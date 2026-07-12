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EPFO का मास्टरस्ट्रोक! एम्प्लॉयर्स के लिए शुरू हुई एमनेस्टी स्कीम, भारी पेनाल्टी से मिलेगी छूट

EPFO के अनुसार, यह योजना 29 जून 2026 से लागू हो चुकी है और नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से 6 महीने तक प्रभावी रहेगी. इस अवधि के दौरान पात्र संस्थान आवेदन कर अपने PF ट्रस्ट को नियमों के अनुरूप नियमित करा सकते हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 12, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:54 PM IST
EPFO का मास्टरस्ट्रोक! एम्प्लॉयर्स के लिए शुरू हुई एमनेस्टी स्कीम, भारी पेनाल्टी से मिलेगी छूट
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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