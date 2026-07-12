/EPFO का मास्टरस्ट्रोक! एम्प्लॉयर्स के लिए शुरू हुई एमनेस्टी स्कीम, भारी पेनाल्टी से मिलेगी छूट

EPFO Launches Amnesty Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्राइवेट प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रस्ट संचालित करने वाले नियोक्ताओं के लिए एमनेस्टी स्कीम 2026 शुरू की है. इस योजना का मकसद उन संस्थानों को एक बार का मौका देना है, जो इनकम टैक्स कानून के तहत मान्यता प्राप्त PF ट्रस्ट चला रहे थे. लेकिन, उनके पास EPFO से छूट का औपचारिक नोटिफिकेशन नहीं था. इस स्कीम के जरिए ऐसे संस्थान अपना स्टेटस रेगुलराइज करा सकेंगे और पुराने कानूनी विवादों के साथ-साथ ब्याज व पेनल्टी से भी राहत पा सकेंगे.