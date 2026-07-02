EPFO Website Issue: यदि आप अपने पीएफ (PF) अकाउंट से पैसा निकालने या कोई क्लेम करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेबसाइट पिछले 7 दिन से काम नहीं कर रही. ईपीएफओ (EPFO) की वेबसाइट के काम नहीं करने से सैलरीड क्लॉस परेशान हैं. दरअसल, ईपीएफओ (EPFO) अपने सिस्टम को पहले से ज्यादा फास्ट और सिक्योर करने के लिए बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड और कंसोलिडेशन पर काम कर रहा है. डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर चल रहे नोटिस के अनुसार, इस बदलाव का मकसद आने वाले समय में यूजर्स को बेहतर अनुभव देना और काम को ज्यादा डिजिटल और आसान करना है.
इस तकनीकी सुधार को लेकर ईपीएफओ (EPFO) की टीम की तरफ से पहले से ही प्लानिंग की गई थी. लेकिन तय टाइम लिमिट बीत जाने के बाद भी वेबसाइट शुरू नहीं हो पाई है. शेड्यूल के अनुसार वेबसाइट को 26 जून की रात 12 बजे से बंद किया गया था और इसे 1 जुलाई की रात 11:59 बजे तक ठीक किया जाना था. उम्मीद की जा रही थी कि 2 जुलाई की सुबह से वेबसाइट पर काम चालू हो जाएगा, लेकिन गुरुवार सुबह भी वेबसाइट पर 'सिस्टम माइग्रेशन और अस्थाई रूप से सर्विस बंद होने' का मैसेज दिखाई दे रहा है.
देरी से परेशान कई यूजर्स ने एक्स (X) पर अपना गुस्सा निकाला. लोगों का कहना है जब टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है तो वेबसाइट अब तक चालू क्यों नहीं हुई? हजारों लोग परेशान हैं और विभाग को जल्द बताना चाहिए कि सर्विस फिर कब से शुरू होगी? वेबसाइट के डाउन होने से ईपीएफओ (EPFO) से जुड़ी तमाम डिजिटल सर्विस पूरी तरह ठप पड़ गई हैं. इस दौरान न तो कर्मचारी और न ही कंपनियां (एम्प्लॉयर्स) पोर्टल पर लॉगइन कर पा रही हैं.
वेबसाइट शुरू नहीं होने से सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को हो रही है, जो नया पीएफ क्लेम फाइल करना चाहते हैं. इससे पुराने क्लेम से जुड़ा काम भी रुका पड़ा है. साथ ही सब्सक्राइबर्स ई-पासबुक भी नहीं देख पा रहे और कंपनियों के लिए चालान भरना भी नामुमकिन हो गया है. इसके अलावा नए कर्मचारियों के यूएएन (UAN) को लिंक करने का काम भी अटका हुआ है. इस बीच, राहत की बात यह है कि जिन यूजर्स ने वेबसाइट बंद होने से पहले अपने क्लेम जमा किये थे, उन पर वेबसाइट दोबारा शुरू होते ही काम किया जाएगा.
एक तरफ वेबसाइट बंद होने से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नई 'कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026' को नोटिफाई कर दिया है. नई योजना ने साल 1952 से चले आ रहे पुराने नियमों की जगह ले ली है और इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है. नए नियमों में कंपनी और कर्मचारी दोनों की तरफ से किये जाने वाले जरूरी 12 फीसदी के कॉन्ट्रीब्यूशन को पहले की तरह बरकरार रखा गया है. लेकिन इस बार पूरा फोकस डिजिटल सिस्टम और नए लेबर कोड को सपोर्ट करने पर है.
नए ईपीएफ नियमों के तहत बीमारी, पढ़ाई, शादी और घर खरीदने जैसी जरूरतों के लिए पार्शियल मनी निकालना काफी आसान हो जाएगा. हालांकि, डिजिटल प्रोसेसिंग तेज करने के लिए अब पैन (PAN) और अकाउंट से जुड़ी बैंक डिटेल्स देना जरूरी कर दिया गया है. कंपनियों के लिए भी अब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और मालिकाना हक का खुलासा करना जरूरी होगा. इसके साथ ही सरकार ने पुराने विवादों को सुलझाने और खामियों को दूर करने के लिए तीन बड़े अभियान 'एम्प्लॉइज एनरोलमेंट कैंपेन 2026', 'विश्वास 2026' और 'एमनेस्टी 2026' की शुरुआत भी की है.