EPS-95 Pension Hike: ₹1,000 से ₹7,500 होगी पेंशन? लोकसभा में सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

EPS-95 Pension Hike: EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग एक बार फिर चर्चा में है. 10 अगस्त को लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया गया. लेकिन, केंद्र सरकार ने अपने जवाब में ₹7,500 की पेंशन बढ़ोतरी का कोई ऐलान नहीं किया. फिलहाल ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000 ही बनी हुई है.
लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सरकार से पूछा था कि क्या EPS-1995 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की योजना है. उन्होंने EPS-1995 के तहत पेंशन पाने वाले लोगों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अधिक वेतन पर पेंशन का लाभ पाने वाले लाभार्थियों की जानकारी भी मांगी. श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने जवाब में बताया कि सरकार EPS-1995 के पेंशनभोगियों को फिलहाल ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दे रही है. ये सहायता सरकार की ओर से बजटीय समर्थन के जरिए दी जाती है.
सरकार ने अपने जवाब में पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता और भविष्य की देनदारियों का हवाला दिया है. EPS फंड में नियोक्ता की ओर से वेतन का 8.33% और केंद्र सरकार की ओर से 1.16% योगदान किया जाता है. यह योगदान ₹15,000 की मासिक वेतन सीमा के अधीन है. सरकार ने कहा कि योजना के तहत मिलने वाले लाभ इसी फंड में जमा राशि से दिए जाते हैं और EPS-1995 के प्रावधानों के अनुसार फंड का मूल्यांकन हर साल किया जाता है. इसके अलावा, ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार अतिरिक्त बजटीय सहायता भी देती है. यह सहायता ईपीएस में केंद्र के 1.16% योगदान से अलग है.
सरकार के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक 85,84,604 पेंशनभोगी ईपीएस के तहत मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे थे. इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक कुल ₹15,819.28 करोड़ की पेंशन राशि वितरित की जा चुकी थी.
सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद पात्र कर्मचारियों को वास्तविक मूल वेतन के आधार पर अधिक पेंशन पाने का विकल्प दिया गया था. इसके बाद ईपीएफओ ने पात्र कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ज्वाइंट ऑप्शन जमा करने की अनुमति दी. सरकार के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिटायर हो चुके आवेदकों के लिए 1,49,806 पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) हायर पेंशन के तहत जारी किए जा चुके हैं.
फिलहाल इसका जवाब नहीं है. लोकसभा में सरकार के ताजा जवाब में ₹1,000 की न्यूनतम ईपीएस पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 करने की कोई घोषणा नहीं की गई है यानी ₹7,500 अभी पेंशनभोगियों की मांग है. सरकार द्वारा घोषित नई न्यूनतम पेंशन नहीं. सरकार ने सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है. लेकिन, साथ ही पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता और भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखने की बात कही है. फिलहाल, EPS-95 की न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह ही है.