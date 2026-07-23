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EPS Pension Hike: EPFO वाली पेंशन ₹1,000 से बढ़कर ₹7,500 हो जाएगी? सरकार ने संसद में द‍िया यह जवाब

Pension Hike Demand: पेंशन बढ़ाने या इसकी कोई टाइम ल‍िम‍िट तय करने को लेकर सरकार ने अभी क‍िसी तरह का फैसला नहीं क‍िया है. जब सरकार के मंत्री से यह कहा गया क‍ि 1,000 से 2,000 रुपये की पेंशन बुजुर्गों के ल‍िए काफी नहीं है. इस पर उन्‍होंने क्‍या कहा?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 23, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:18 AM IST
EPS Pension Hike: EPFO वाली पेंशन ₹1,000 से बढ़कर ₹7,500 हो जाएगी? सरकार ने संसद में द‍िया यह जवाब

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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