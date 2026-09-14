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EPFO Service: WhatsApp पर लिखो 'Hello' और PF अकाउंट से जुड़ी हर जानकारी आएगी सामने, शुरू हुई नई सुविधा

WhatsApp EPFO Channel: EPFO की तरफ से शेयर की गई जानकारी के अनुसार 'Hello' लिखने पर ईपीएफओ मेंबर को उसके पीएफ अकाउंट में बैलेंस से लेकर सभी डिटेल तुरंत उसके व्हाट्सएप पर आ जाएंगी. संगठन के मेंबर कर्मचारी और पेंशनर्स ईपीएफओ से दूसरी जरूरी सर्विस और आने वाला हर अपडेट इसी EPFO WhatsApp चैनल के जरिये हासिल कर सकेंगे.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 14, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:44 AM IST
EPFO Service: WhatsApp पर लिखो 'Hello' और PF अकाउंट से जुड़ी हर जानकारी आएगी सामने, शुरू हुई नई सुविधा
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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