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न पैसा निकल रहा-न क्लेम हो रहा, 7 दिन से ठप EPFO की वेबसाइट; करोड़ों सब्‍सक्राइबर्स परेशान

EPFO Issue: ईपीएफओ की तरफ से अपने सिस्टम को पहले से ज्यादा फास्‍ट और स‍िक्‍योर करने के लि‍ए बड़े सॉफ्टवेयर अपग्रेड पर काम क‍िया जा रहा है। वेबसाइट पर चल रहे नोटिस के बाद मकसद आने वाले समय में यूजर्स को बेहतर अनुभव देना और काम को ज्यादा डिजिटल और आसान करना है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 02, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:05 AM IST
न पैसा निकल रहा-न क्लेम हो रहा, 7 दिन से ठप EPFO की वेबसाइट; करोड़ों सब्‍सक्राइबर्स परेशान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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