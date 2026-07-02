EPFO Website Issue: यद‍ि आप अपने पीएफ (PF) अकाउंट से पैसा न‍िकालने या कोई क्लेम करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेबसाइट पिछले 7 दिन से काम नहीं कर रही. ईपीएफओ (EPFO) की वेबसाइट के काम नहीं करने से सैलरीड क्‍लॉस परेशान हैं. दरअसल, ईपीएफओ (EPFO) अपने सिस्टम को पहले से ज्यादा फास्‍ट और स‍िक्‍योर करने के लि‍ए बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड और कंसोलिडेशन पर काम कर रहा है. ड‍िपार्टमेंट की वेबसाइट पर चल रहे नोटिस के अनुसार, इस बदलाव का मकसद आने वाले समय में यूजर्स को बेहतर अनुभव देना और काम को ज्यादा डिजिटल और आसान करना है.