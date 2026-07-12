/EPFO का मास्टरस्ट्रोक! एम्प्लॉयर्स के लिए शुरू हुई एमनेस्टी स्कीम, भारी पेनाल्टी से मिलेगी छूट

EPFO Launches Amnesty Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्राइवेट प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रस्ट संचालित करने वाले नियोक्ताओं के लिए एमनेस्टी स्कीम 2026 शुरू की है. इस योजना का मकसद उन संस्थानों को एक बार का मौका देना है, जो इनकम टैक्स कानून के तहत मान्यता प्राप्त PF ट्रस्ट चला रहे थे. लेकिन, उनके पास EPFO से छूट का औपचारिक नोटिफिकेशन नहीं था. इस स्कीम के जरिए ऐसे संस्थान अपना स्टेटस रेगुलराइज करा सकेंगे और पुराने कानूनी विवादों के साथ-साथ ब्याज व पेनल्टी से भी राहत पा सकेंगे.
EPFO के अनुसार, यह योजना 29 जून 2026 से लागू हो चुकी है और नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से 6 महीने तक प्रभावी रहेगी. इस अवधि के दौरान पात्र संस्थान आवेदन कर अपने PF ट्रस्ट को नियमों के अनुरूप नियमित करा सकते हैं.
हाल ही में लागू किए गए फाइनेंस एक्ट, 2026 के बाद मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. अब केवल वही PF ट्रस्ट मान्य होंगे, जिन्हें EPF & MP एक्ट, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है. ऐसे में जिन संस्थानों के पास औपचारिक छूट का आदेश नहीं था. उनके लिए यह एमनेस्टी स्कीम राहत लेकर आई है.
यह योजना उन कंपनियों और संस्थानों के लिए है जो:
इनकम टैक्स एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त PF ट्रस्ट संचालित कर रहे हैं. लेकिन उनके पास केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी औपचारिक एक्सेम्पशन नोटिफिकेशन उपलब्ध नहीं है. EPFO ने पात्र संस्थानों को दो कैटेगरी में रखा है.
पहली श्रेणी में वे संस्थान शामिल हैं, जिन्होंने पहले से Un-exempted इस्टैब्लिशमेंट के रूप में अनुपालन शुरू कर दिया है या ऐसा करने का विकल्प चुना है. दूसरी श्रेणी में वे संस्थान हैं, जो भविष्य में भी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत एक्सेम्पटेड इस्टैब्लिशमेंट के रूप में काम जारी रखना चाहते हैं.
इस स्कीम के तहत कई अहम राहतें दी जाएंगी. ट्रस्ट को पिछली तारीख से कानूनी मान्यता मिल सकेगी. न्यूनतम कर्मचारी संख्या और कॉर्पस से जुड़े कुछ नियमों में छूट मिलेगी. बकाया, ब्याज और पेनल्टी से जुड़े लंबित मामलों को समाप्त किया जा सकता है, बशर्ते कर्मचारियों को नियमानुसार या उससे अधिक ब्याज और योगदान मिला हो. पुराने अंतिम आदेशों को भी अमान्य माना जा सकता है.
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र संस्थानों को केंद्र सरकार के समक्ष औपचारिक आवेदन करना होगा. आवेदन संबंधित EPFO रीजनल ऑफिस में ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है. इच्छुक संस्थान rc.exemption@epfindia.gov.in पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी भेज सकते हैं.
स्कीम का लाभ लेने के लिए वित्तीय खातों का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराना अनिवार्य होगा. इसके अलावा EPFO द्वारा आवश्यक समझे जाने पर विशेष या अनुपालन ऑडिट भी आवेदन के तीन महीने के भीतर पूरा करना होगा.