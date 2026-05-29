EPS: किसी भी कर्मचारी का जब लगातार 10 साल तक पीएफ और ईपीएस जमा होता है तो वह पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है. लेकिन यदि एटीएम से पीएफ का 75% पैसा निकाल लिया गया तो आपकी पेंशन पर इसका क्या असर होगा?
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EPFO 3.0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से करोड़ों खाताधारकों की सहूलियत को ध्यान में रखकर बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है. सरकार की तरफ से जल्द 'EPFO 3.0' सिस्टम को लागू करने की तैयारी की जा रही है. इसके लागू होने के बाद पीएफ का पूरा काम पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगा. नए सिस्टम के तहत अकाउंटहोल्डर्स को बैंक एटीएम की तरह अपने ईपीएफ अकाउंट से तुरंत पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी. हालांकि, ईपीएफ के इस बदलते सिस्टम के बीच कई पुराने और सीनियर कर्मचारियों के मन में एक बड़ी चिंता है.
पुराने कर्मचारियों को डर सता रहा है कि यदि वे एटीएम सुविधा से पीएफ अकाउंट से बड़ी रकम निकालते हैं तो इससे आने वाले समय में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाले उनके पेंशन बेनिफिट पर बुरा असर पड़ सकता है. यह फर्क पड़ेगा या नहीं, यह समझने के लिए आपको सबसे पहले ईपीएफ (EPF) और ईपीएस (EPS) के अंतर को समझना जरूरी है. दरअसल, ईपीएफ (EPF) और ईपीएस (EPS) दोनों ही देश में सरकार समर्थित रिटायरमेंट सेविंग्स प्लेटफॉर्म हैं. इन दोनों को ईपीएफओ ही मैनेज करता है.
आपको बता दें सरकार ईपीएफ (EPF) और ईपीएस (EPS) को बिल्कुल अलग-अलग कैटेगरी में रखती है. जब कर्मचारी नौकरी करता है तो उसकी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ अकाउंट में और दूसरा हिस्सा पेंशन फंड में जमा होता है. सरकार ने दोनों फंड को ऑपरेट करने और निकासी के लिए अलग-अलग नियम बनाए हैं, ताकि कर्मचारियों का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत बना रहे. इसलिए आपको यदि पेंशन से जुड़ी चिंता सता रही है तो यह समझना जरूरी है कि एटीएम से पैसे निकालने का आपकी पेंशन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा.
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दरअसल, एटीएम से पीएफ निकालने की सुविधा केवल ईपीएफ बैलेंस पर लागू होगी. इसमें कर्मचारी और एम्पलॉयर दोनों की तरफ से भविष्य निधि में किया गया योगदान शामिल है. इस सुविधा के तहत सब्सक्राइर्स को अपने कुल ईपीएफ बैलेंस का अधिकतम 75 फीसदी हिस्सा निकालने की इजाजत दी जाएगी. सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी पेंशनर या कर्मचारी एटीएम सुविधा के जरिये अपने ईपीएस पेंशन अकाउंट में जमा राशि को बिल्कुल नहीं निकाल सकता है. इसलिए आपकी पेंशन और पेंशन राशि दोनों ही पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी.
कर्मचारियों के मन में उठ रहे सवाल और उनके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लेबर मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर स्थिति को पूरी तरह साफ कर दिया है. सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि 58 साल की उम्र पूरी होने पर मिलने वाली पेंशन पात्रता पर नए बदलाव का कोई असर नहीं होगा. नियम के अनुसार कोई भी मेंबर नौकरी के 10 साल पूरे होने से पहले किसी भी समय पेंशन अकाउंट में जमा पैसा निकाल सकता है.
रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन पाने के लिए किसी भी मेंबर को ईपीएस की कम से कम 10 साल की जरूरी सदस्यता पूरी करनी होगी. इसका सीधा सा मतलब हुआ कि यदि कोई 50 साल का कर्मचारी अपने ईपीएफ बैलेंस का बड़ा हिस्सा निकाल लेता है तो इससे उसका ईपीएस सर्विस रिकॉर्ड जीरो नहीं होगा और 10 साल की सर्विस पूरी होने पर वह पेंशन का हकदार बना रहेगा. ईपीएफओ 3.0 ईपीएफओ की तरफ से उठाया जाने वाला बड़ा कदम है. इससे सब्सक्राइबर्स को बिना किसी कागजी कार्रवाई के तुरंत पीएफ का पैसा निकालने या ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी.
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नए सिस्टम से पीएफ क्लेम के निपटारे में होने वाली देरी से राहत मिलेगी. इसकी खास बात यह है कि अब ईपीएफओ सब्सक्राइबर सीधे यूपीआई और यूपीआई इनेबल्ड एटीएम के जरिये अपनी पीएफ राशि निकाल सकेंगे. नई और आधुनिक सुविधा को लेकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने पिछले दिनों बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि सरकार ने इस सुविधा के लिए एडवांस टेस्टिंग और ट्रायल को पूरा कर लिया है. इस सर्विस को बहुत जल्द देशभर में रोलआउट यानी लॉन्च किये जाने की उम्मीद है. हालांकि, अभी तक इसके लिए कोई तारीख तय नहीं है.
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