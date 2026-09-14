EPFO Service: WhatsApp पर लिखो 'Hello' और PF अकाउंट से जुड़ी हर जानकारी आएगी सामने, शुरू हुई नई सुविधा

EPFO Whatsapp Service: अगर आप सैलरीड क्लास और ईपीएफओ (EPFO) मेंबर हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, ईपीएफओ (EPFO) ने अपने व्हाट्सएप चैनल (WhatsApp Channel) की शुरुआत कर दी है. इसको लेकर जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर एक पोस्ट के जरिये शेयर की गई है. EPFO की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, अब 'Hello' लिखते ही ईपीएफओ मेंबर को उसके पीएफ अकाउंट में बैलेंस से लेकर सभी डिटेल तुरंत उसके व्हाट्सएप पर आ जाएगी. इसके अलावा संगठन के सभी सदस्य कर्मचारी और पेंशनर्स ईपीएफओ (EPFO) से दूसरी जरूरी सर्विस और आने वाला हर अपडेट इसी EPFO WhatsApp चैनल के जरिये हासिल कर सकेंगे.