EPS Pension Hike: अगर आप सैलरीड क्‍लास हैं और आपका पीएफ जमा होता है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, देशभर के कर्मचारी संगठन लंबे समय से ईपीएस (EPS) के तहत म‍िन‍िमम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की ड‍िमांड कर रहे हैं. ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की इस पुरानी मांग को लेकर जब संसद में सवाल क‍िया गया तो सरकार ने साफ क‍िया क‍ि न्यूनतम पेंशन राश‍ि को बढ़ाने के लि‍ए फ‍िलहाल सरकार की तरफ से कोई नई घोषणा नहीं की गई है. सरकार का फोकस पेंशन फंड की व‍ित्‍तीय स्थिरता और भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए मजबूत सोशल स‍िक्‍योर‍िटी देने पर है.