EPFO Money Withdraw: अगर आप भी सैलरीड क्‍लास हैं और आपका हर महीने पीएफ कटता है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) देश के 7 करोड़ से ज्‍यादा कर्मचार‍ियों को सहूल‍ियत देने के लिए लगातार काम कर रहा है. अब एक बार फ‍िर से करोड़ों नौकरीपेशा के लिए राहत भरी और शानदार खबर सामने आ रही है. इसके बाद ईपीएफओ (EPFO) के अकाउंट होल्‍डर बेहद आसानी से अपना पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे. सरकार की तरफ से ऐसी नई व्यवस्था लागू करने पर काम क‍िया जा रहा है, जिसके तहत सब्सक्राइबर सीधे यूपीआई (UPI) के जर‍िये अपना पीएफ फंड निकाल पाएंगे.

सूत्रों के अनुसार सरकार ने नए और लेटेस्‍ट फीचर की टेस्टिंग का काम पूरा कर ल‍िया है. सेंट्रब लेबर म‍िन‍िस्‍टर मनसुख मांडविया ने इस बड़े कदम की पुष्टि करते हुए बताया कि ईपीएफओ अपने सब्‍सक्राइबर्स को दी जाने वाली सर्व‍िस लगातार बेहतर, फास्‍ट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बड़े कदम उठा रहा है. इन कदम से पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने का पूरा प्रोसेस बेहद आसान हो जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया क‍ि यूपीआई के जर‍िये ईपीएफ अकाउंट से पैसा न‍िकालने के स‍िस्‍टम का ट्रायल पूरी तरह सफल रहा है.

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बिना किसी कागजी कार्रवाई के होगा काम

यूपीआई के जर‍िये पैसा न‍िकालने का प्रोसेस ऑफ‍िश‍ियली लॉन्च होने के बाद ईपीएफओ सब्‍सक्राइबर्स बिना किसी कागजी कार्रवाई के अपनी पात्रता के अनुसार पीएफ से पैसा न‍िकाल पाएंगे. यह पैसा उनके यूपीआई-लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री इस समय स्‍पेशल प्रोजेक्‍ट पर काम कर रही है, जिसके तहत स‍िक्‍योर‍िटी और भविष्य की सेव‍िंग को ध्यान में रखते हुए पीएफ बैलेंस का एक तय ह‍िस्‍सा पूरी तरह लॉक रहेगा. निकासी के ल‍िए तय राश‍ि को यूपीआई के जर‍िये कम से कम समय में न‍िकाजा जा सकेगा.

कैसे काम करेगी यह टेक्‍न‍िक?

नई टेक्‍न‍िके के आने के बाद ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए पूरा प्रोसेस बेहद आसान हो जाएगा. मेंबर्स अपने पीएफ अकाउंट में जाकर न‍िकाले जाने योग्‍य कुल राशि को आसानी से देख पाएंगे. साथ ही इसे ईपीएफओ रिकॉर्ड में दर्ज अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे. पूरे ट्रांजेक्शन को पूरी तरह स‍िक्‍योर और पुख्ता बनाने के लिए सेफ्टी की एक अलग लेयल जोड़ी गई है. इसके तहत यूजर को डिजिटल ट्रांसफर पूरा करने के लिए सीक्रेट यूपीआई पिन (UPI PIN) का यूज करके उसे सर्ट‍िफाई करना होगा. इसके बाद पैसा तुरंत बैंक अकाउंट में आ जाएगा.

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ट्रांसफर करते ही यूज कर सकेंगे पैसा

इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बैंक अकाउंट में पीएफ की रकम आते ही आप उसे अपने इस्‍तेमाल में ले सकते हैं. इस पैसे का उपयोग किसी भी डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांसफर या फिर एटीएम से नकद निकासी के लिए क‍िया जा सकेगा. इस स‍िस्‍टम से पहले पीएफ खाताधारकों को अपना पैसा न‍िकालने के लि‍ए एक लंबी प्रक्र‍िया से गुजरना पड़ता है. इसमें काफी टाइम लग जाता है. हालांकि, मौजूदा ऑटो-सेटलमेंट के तहत तीन दिन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोसेस किया जा रहा है.

ऑटो-सेटलमेंट की ल‍िमि‍ट भी बढ़ी

कर्मचारियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऑटो-सेटलमेंट की ल‍िम‍िट को भी एक लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है. ल‍िम‍िट बढ़ाने का सीधा फायदा यह होगा क‍ि अब ईपीएफओ (EPFO) मेंबर अपनी इमरजेंसी जरूरत जैसे गंभीर बीमारी के इलाज, बच्चों की हायर एजुकेशन, शादी के खर्च या घर बनाने जैसे अहम कामों के लि‍ए कम समय में अपना पीएफ का पैसा न‍िकाल सकते हैं.