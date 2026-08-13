EPS-95 Pension Hike: ₹1,000 से ₹7,500 होगी पेंशन? लोकसभा में सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

सरकार ने अपने जवाब में पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता और भविष्य की देनदारियों का हवाला दिया है. EPS फंड में नियोक्ता की ओर से वेतन का 8.33% और केंद्र सरकार की ओर से 1.16% योगदान किया जाता है. यह योगदान ₹15,000 की मासिक वेतन सीमा के अधीन है. सरकार ने कहा कि योजना के तहत मिलने वाले लाभ इसी फंड में जमा राशि से दिए जाते हैं और EPS-1995 के प्रावधानों के अनुसार फंड का मूल्यांकन हर साल किया जाता है. इसके अलावा, ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार अतिरिक्त बजटीय सहायता भी देती है. यह सहायता ईपीएस में केंद्र के 1.16% योगदान से अलग है.