूरी होता है. यद‍ि इस प्रस्‍ताव को लागू क‍िया जाता है तो मजदूरों पर निर्भर रहने वाले सेक्‍टर का पेरोल पर खर्च बढ़ सकता है. कई कंपनियां इसको लेकर चिंतित हैं लेक‍िन सरकार का कहना है इससे कर्मचार‍ियों को फायदा म‍िलेगा. म‍िन‍िमम वेज की नई ल‍िम‍िट लागू होने पर पीएफ जमा राशि, पेंशन कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन और ईपीएफओ से जुड़ा इंश्‍योरेंस कवर सब नए सैलरी लेवल के हिसाब से होंगे. इससे नौकरीपेश को ज्यादा मजबूत सोशल स‍िक्‍योर‍िटी म‍िल सकेगी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तेज हुआ प्रोसेस

इस प्रपोजल को इसल‍िये तेजी से आगे बढ़या जा रहा है क्‍योंक‍ि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईपीएफओ (EPFO) को चार महीने में सैलरी ल‍िम‍िट में बदलाव करने का आदेश द‍िया गया था. अदालत ने कहा क‍ि बढ़ती सैलरी और महंगाई के कारण बड़ी संख्या में लोग सोशल स‍िक्‍योर‍िटी से दूर हैं. 10 साल से भी ज्यादा टाइम से पुरानी ल‍िम‍िट बनी हुई है. यह बदलाव कर्मचारियों के लिए पॉज‍िट‍िव कदम साब‍ित हो सकता है, जो लंबे समय में उनकी फाइनेंश‍ियल स‍िक्‍योर‍िटी को मजबूत करेगा.