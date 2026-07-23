EPS Pension Hike: अगर आप सैलरीड क्लास हैं और आपका पीएफ जमा होता है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, देशभर के कर्मचारी संगठन लंबे समय से ईपीएस (EPS) के तहत मिनिमम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की डिमांड कर रहे हैं. ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की इस पुरानी मांग को लेकर जब संसद में सवाल किया गया तो सरकार ने साफ किया कि न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने के लिए फिलहाल सरकार की तरफ से कोई नई घोषणा नहीं की गई है. सरकार का फोकस पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता और भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए मजबूत सोशल सिक्योरिटी देने पर है.
लोकसभा में सांसद भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे की तरफ से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शोभा करंदलाजे ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने पर फोकस कर रही है. हालांकि, 1,000 रुपये की पेंशन को बढ़ाने या इसकी कोई टाइम लिमिट तय करने पर सरकार की तरफ से किसी तरह का फैसला नहीं किया गया है. जब यह सवाल किया गया कि क्या 1,000 से 2,000 रुपये की पेंशन बुजुर्गों के जीवनयापन के लिए नाकाफी है. मंत्री ने बताया कि सरकार बजट सहायता के जरिये ईपीएफओ (EPFO) को 1.16% अंशदान देने के अलावा मिनिमम 1,000 रुपये की पेंशन करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देती है.
एम्पलायर की तरफ से सैलरी का 8.33% योगदान
15000 रुपये महीने तक की सैलरी पर 1.16% का कॉन्ट्रीब्यूशन
2014 में न्यूनतम पेंशन को 250 से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया
2020 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा था
कर्मचारी संगठन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे
सरकार ने संसद में पेंशन फंड का पूरा गणित भी समझाया. ईपीएस फंड दो अहम सोर्स से मिलकर बनता है. पहला, एम्पलॉयर की तरफ से कर्मचारी की सैलरी का 8.33% हिस्सा इसमें जमा किया जाता है. दूसरा, केंद्र सरकार 15,000 रुपये तक की मंथली सैलरी पर 1.16% का बजटीय योगदान देती है. योजना के तहत मिलने वाले सभी पेंशन बेनिफिट इसी जमा राशि से दिये जाते हैं और ईपीएस 1995 के नियमों के तहत हर साल इस फंड का एनुअल इवेल्यूएशन किया जाता है.
पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव यह हुआ है कि नई ईपीएस-2026 योजना ने पुरानी ईपीएस-1995 योजना की जगह ले ली है. सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के तहत कर्मचारी पेंशन योजना, 2026 को नोटिफाई कर दिया है, जिसने 1995 की योजना और 1971 की कर्मचारी परिवार पेंशन योजना को बदल दिया है.
नई ईपीएस-2026 योजना में कुछ सुधार किये गए हैं. अब पेंशन क्लेम का निपटारा 20 दिन के अंदर करना जरूरी होगा और देरी होने पर 12% का ब्याज दिया जाएगा. इसके अलावा, एम्पलॉयर के लिए डिजिटल अनुपालन को जरूरी बनाया गया है. साथ ही हायर पेंशन के प्रावधान को इसमें शामिल किया गया है. हालांकि, मंथली पेंशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पहले जैसा ही रहेगा. पेंशन राशि निकालने के लिए (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा अवधि) ÷ 70 का फॉर्मूला ही लागू रहेगा. इसमें पेंशन योग्य सैलरी की कैलकुलेशन नौकरी छोड़ने से ठीक पहले के 60 महीने के एवरेज सैलरी के आधार पर होगी.