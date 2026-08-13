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EPS-95 Pension Hike: ₹1,000 से ₹7,500 होगी पेंशन? लोकसभा में सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

सरकार ने 10 अगस्त को लोकसभा में दिए अपने ताजा जवाब में पेंशन बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की. सरकार ने इसके पीछे पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता और भविष्य की देनदारियों का हवाला दिया.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 13, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:53 PM IST
EPS-95 Pension Hike: ₹1,000 से ₹7,500 होगी पेंशन? लोकसभा में सरकार ने दिया बड़ा अपडेट
Image Credit: Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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